అనంత జిల్లా రైల్వే అభివృద్ధిలో మరో చారిత్రాత్మక ఘట్టం - గుంతకల్లు కేంద్రంగా కీలక రైల్వే సేవలు ప్రారంభం

గుంతకల్లు కేంద్రంగా రెండు కీలక రైల్వే సేవల ప్రారంభం - గుంతకల్లు – మార్కాపూర్ రోడ్ మీదుగా ప్రయాణించే సదుపాయం - ప్రజల ప్రయాణ సౌకర్యాల మెరుగుదలకు తాము ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటామన్న ప్రజాప్రతినిధులు

Regular Train Services Began Between Guntakal And Markapuram
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 10:14 PM IST

Regular Train Services Began Between Guntakal And Markapuram: అనంతపురం జిల్లా ప్రజలకు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రెండు కీలక రైల్వే సేవలకు మంగళవారం గుంతకల్లు రైల్వే స్టేషన్‌లో ఘనంగా శ్రీకారం చుట్టారు. అనంతపురం పార్లమెంట్ సభ్యులు అంబికా లక్ష్మీనారాయణ నిరంతర కృషి ఫలితంగా మంజూరైన గుంతకల్లు – మార్కాపూర్ రోడ్ నూతన రోజువారీ పాసింజర్ రైలు (నెం. 57407/57408), తిరుమల ఎక్స్‌ప్రెస్ (18521/18522) సేవల విస్తరణను ఎంపీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

రైలు సేవలను వినియోగించుకోవాలన్న ఎంపీ: ఈ సందర్భంగా ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ, అనంతపురం జిల్లా ప్రజల ప్రయాణ సౌకర్యాల మెరుగుదల కోసం తాము ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్నామని తెలిపారు. గుంతకల్లు – మార్కాపూర్ రోడ్ రైలు సేవ సాధారణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా నంద్యాల, మార్కాపూర్ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అలాగే తిరుమల ఎక్స్‌ప్రెస్ గుంతకల్లు వరకు విస్తరణతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం మరింత సులభతరం అవుతుందని తెలిపారు.

ఈ సేవల మంజూరుకు సహకరించిన భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ,కేంద్ర సహాయ మంత్రి సోమన్న మరియు రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్​ల కు ఎంపీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రయాణికులందరూ ఈ నూతన రైలు సేవలను వినియోగించుకొని సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని పొందాలని ఎంపీ కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో డీఆర్‌ఎం చంద్రశేఖర్ గుప్తా, ఏడీఆర్‌ఎం శివ ప్రసాద్, సీనియర్ డీసీఎం మనోజ్, సీనియర్ డీఓఎం ఎం.శ్రావణ్, సీనియర్ డీఎస్‌టీఈ చంద్రశేఖర్, లేబర్ అండ్ వెల్ఫేర్ బోర్డు చైర్మన్ వెంకట శివుడు, ఆరెకటిక చైర్మన్ హరికృష్ణ, జిల్లా హాస్పిటల్ కమిటీ సభ్యులు నరసింహులు, ముష్టు భాస్కర్, డీఆర్‌సీ మెంబర్ శివప్రసాద్ గారు, యాదవ డైరెక్టర్ మస్తాన్, హ్యూమన్ రైట్స్ నాయకులు అఖిల్ నాయుడు, శ్రీనాథ్ గౌడ్, పవన్, హరి, రైల్వే అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కూటమి నాయకులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

" అనంతపురం జిల్లా ప్రజల ప్రయాణ సౌకర్యాల మెరుగుదల కోసం తాము ఎల్లప్పుడూ కట్టుబడి ఉన్నాం. గుంతకల్లు – మార్కాపూర్ రోడ్ రైలు సేవ సాధారణ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా నంద్యాల, మార్కాపూర్ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. తిరుమల ఎక్స్‌ప్రెస్ గుంతకల్లు వరకు విస్తరణతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం మరింత సులభతరం అవుతుంది. ప్రయాణికులు ఈ నూతన రైలు సేవలను వినియోగించుకొని సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని పొందాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను"-అంబికా లక్ష్మీనారాయణ,ఎంపీ

జెండా ఊపి ప్రారంభించిన ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి: గుంతకల్లు - మార్కాపురం నూతన రైలును నంద్యాలలో పార్లమెంటు సభ్యురాలు బైరెడ్డి శబరి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. కొద్ది దూరం శబరి రైలులో ప్రయాణించారు. ప్రయాణికులతో మాట్లాడిన శబరి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. గుంతకల్లు నుంచి డోన్, నంద్యాల మీదుగా గిద్దలూరు మార్కాపురం వరకు రోజూ ఈ రైలు నడుస్తుంది. అడిగిన వెంటనే స్పందించిన కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కు నంద్యాల ఎంపీ శబరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నంద్యాల నుంచి పలు రైళ్లు నడిపినట్లు శబరి చెప్పారు. నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ ఎయిర్ పోర్ట్ ను తలపిస్తుంది అని ఎంపీ శబరి చెప్పారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో శంకుస్థాపనలు తప్ప అభివృద్ధి అంతంత మాత్రమే అని శబరి అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి పలు సమస్యలు తీసుకెళ్లామని, సానుకూలంగా స్పందించినట్లు ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో రైల్వే డివిజన్ మేనేజరు సుధేష్ణ సేన్, రైల్వే అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

"గుంతకల్లు నుంచి డోన్, నంద్యాల మీదుగా గిద్దలూరు మార్కాపురం వరకు రోజూ ఈ రైలు నడుస్తుంది. అడిగిన వెంటనే స్పందించిన కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తున్నాను. ప్రజలు ఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను"-బైరెడ్డి శబరి,ఎంపీ

