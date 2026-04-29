అనధికార లేఅవుట్లలోని ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ - మరోసారి ఎల్ఆర్ఎస్ ఛార్జీల్లో 25 శాతం రాయితీ
Published : April 29, 2026 at 3:33 PM IST
25 Percent Discount on Layout Regularization Scheme : అనధికార లేఅవుట్లలోని ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ ఫీజులో 25 శాతం రాయితీ మరోసారి ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 1 నుంచి 31 వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ ఛార్జీల్లో 25 శాతం రాయితీ అమలు అవుతుందని తెలిపింది.