రాజకీయంగా వేడి రాజేసిన 'మీనాక్షి' నామినేషన్ తిరస్కరణ - ఖండించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
మీనాక్షి నటరాజన్ రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణ - రాజకీయంగా వేడి రాజేసిన నామినేషన్ తిరస్కరణ - బీజేపీని లక్ష్యంగా చేసుకుని కాంగ్రెస్ విమర్శలు - నామినేషన్ తిరస్కరణను ఖండించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : June 10, 2026 at 7:54 AM IST
Meenakshi Natarajan Nomination Row : రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురవడం రాజకీయ వేడి రాజేసింది. బీజేపీ లక్ష్యంగా చేసుకుని కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. దిల్లీలోని ఈసీ కార్యాలయం ఎదుట కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు నిరసన తెలిపారు. ఓట్ చోరీ ఎస్ఐఆర్ తర్వాత ఇప్పుడు బీజేపీ సీట్ చోరీకి పాల్పడుతోందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యంపై దాడిగా రాష్ట్రమంత్రులు, నేతలు అభివర్ణించారు.
మండిపడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు : రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురవడంపై హస్తం పార్టీ నేతలు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్లోని మూడు రాజ్యసభ స్థానాలకు సంబంధించి ఈ నెల 18న జరగనున్న ఎన్నికలకు సంబంధించి మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ వేశారు. ఐతే అఫిడవిట్లో తెలంగాణలో నమోదైన క్రిమినల్ కేసుకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని దాచిపెట్టారన్న ఫిర్యాదు మేరకు ఆమె నామినేషన్ తిరస్కరించారు.
ఇది 'ప్రజాస్వామ్య హత్య'గా అభివర్ణిస్తూ, ఇది 'ఓట్ల దొంగతనం' కాదని, 'సీట్ల దొంగతనం' అని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. నామినేషన్ తిరస్కరణకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ నేతృత్వంలో దిల్లీలోని ఈసీ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు. వినతిపత్రం సమర్పించేందుకు లోపలకు అనుమతించకపోవడంతో కార్యాలయం బయటే నిరసనకు దిగారు. ఐతే బుధవారం పార్టీ ప్రతినిధులతో సమావేశమవుతామని ఈసీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఖండించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : మీనాక్షి నటరాజన్ రాజ్యసభ నామినేషన్ను తిరస్కరించడాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. తెలంగాణలో మీనాక్షి నటరాజన్ పై ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు లేవని స్పష్టం చేశారు. ఇది బీజేపీ కుట్ర అని ఆరోపించిన సీఎం వోట్ చోరీ ఎస్.ఐ.ఆర్ తర్వాత ఇప్పుడు సీట్ చోరీకి పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు, మంత్రులు ప్రజాస్వామ్య విలువలపై దాడిగా అభివర్ణించారు.
నామినేషన్ తిరష్కరణ ఘటనను బీజేపీ రాజకీయ కుట్ర అని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్ ఆరోపించారు. తెలంగాణలో మీనాక్షి నటరాజన్పై కేసుల వివరాలను వెల్లడించాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ డిమాండ్ చేశారు. నామినేషన్ తిరస్కరణ పరిణామాన్ని రాజ్యసభ ఎన్నికల చరిత్రలో ఒక చీకటి రోజుగా మంత్రులు సీతక్క, జూపల్లి అభివర్ణించారు. నామినేషన్ తిరస్కరణ ప్రజాస్వామ్య విలువలపై జరిగిన దాడిగా ఎంపీలు చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి, మల్లు రవి విమర్శించారు.
నామినేషన్ తిరస్కరణతో మారిన పరిస్థితులు : మధ్యప్రదేశ్లో జరిగే మూడు రాజ్యసభ స్థానాల ఎన్నికల్లో రెండు అధికార బీజేపీకి ఒకటి ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్కు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఐతే సంఖ్యాబలం లేనప్పటికీ మూడోస్థానానికి బీజేపీ మహేశ్ కేవత్ను బరిలోకి దింపింది. మధ్యప్రదేశ్లో 228 ఎమ్మెల్యేలకు గాను బీజేపీకి 164, కాంగ్రెస్కు 62మంది సభ్యుల బలం ఉంది. రాజ్యసభ సీటు గెలవాలంటే 58మంది ఓట్లు కావాల్సి ఉండగా కాంగ్రెస్ తన బలంతో చేజిక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ తిరస్కరణతో బీజేపీ మూడో అభ్యర్థి విజయం సాధిస్తారని రాజకీయవిశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నామినేషన్లో తప్పులు దొర్లాయనడం పూర్తిగా అబద్ధం! : మరోవైపు, మీనాక్షి నటరాజన్ నామినేషన్ను తిరస్కరించడంపై ఆల్ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తీవ్రంగా స్పందించారు.ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను రహస్యంగా నాశనం చేయడానికి బీజేపీ ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. నామినేషన్లో తప్పులు దొర్లాయనడం లేదా వివరాలు వెల్లడించలేదని చెప్పడమనేది పూర్తిగా అబద్ధమని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలను తమ వైపు తిప్పుకోవాలనే బీజేపీ ప్లాన్ ఫెయిల్ అవ్వడంతోనే, వారు ఇంత నీచానికి ఒడిగట్టారని మండిపడ్డారు. ఐఎన్సీ నుంచి సీటును లాక్కోవాలని చూస్తున్నారని కేసీ వేణుగోపాల్ అన్నారు. బీజేపీకి రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యంపై ఏమాత్రం గౌరవం లేదని ఆరోపించారు. వారు ప్రతిచోటా ఓట్ల చోరీ చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నారని కేసీ వేణుగోపాల్ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.