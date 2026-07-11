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షాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ వద్ద హైటెన్షన్​ - నిందితుడిని అప్పగించాలని స్థానికుల డిమాండ్

పోలీసుల వైఖరిని ఖండిస్తూ స్థానికుల నినాదాలు - ఆరు హత్యల నిందితుడిని అప్పగించాలని స్థానికుల డిమాండ్‌ - షాబాద్ పీఎస్‌ వద్దకు చేరుకున్న కలెక్టర్‌ నారాయణరెడ్డి

Tension At Shabad Police Station
Tension At Shabad Police Station (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 1:49 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 2:51 PM IST

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Tension At Shabad Police Station : ఆరుగురు అమాయకుల ప్రాణాలు పొట్టన పెట్టుకున్న నిందితుడు రాజ్​కుమార్​ను వెంటనే అరెస్ట్​ చేసి కఠిన చర్యలు చేపట్టాలని మృతుల బంధువులు, స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు షాబాద్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ ఎదుట రహదారిపై బైఠాయించారు. దీంతో రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. నిందితుడిని తమకు అప్పగించాలన్నారు. పోలీస్‌స్టేషన్‌ వద్దకు చేరుకున్న ఎమ్మెల్యే కాలే యాదయ్యతో స్థానికులు వాగ్వాదానికి దిగారు.

పోలీసుల వైఖరిని ఖండిస్తూ స్థానికులు నినాదాలు చేశారు. రాజ్​కుమార్​ను వెంటనే అరెస్టు చేయకపోతే మరొకరి ప్రాణాలు తీసే అవకాశం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి షాబాద్ పీఎస్​ వద్దకు చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. కేసులో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన పోలీసులపై చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని ఆయన హమీ ఇచ్చారు.

"షాబాద్​లో జరిగిన ఘటనను ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్​గా తీసుకుంది. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధ్యులపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇలాంటి ఘటన జరగడం చాలా దురదృష్టకరం. కేసు నమోదైన తర్వాత అధికారులు పట్టించుకోలేదని బాధిత కుటుంబాలు ఆరోపిస్తున్నారు. అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఎస్​ఐని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. బాధ్యులైన వారికి చట్ట పరంగా శిక్షిస్తాం"- సి.నారాయణ రెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్

నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి : ఆరుగురి హత్యల ఘటనపై స్పందించిన మంత్రి సీతక్క తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి సీతక్క ఫ్యూచర్‌ సిటీ సీపీ తరుణ్ జోషితో ఫోన్‌లో మాట్లాడి వివరాలను తెలుసుకున్నారు. నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను సూచించారు. కేసు దర్యాప్తును వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా నిలుస్తుందని సీతక్క తెలిపారు.

Last Updated : July 11, 2026 at 2:51 PM IST

TAGGED:

MURDER CASE IN RANGAREDDY
SIX BRUTALLY MURDERED IN RANGAREDDY
షాబాద్​లో ఉద్రిక్తత లైవ్
TENSION AT SHABAD POLICE STATION

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