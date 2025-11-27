ETV Bharat / state

త్వరలోనే డేటా సెంటర్ల హబ్‌గా విశాఖ - 400 ఎకరాల్లో రిలయన్స్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు

రిలయన్స్‌, జేవీ డిజిటల్‌ కనెక్షన్‌ రూ. 98వేల కోట్ల పెట్టుబడి - డిజిటల్‌ కనెక్షన్‌తో జాయింట్‌ వెంచర్‌ - 2030 నాటికి అందుబాటులోకి ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్‌

Reliance Data Center Established at Visakhapatnam
Reliance Data Center Established at Visakhapatnam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 7:09 AM IST

Reliance Data Center Established Till: విశాఖపట్నం మూడు నాలుగేళ్లలో డేటా సెంటర్ల హబ్‌గా మారనుంది. ప్రపంచ దిగ్గజ సంస్థలు డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు విశాఖకు వరుస కట్టాయి. రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ సంస్థ డిజిటల్‌ కనెక్షన్స్‌తో కలిసి జాయింట్‌ వెంచర్‌గా 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ను విశాఖలో 400 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏర్పాటు చేయనుంది. రూ.98 వేల కోట్లతో ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్‌ను 2030 నాటికి అందుబాటులోకి తేనుంది. నవంబరు 14, 15 తేదీల్లో విశాఖలో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు సీఎం చంద్రబాబును కలిసి ప్రతిపాదన పై చర్చించారు.

డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు అవసరమైన భూములు, ఇతర అంశాల గురించి తుది చర్చలు నిర్వహించారు. అనంతరం ప్రభుత్వంతో రిలయన్స్‌ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. రూ.1.33 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులతో 1,000 మెగా వాట్ల ఏఐ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు గూగుల్‌ ఇప్పటికే ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నా విషయం తెలిసిందే. మరో అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థ అయిన బ్రూక్‌ఫీల్డ్‌ సైతం రూ.1.10 లక్షల కోట్లతో విశాఖపట్నంలో డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. సిఫీ టెక్నాలజీస్‌ రూ.16 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో విశాఖలో డేటా సెంటర్‌ కాంప్లెక్స్‌ ఏర్పాటుకు భూమి పూజ నిర్వహించింది.

డేటా సెంటర్‌ ప్రత్యేకతలు: విశాఖలో రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ 400 ఎకరాల్లో డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయబోతోంది. గుజరాత్‌లోని జామ్‌నగర్‌లో ఉన్న 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌కు అనుబంధంగా ఇది పని చేయనుంది. మాడ్యులర్‌ సాంకేతికతల గ్రాఫిక్‌ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ (GPU), టెన్సర్‌ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌ (TCU), ఏఐ ప్రాసెసర్ల ద్వారా డేటా నిల్వ చేసేలా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో వివిధ సంస్థల అవసరాలకు అనుగుణంగా వాటిని సంస్థ తీర్చిదిద్దనుంది. సబ్‌స్టేషన్లు, అవసరమైన విద్యుత్‌ ఫీడర్లతో భవిష్యత్తు దశాబ్ద ఆవిష్కరణలకు వీలుగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటోంది. ఆసియాలో అత్యంత శక్తిమంతమైన ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలున్న నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకటిగా రిలయన్స్‌ డేటా సెంటర్‌ ఉండబోతోందని అధికారులు తెలిపారు.

లక్ష్యంలో సగం పూర్తి: విశాఖలో 6,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలన్నదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం. వాటిని 2030 నాటికి అందుబాటులోకి తేవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇప్పటికే గూగుల్, రిలయన్స్, బ్రూక్‌ఫీల్డ్‌ కలిపి 3 వేల మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చాయి. మరో మూడు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ సంస్థలు ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయి. వాటికి అవసరమైన భూములు, ఇతర సదుపాయాలపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. రాబోయే మూడు నెలల్లో వాటికీ అనుమతులు ఇచ్చేందుకు అధికారులు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.

రిలయన్స్‌ పెట్టుబడి సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది: విశాఖలో 1,000 మెగావాట్ల హైపర్‌ స్కేల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు రిలయన్స్‌-డిజిటల్‌ కనెక్షన్‌ జాయింట్‌ వెంచర్‌ రూ.98 వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతుందన్న విషయాన్ని వెల్లడించడం సంతోషాన్ని కలిగిస్తోందని మంత్రి లోకేశ్‌ ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. విశాఖ భారతదేశ డేటా రాజధానిగా అవతరించబోతోందని పేర్కొన్నారు.

