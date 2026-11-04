పాత పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఊరట - ఫైర్ ఎన్వోసీ నిబంధనలు సడలింపు
Fire NOC Norms for Older Schools and Colleges: పాత పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఫైర్ ఎన్వోసీ నిబంధనలను అగ్నిమాపక శాఖ సడలించింది. ఫైర్ సర్వీసెస్ డీజీ విక్రమ్సింగ్ మాన్ కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీచేశారు.
Published : November 4, 2026 at 8:28 PM IST
పాత పాఠశాలలు, కళాశాలలకు అగ్నిమాపక శాఖ భారీ ఊరట కలిగించింది. తెలంగాణ ఫైర్ ఎన్వోసీ జారీ నిబంధనలను అగ్నిమాపక శాఖ సడలించింది. ఫైర్ సర్వీసెస్ డీజీ విక్రమ్ సింగ్ మాన్ కొత్త మార్గదర్శకాలను విడుదల చేశారు. దీంతో పాత భవనాల్లో అదనపు ఖాళీ స్థలాలు, రెండో మెట్ల ఏర్పాటు సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుందని అగ్నిమాపక శాఖ వెల్లడించింది. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ఖాళీ స్థలాలనే పరిగణనలోకి తీసుకోనున్నారు. అదనపు ఖాళీ స్థలాలు ఏర్పాటు చేయాలన్న తప్పనిసరి నిబంధనకు సడలించారు.
ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి
సెట్బ్యాక్లు తక్కువగా ఉన్న చోట ప్రత్యామ్నాయంగా వాటర్ కర్టెన్ల ఏర్పాటు చేయాలని అగ్నిమాపక శాఖ తమ మార్గదర్శకాల్లో పేర్కొంది. 4 వైపుల నుంచి అగ్నిమాపక నీరు అందించే ఫైర్ బ్రిగేడ్ ఇన్లెట్ తప్పనిసరని స్పష్టం చేసింది. భవనాల ఎత్తు, నిర్మాణ స్వరూపాన్ని బట్టి అగ్నిమాపక పరికరాలు, ల్యాబ్లు, సర్వర్ గదుల్లో అవసరమైన చోట మాడ్యులర్ స్ప్రింక్లర్లు, ఫైర్ అలారం, హోస్ రీల్స్, డౌన్కమర్లు, నీటి నిల్వ ట్యాంకులు, పంపులు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది. మెట్లు, కారిడార్లు, ఎగ్జిట్ మార్గాల్లో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. అత్యవసర లైటింగ్, ఎగ్జిట్ సూచికలు తప్పనిసరి చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
2 నెలల ముందే రెన్యువల్కు దరఖాస్తు
అగ్ని ప్రమాదాలపై సిబ్బందికి శిక్షణ, విద్యార్థులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పాఠశాలలు, కళాశాలలను అగ్నిమాపక శాఖ ఆదేశించింది. పాఠశాల భద్రతా కమిటీలు, ఫైర్ సేఫ్టీ బృందాలు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపింది. స్వీయ ధ్రువీకరణ విధానం యథాతథంగా కొనసాగించనున్నారు. ఫైర్ ఆక్యుపెన్సీ ఎన్వోసీ మూడు సంవత్సరాలపాటు చెల్లుబాటు అవుతుందని తెలిపింది. గడువు ముగియడానికి 2 నెలల ముందే రెన్యువల్కు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అగ్నిమాపక అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
ఆ విద్యాసంస్థలకే వర్తిస్తుంది
ఫైర్ సర్వీసెస్ డీజీ విక్రమ్ సింగ్ మాన్ తాజాగా ప్రకటించిన కొత్త మార్గదర్శకాలు ఈ నెల 10, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయిని అగ్నిమాపక శాఖ వెల్లడించింది. నిబంధనలు ఇప్పటికే ఉన్న విద్యాసంస్థల ఎన్వోసీ దరఖాస్తులకు వర్తిస్తుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.