నత్తనడకన పట్టభద్రుల ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ - నాలుగు జిల్లాలో ఇంకా మొదలుపెట్టని పరిశీలన
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్, వరంగల్- ఖమ్మం-నల్గొండ ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించి ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతోంది. ఈ నియోజకవర్గాల్లో 11 లక్షలకుపైగా ఓటర్లు నమోదు కావాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 4.35 లక్షల దరఖాస్తులే వచ్చాయి.
Published : October 22, 2026 at 8:41 AM IST
MLC Graduate Voters Registration : పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు ప్రక్రియ మందకొడిగా సాగుతోంది. 3 వారాలు గడిచినప్పటికీ గత ఓటరు జాబితాతో పోలిస్తే సగం దరఖాస్తులు కూడా రాలేదు. ఎన్నికల సిబ్బంది ఎస్ఐఆర్లో నిమగ్నం కావడం వల్ల గ్రాడ్యుయేట్ ఓట్ల దరఖాస్తుల పరిశీలన నత్తనడకనే జరుగుతోంది. హైదరాబాద్ సహా 4 జిల్లాల్లో ఇంకా మొదలే కాలేదు. 2 నియోజకవర్గాల్లో కలిపి గతంలో సుమారు 10.30 లక్షల ఓట్లు ఉండగా, ఈసారి ఇప్పటి వరకు సుమారు 4.35 లక్షల దరఖాస్తులే వచ్చాయి.
మూడోవంతు ఓటర్లే ఫారమ్-18ల సమర్పణ
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలో ఇప్పటివరకు 1,91,360 దరఖాస్తులు రాగా, వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ నియోజకవర్గంలో 2,44,349 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఎమ్మెల్సీ వాణీదేవి, తీన్మార్ మల్లన్న పదవీకాలం ముగియనుండటంతో ఆ 2 పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల కోసం ఎన్నికల కమిషన్ కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఓట్ల నమోదు కోసం గత నెల 28న నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. గతంలో ఓటు ఉన్నప్పటికీ మళ్లీ కొత్తగా నమోదు చేసుకోవాల్సిందేనని స్పష్టం చేసిన ఎన్నికల సంఘం, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో ఫారమ్-18 సమర్పించే ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఇంకా రెండు వారాలే గడువు
2021లో ఎన్నికలు జరిగినపుడు మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ పట్టభద్రుల నియోజకవర్గంలో 5,31,268 ఓటర్లు నమోదు చేసుకోగా వరంగల్- ఖమ్మం-నల్గొండ నియోజకవర్గంలో 5,05,565 మంది నమోదయ్యారు. ఐదేళ్లలో డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులైన వారు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈసారి 2 నియోజకవర్గాల్లో సుమారు పదకొండున్నర లక్షల మంది ఓటర్లు నమోదు చేసుకోవచ్చని అంచనా. ఓట్ల నమోదుకు రెండు వారాలే ఉండగా, ఇప్పటివరకు సుమారు 4.35 లక్షల మందే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
ఈ నియోజకవర్గంలో వచ్చిన దరఖాస్తులు
మహబూబ్నగర్-రంగారెడ్డి-హైదరాబాద్ నియోజవకవర్గంలో అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లాలో 53,491 దరఖాస్తులు రాగా ఆ తర్వాత మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 37,364 గ్యాడ్యుయేట్లు ఫారమ్-18 సమర్పించారు. వికారాబాద్ జిల్లాలో 15 వేలు, హైదరాబాద్లో 22,535, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో 18,229, నాగర్కర్నూలులో 16,120, వనపర్తి జిల్లాలో 11,205, జోగులాంబ గద్వాలలో 9,362, నారాయణపేట జిల్లాలో 8,034 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు సీఈవో కార్యాలయం వెల్లడించింది.
సిద్దిపేట జిల్లాలో అత్యల్పంగా నమోదు
వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 46,038 పట్టభద్రులు దరఖాస్తు చేసుకోగా, సిద్దిపేట జిల్లాలో 3,672 మందే స్పందించారు. సూర్యాపేట జిల్లాలో 31,512, యాదాద్రి భువనగిరిలో 17,987, జనగామలో 13,503, మహబూబాబాద్లో 19,634, వరంగల్ జిల్లాలో 23,179, హనుమకొండలో 21,226 దరఖాస్తులు రాగా, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో 5,407, భద్రాద్రి కొత్తగూడంలో 18,599, ఖమ్మం జిల్లాలో 37,848, ములుగులో 5,744 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం ఎక్కువ శాతం ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నారు. నవంబరు 6 వరకు ఓటు నమోదు కోసం పట్టభద్రుల నుంచి ఫారం-18 దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. నవంబరు 25న రెండు నియోజకవర్గాల్లో ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురిస్తారు. నవంబరు 25 నుంచి డిసెంబరు 10 వరకు ముసాయిదా జాబితాపై అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లను స్వీకరిస్తారు. డిసెంబరు 30న పట్టభద్రుల ఓటర్ల తుది జాబితాను ఈసీ ప్రకటించనుంది.
క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కోసం బీఎల్వోల దగ్గర పెండింగ్
ఓటు కోసం దరఖాస్తులు తక్కువగా వస్తుండగా వాటి పరిశీలన ప్రక్రియ మరింత నత్తనడకన సాగుతోంది. నాలుగు జిల్లాల్లో ఇంతవరకు ప్రారంభమే కాలేదు. అత్యధిక దరఖాస్తులు బీఎల్వోల వద్ద క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన కోసం పెండింగులో ఉన్నాయి. అర్హులైన పట్టభద్రులంతా రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో లేదా పోస్టుద్వారా అర్హత ధ్రువీకరణ పత్రాలు జతపరిచి ఫారం-18 సమర్పించాలని సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి సూచించారు.
పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు చేసుకోవడం తెలుసా? - మీకూ ఈ సందేహాలున్నాయా!
పట్టభద్రుల ఓటు నమోదు కోసం ఓటరుకార్డు తప్పనిసరి కాదు : సీఈఓ సుదర్శన్రెడ్డి