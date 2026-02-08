ETV Bharat / state

బస్సులో ప్రయాణిస్తే బరువు తగ్గుతారట - ఈ విషయం మీకు తెలుసా?

బస్సు, మెట్రోల వినియోగం వల్ల బరువు తగ్గుతారని అధ్యయనాల్లో వెల్లడి - బస్సు స్టాప్‌కి నడవడం, దిగాక గమ్యస్థానానికి చేరడం వల్ల క్యాలరీల ఖర్చు - భారత్‌లో అధ్యయనం చేసిన క్రాస్‌ సెక్షనల్‌ స్టడీ-2013

Traveling on the Bus
Traveling on the Bus (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 8, 2026 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Weight Loss For Traveling By Bus : ఈరోజుల్లో బరువు పెరగడం అనేది చాలా మందికి ప్రధాన సమస్యగా మారింది. ముఖ్యంగా మారిన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం వంటి రకరకాల కారణాలతో ఎంతో మంది బరువు పెరగడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఫలితంగా చిన్న వయసులోనే వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వెయిట్ లాస్​ కావడానికి, శరీరాన్ని ఫిట్​గా మార్చడానికి ఒక్కొక్కరూ ఒక్కో విధంగా ప్రయత్నాలు, కసరత్తులు చేస్తుంటారు.

బరువు తగ్గడంపై అధ్యయనాలు : ముఖ్యంగా చాలా మంది డైటింగ్‌, చక్కటి పోషకాహారం తీసుకోవడం, వ్యాయామాలు చేయడం వంటివి ఫాలో అవుతుంటారు. అయితే, బరువు తగ్గాలనే లక్ష్యంతో ఉండేవాళ్లు మంచి ఫలితం రావాలంటే వాటిని ఫాలో అవ్వడమే కాకుండా తరచుగా ఎన్నిసార్లు బరువు చూసుకోవాలి? అనే విషయంపై కూడా సరైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి. అలాగే ఏమేం చేస్తే క్యాలరీలు బర్న్ అవుతాయో కూడా తెలసుండాలి. బరువు తగ్గడంపై పలు అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయో కూడా తెలుసుకుంటే మంచిది. అలాంటిదే తెలుసుకుందాం.

స్పష్టం చేస్తున్న అధ్యయనాలు : ప్రస్తుతం వ్యక్తిగత వాహనాల వినియోగం పెరుగుతున్న కొద్దీ హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్‌ జామ్‌లు, కాలుష్యంతో పాటు ఊబకాయం, మధుమేహం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు పెద్ద ఎత్తున ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బస్సు, మెట్రో వంటి ప్రజా రవాణాను వినియోగించడం ద్వారా బరువును తగ్గించుకోవడంతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని పలు రకాల అంతర్జాతీయ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

నిలబడి ప్రయాణం చేస్తే 50 క్యాలరీల ఖర్చు : మనుషుల జీవనశైలిలో మార్పుల వల్ల హైదరాబాద్ నగరంలో వెన్నునొప్పి, ఊబకాయం కేసులు దశాబ్ద కాలంలో ఏకంగా 80 శాతం పెరిగినట్టు వైద్యులు చెబుతున్నారు. బరువు తగ్గాలంటే ముఖ్యంగా ఆహారశైలిలో మార్పులు చేయడంతో పాటు నిరంతర వ్యాయామం అవసరమని, బస్సు ప్రయాణం అదనపు సహాయకారిగా ఉంటోందని సర్వేలు వెల్లడిస్తున్నాయి. బస్సు లేదా మెట్రో స్టాప్‌కి నడవడం, దిగాక గమ్యస్థానానికి చేరడం వల్ల రోజూ 1 నుంచి 2 కిలోమీటర్ల నడక అదనంగా జోడించినట్టే అవుతుంది. ఫలితంగా సుమారు 100 నుంచి 300 క్యాలరీల శక్తి ఖర్చవుతుంది. బస్సులో నిలబడి ప్రయాణం చేయడం వల్ల కూడా 50 క్యాలరీల వరకు ఖర్చవుతాయని దీని వల్ల బరువు తగ్గుతారని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.

అధ్యయనాల ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి : భారత్‌లో చేసిన క్రాస్‌ సెక్షనల్‌ స్టడీ-2013 (పీఎల్‌వోఎస్‌ మెడిసిన్‌2013)‘ అసోసియేషన్‌ బిట్వీన్‌ యాక్టివ్‌ ట్రావెల్‌ టు వర్క్‌ అండ్‌ ఓవర్‌వెయిట్, డయాబెటిస్‌ అనే అంశం పై చేసిన అధ్యయనంలోప్రైవేటు వాహనాలు వాడే వారిలో ఊబకాయం 50 శాతం వరకు ఉంటే ప్రజారవాణా ఉపయోగించే వారిలో 37.6 శాతమే అని తేటతెల్లం చేసింది. నడక, సైక్లింగ్, ప్రజారవాణా వినియోగం ఊబకాయం, డయాబెటిక్‌ ప్రమాదాన్నిగణనీయంగా తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.

ప్రజా రవాణాతో మరిన్ని లాభాలు చూద్దాం...

  • రోడ్డుపై ట్రాఫిక్‌ తగ్గుతుంది.
  • వాయు నాణ్యత మెరుగుపడి అనుకూలంగా ఉంటుంది.
  • ఆర్థిక భారం కూడా తగ్గుతుంది.
  • ప్రభుత్వ రవాణా సంస్థలకు ఆదాయం పెరుగుతుంది.
  • ప్రజా రవాణా మెరుగ్గా ఉండేందుకు చర్యలు చేపడతారు.
  • ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్​ పెట్టినట్లవతోంది.
  • కాలుష్యం నుంచి నగరానికి విముక్తి లభిస్తుంది.
  • ప్రజల జీవనాయుర్థాయం పెరుగుతుంది.

డైట్​ ప్లాన్ : బరువు తగ్గాలంటే కొంత డైట్​ ప్లాన్​ కూడా అవసరం. ఎందుకంటే నోటికి నచ్చింది తింటే వేగంగా బరువు పెరిగి లావుగా కనిపిస్తాం. అదే సమయస్పూర్తితో వ్యవహారించి శరీరానికి అవసరమైన పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు. పరిమితికి మించి తినకుండా ఎంత మోతాదులో తినాలో అంతే తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీని వల్ల ఆరోగ్యం అదుపులో ఉంటుంది. ఎలాంటి వ్యాధులు వచ్చినా ఎదుర్కోవచ్చు.

