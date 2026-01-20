ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త - ఇళ్ల స్థలాల క్రమబద్ధీకరణ రుసుముల్లో 50% రాయితీ
ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులకు ఈనెల 23 వరకే గడువు - ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీల్లో 50% రాయితీ, ఆ తరువాత అదనపు రుసుములు తడిసి మోపెడు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 7:19 AM IST
House Regularization in AP: అనుమతులు తీసుకోని లేఔట్లలో ఇళ్ల స్థలాల (ప్లాట్ల) క్రమబద్ధీకరణకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి నాలుగు రోజులే మిగిలింది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన గడువు ఈ నెల 23తో ముగియనుంది. ఈ ప్రక్రియలో దాదాపు 9,000 ఎకరాల్లో అనధికార లేఔట్లు ఉన్నట్లు అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు.
ఇప్పటి వరకు దాదాపు 6,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని లేఔట్లలో ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణకు ప్రజల నుంచి 52,470 దరఖాస్తులు వరకు వచ్చాయి. అయితే మరో 25,000 దరఖాస్తులు రావాల్సి ఉంది. అందుకుగాను గడువు పెంచాలని ప్రజల నుంచి విజ్ఞప్తులు వస్తున్నప్పటికీ పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ దీనిపై ఇంకా ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకోకపోవడం గమనార్హం.
ప్రభుత్వానికి రూ.600 కోట్ల ఆదాయం: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో అనుమతులు తీసుకోకుండా ఆ పార్టీ నేతలు అడ్డగోలుగా లేఔట్లు వేశారు. వాటిలో స్థలాలు కొనుగోలు చేసిన ప్రజల ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కూటమి ప్రభుత్వం లేఔట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం (ఎల్ఆర్ఎస్) అమలుకు 2025 జులై 26వ తేదీన ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. క్రమబద్ధీకరణతో 75,000 మందికి పైగా ప్రయోజనం చేకూరడంతోపాటు ప్రభుత్వానికి రుసుముల కింద రూ.600 కోట్ల ఆదాయం వస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీల్లో 50% రాయితీ: జనవరి 23వ తేదీలోపు ప్లాట్లను క్రమబద్ధీకరించుకునే వారికి ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీల్లో ప్రభుత్వం 50% రాయితీ ప్రకటించింది. ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీ కింద ప్లాట్ మొత్తం విలువలో 14%కు బదులు 7% చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. గడువు ముగిశాక ప్లాట్లు క్రమబద్ధీకరించుకోవాలంటే ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీలు 14% కట్టాల్సిందే. అదీ ఆ రోజు సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో విలువల ఆధారంగా చెల్లించాలి. బెటర్మెంట్ ఛార్జీలు, ఇతర రుసుముల మొత్తంపైనా మళ్లీ అపరాధ రుసుములు విధిస్తారు.
ఇవన్నీ చెల్లించడానికి సిద్ధమైనా ఆ లేఔట్లో అప్పటికే కొన్ని ప్లాట్లయినా ఎల్ఆర్ఎస్లో క్రమబద్ధీకరించుకుని ఉండాలి. లేదంటే దాన్ని అనుమతుల్లేని లేఔట్గా భావించి క్రమబద్ధీకరణకు, ఆ స్థలాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలకు పుర, నగరపాలక సంస్థలు అనుమతులివ్వవు.
సమస్యగా యజమానుల చిరునామా: అనుమతులు తీసుకోని లేఔట్లలో ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియను పెద్దఎత్తున చేపడుతున్నప్పటికీ అనేకచోట్ల ప్లాట్ల యజమానుల చిరునామాను తెలుసుకోవడం అధికారులకు పెద్ద సమస్యగా తయారైంది. సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో ప్లాట్ రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో ఇచ్చిన సెల్ నంబర్లు ప్రస్తుతం పని చేయడం లేదు. తాత్కాలిక చిరునామాల్లోనూ వారు దొరకడం లేదు. దీంతో ఆ లేఔట్లోని అన్ని ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణ సాధ్యం కావడం లేదు. విశాఖపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, నెల్లూరు నగరాలకు దూరంగా ఉన్న లేఔట్లలో ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి.
మరోవైపు ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం వచ్చిన దరఖాస్తుల్లోనూ పూర్తి సమాచారం ఉండటం లేదు. 9,245 దరఖాస్తులకు సంబంధించి అవసరమైన దస్త్రాలు, వివరాలు లేవని అధికారులు వాటిని పక్కనపెట్టారు. ఆ సమాచారం ఇవ్వాలంటూ దరఖాస్తుదారులను సంప్రదిస్తున్నారు.
గతంలో: ఎల్ఆర్ఎస్ ప్రవేశపెట్టిన గత ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి వచ్చిన దరఖాస్తుల పరిష్కారంపై గత ఐదేళ్లలో చేసిన సమీక్షలు నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. ఫీజుల వసూళ్ల కోసం ప్రజలకు వరుసగా నోటీసులివ్వడం తప్పితే అసలు మంత్రిస్థాయిలో సమీక్షలూ చేయలేదు. పరిష్కరించామని చెబుతున్న 30,000 దరఖాస్తుల విషయంలోనూ పునఃపరిశీలన చేయాల్సి ఉంది.
గత ప్రభుత్వం ఎల్ఆర్ఎస్ ద్వారా ఫీజుల కింద వచ్చే కోట్ల రూపాయల ఆదాయంపైనే శ్రద్ధపెట్టింది. రూ.470 కోట్లకుపైగా వచ్చిన ఫీజులను ఇతర అవసరాలకు వాడేసుకుంది. పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో దీని కోసం ప్రత్యేకంగా బ్యాంకు ఖాతాలు ప్రారంభించి వాటిలోనే ఫీజుల మొత్తాన్ని జమచేయాలన్న నిర్ణయానికి తూట్లు పొడిచింది. నిధులు మళ్లించడంతో క్రమబద్ధీకరణ ఫీజులతో పట్టణాల్లో ప్రజలకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలన్న ఉద్దేశం కూడా ఆచరణలో నీరుగారిపోయింది.
విశాఖపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, కాకినాడ, తిరుపతి, నెల్లూరు, చిత్తూరు తదితర ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో క్రమబద్ధీకరణ ఫీజుల కింద పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు అత్యధిక ఆదాయం వచ్చింది. దీనిలో నుంచి రూపాయి కూడా మిగల్చకుండా గత ప్రభుత్వం లాగేసుకుంది.
ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇళ్లు కట్టిన పేదలకు శుభవార్త - LRSతో హక్కులు మీవే!
ప్లాట్ల క్రమబద్ధీకరణపై ప్రభుత్వం పచ్చజెండా - మార్చి నెలాఖరుకు పూర్తి