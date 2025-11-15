Bihar Election Results 2025

కర్నూలు నుంచి రిలయన్స్‌ కాంపా - వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనే ఉత్పత్తి ప్రారంభం

విశాఖపట్నం సమీపంలోనూ ప్రాజెక్టు - ‘ఈనాడు’, 'ఈటీవీ భారత్'​తో రిలయన్స్‌ కన్జ్యూమర్‌ ప్రొడక్ట్స్‌ ఈడీ కేతన్‌మోదీ

Reliance Consumer Products ED Ketan Modi
Reliance Consumer Products ED Ketan Modi (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 12:29 PM IST

2 Min Read
Reliance Consumer Products ED Ketan Modi: కర్నూలు జిల్లాలో రిలయన్స్‌ ఆధ్వర్యంలో బెవరేజెస్‌తో పాటు బిస్కట్లు, నూడుల్స్‌ సహా వివిధ రకాల ఆహార ఉత్పత్తులను తయారు చేయనున్నట్లు రిలయన్స్‌ కన్జ్యూమర్‌ ప్రొడక్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ కేతన్‌ మోదీ తెలిపారు. కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసే ప్లాంటు నుంచి వచ్చే సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలోనే కాంపాకోలా ఉత్పత్తి ప్రారంభం అవుతుందని ఆయన వెల్లడించారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో భాగంగా విశాఖపట్నంలో నిన్న (శుక్రవారం) ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ‘ఈనాడు’, 'ఈటీవీ భారత్'​తో మాట్లాడారు.

వేగవంతంగా అనుమతులు: ‘‘ప్రభుత్వ విధానాలు పారిశ్రామికవేత్తలకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి అన్నారు. ఏపీలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ ఫుడ్‌పార్కు ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు ఇచ్చామని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం ఎంతో సహకరించిందని చెప్పారు. భూమి కేటాయింపు, ఇతర అనుమతులు వేగంగా లభించాయి అన్నారు. మేమూ అంతే త్వరగా ప్లాంట్‌ నిర్మాణానికి కట్టుబడి ఉన్నామని వెల్లడించారు.

కర్నూలు, విశాఖల్లో ప్రాజెక్టులు: 170 ఎకరాల్లో రూ.4,000 కోట్ల పెట్టుబడితో కర్నూలు, విశాఖపట్నాల్లో ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నామని ఆయన తెలిపారు. వీటి వల్ల 6,500 ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని, ఉత్పత్తుల సేకరణతో రైతులకు కూడా ప్రయోజనం కలుగుతుందని అన్నారు. కర్నూలు ప్లాంట్‌ రెండు దశల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు. మొదట కాంపాకోలా మార్కెట్లోకి తెస్తామన్నారు. తర్వాత దశలో వచ్చే సంవత్సరం చివరికి బిస్కట్లు, స్నాక్స్‌ ఇతర ఉత్పత్తులు వస్తాయని తెలిపారు.

భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్లాంట్లు: ఏపీ మాకు ఎంతో ప్రత్యేకం అని అన్నారు. మొదటి పైలట్‌ ప్రాజెక్టులను కూడా ఇక్కడే చేశామని చెప్పారు. ఇది మొదటి అడుగు మాత్రమే అని పేర్కొన్నారు. మరెన్నో ప్లాంట్లు భవిష్యత్తులో ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది’’ అని కేతన్‌ మోదీ తెలిపారు.

పారిశ్రామిక దిగ్గజం రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అనుబంధ రిలయన్స్‌ కన్జూమర్‌ ప్రొడక్ట్స్‌ లిమిటెడ్‌ పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. దేశ వ్యాప్తంగా ఆహార పరిశ్రమ రంగంలో రూ.40 వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు కేంద్రంతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. వరల్డ్‌ ఫుడ్‌ ఇండియా 2025 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ ఒప్పందం పై కుదిరింది. ఇందులో భాగంగా ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాలో ఓ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఇప్పటికే వివిధ వ్యాపారాలలో నిమగ్నమై ఉన్న రిలయన్స్ సంస్థ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. వినియోగదారు ఉత్పత్తుల రంగంపై కూడా దృష్టి సారించింది. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల జరిగిన ఏజీఎంలో తన పెట్టుబడి ప్రణాళికను వెల్లడించింది. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుడ్ పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపింది. ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా, ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఏపీలోని కర్నూలులో ఆహార మరియు పానీయాల యూనిట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ETV Bharat Logo

