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ULC భూములపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - వేల కుటుంబాలకు ఊరట

భూ సమస్యల పరిష్కారమే ప్రజా ప్రభుత్వం లక్ష్యమని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి స్పష్టం చేశారు. అర్బన్‌ ల్యాండ్‌ సీలింగ్‌ చట్టం పరిధిలోని కాలనీల భూముల క్రమబద్ధీకరణ కోసం మెమోను జారీ చేశారు.

URBAN LAND CEILING IN TELANGANA
యూఎల్​సీ భూముల క్రమబద్ధీకరణ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2026 at 7:32 AM IST

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Urban Land Ceiling Lands in Telangana : అర్బన్‌ ల్యాండ్‌ సీలింగ్‌ పరిధిలోని కాలనీల్లోని భూముల క్రమబద్ధీకరణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ నిర్ణయంతో 15 వేల కుటుంబాలకు ఊరట లభించనుంది. సెక్షన్ 22ఏలోని (నిషేధిత భూముల జాబితా) సీలింగ్‌ భూములకు చిక్కులు తొలగిపోనున్నాయి. భూ సమస్యల పరిష్కారమే ప్రజా ప్రభుత్వం లక్ష్యమని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

మెమో జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

ఏళ్లుగా క్రమబద్ధీకరణ జరగక పూర్తి స్థాయి హక్కులు దక్కని సీలింగ్‌ భూముల్లోని నివాసాలకు ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. పట్టణ భూ గరిష్ఠ పరిమితి చట్టం భూముల్లోని కాలనీలకు విముక్తి కల్పించేందుకు మెమో నంబర్​ 48062ను జారీ చేసింది. ఇటీవల శాసనసభ సమావేశాల్లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి 22ఏ నిషేధిత జాబితాలో నమోదైన అర్బన్‌ ల్యాండ్‌ సీలింగ్‌ భూముల్లోని ఇళ్ల క్రమబద్ధీకరణ చేపడతామని భరోసా ఇచ్చారు.

ఈ నేపథ్యంలో రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి అధికారులతో పలుమార్లు సమీక్షలు నిర్వహించి మెమో జారీకి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్‌ క్యూర్‌ పరిధితో పాటు అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్న యూఎల్​సీ భూముల దరఖాస్తులను పరిష్కరించాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. యూఎల్‌సీ భూముల్లో ఉన్న అర్హులైన లబ్ధిదారులను తేల్చే బాధ్యతను ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లకు అప్పగించారు.

ప్రభుత్వ భూములను రక్షించేందుకు

పట్టణ భూ గరిష్ఠ పరిమితి చట్టం కింద ప్రభుత్వానికి అప్పగించిన భూములను గతంలో చాలాచోట్ల పేదలకు పంపిణీ చేసినట్లు రెవెన్యూ శాఖ స్పష్టం చేసింది. కొన్నిచోట్ల ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న భూముల్లో కాలనీలు ఏర్పడ్డట్లు తెలిపింది. ప్రభుత్వ భూములను రక్షించేందుకు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల చట్టం ప్రకారం ఆయా సర్వే నంబర్లను సెక్షన్‌ 22ఏలో చేర్చిన సమయంలో యూఎల్​సీ భూములు కూడా చేరాయని పేర్కొంది.

ప్రభుత్వం పేదలకు పంపిణీ చేసిన భూముల్లో కాలనీలు ఏర్పడినవి, ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉన్నా ఆక్రమణలకు గురైన భూములు 22ఏలో చేరాయని స్పష్టం చేసింది. కొన్నిచోట్ల కొంత భూమిని క్రమబద్ధీకరించగా, మరికొంత ప్రభుత్వ జాబితాలోనే ఉండిపోయిందని తెలిపింది. 2002 నుంచి 2016 మధ్య పెద్ద సంఖ్యలో దరఖాస్తులు రాగా, దాదాపు 15 వేల అప్లికేషన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నట్లు రెవెన్యూ శాఖ వెల్లడించింది.

పరిష్కారానికి జీవోలు జారీ చేసినా

గత ప్రభుత్వం 2016లో అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ పెండింగ్‌ దరఖాస్తుల పరిష్కారానికి జీవోలు జారీ చేసినా అమలు చేయకపోవడంతో వేల దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉండిపోయాయని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సంకల్పానికి అనుగుణంగా మంత్రులతో చర్చించి 22ఏ సమస్యకు ఫాస్ట్‌ట్రాక్‌ విధానంలో పరిష్కారాలు ప్రారంభించామని పొంగులేటి పేర్కొన్నారు. యూఎల్​సీ కింద పాక్షికంగా, అసలు క్రమబద్ధీకరణ కాని కాలనీలను గుర్తించి క్రమబద్ధీకరిస్తామని భరోసానిచ్చారు.

గత కొంతకాలంగా రాష్ట్రంలో సెక్షన్​ 22ఏ కలవరపెడుతుంది. కాలనీలు, ప్రైవేట్ పట్టా భూములు నిషేధిత జాబితా(22ఏ)లో చేరడంతో గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. దీనిపై సీఎం దగ్గర నుంచి మంత్రుల వరకు అనేక సార్లు అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించి పరిష్కారం దిశగా ఆలోచనలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే యూఎల్​సీ భూముల్లో కూడా కాలనీలు వెలిశాయి. వాటిని క్రమబద్ధీకరిస్తే ఆ ప్రాంతం వారికి వారి ఆస్తులపై న్యాయపరమైన హక్కులు లభిస్తాయి. వాటిని క్రయ విక్రయాలు జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీని కోసం పెద్ద ఎత్తున వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది.

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TAGGED:

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TELANGANA GOVERNMENT
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