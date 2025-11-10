సంతృప్త శాతాన్ని పెంచేందుకు 'రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ' నానా పాట్లు - ఏకంగా ప్రభుత్వానికే టోకరా
సొంతశాఖలో సంతృప్తశాతం శాతం పెంచి చూపేందుకు నానా పాట్లు - కొనుగోలుదారుల నంబర్లకు బదులు డాక్యుమెంటు రైటర్ల నంబర్లు - ప్రభుత్వం నుంచి డాక్యుమెంటు రైటర్లకు వెళ్తున్న ఫోన్ కాల్స్
Registrations Department Frauds in AP : సంతృప్తశాతం పెంచేందుకు సొంతశాఖకే స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ టోకరా వేస్తోంది. కొనుగోలుదారులకు బదులు డాక్యుమెంట్ రైటర్లకే కాల్స్ వచ్చేలా చేసి తద్వారా సంతృప్తశాతాన్ని పెంచి చూపేందుకు పాట్లు పడుతోంది. ఇంత చేసినా అవినీతి శాతం తగ్గడం లేదు. స్లాట్ బుకింగ్, రిజిస్ట్రేషన్ సేవల్లోనూ అవినీతి ఆగడం లేదు.
రెవెన్యూలో స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ తన తీరే వేరని చూపుతోంది. సొంత శాఖలో సంతృప్తశాతం పెంచేందుకు ప్రభుత్వానికే చేతివాటం చూపుతోంది. రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునేవారి ఫోన్ నంబర్లు కాకుండా డాక్యుమెంటు రైటర్లు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల నంబర్లు ఇచ్చి వారికే ఫోన్లు వచ్చేలా జాగ్రత్త పడుతోంది. అయినా అవినీతి శాతం తగ్గుదల అంతంతమాత్రమేనని గతేడాది జూన్ నుంచి కూటమి ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో వెల్లడవుతోంది. డబ్బు తీసుకున్నారని మూడింట ఒక వంతు మంది చెప్పారు.
అంతా బహిరంగ రహస్యమే : వాస్తవానికి రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలో దస్తావేజులు, ఆస్తుల విలువ ఆధారంగా ఏ రోజుకారోజు లెక్కలేసి మరీ పనిచేస్తారు. కొనుగోలుదారుల నుంచి ఒక శాతం చొప్పున ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా వసూలు చేస్తారు. చాలా కార్యాలయాల్లో ప్రైవేటు వ్యక్తుల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని దందా చేయడంతో పాటు, దస్తావేజు లేఖరుల ద్వారా అన్నీ నడిపిస్తున్నారు. ఇదంతా బహిరంగ రహస్యమే. కూటమి ప్రభుత్వంలో ఇంకా గాడిన పడని విభాగాల్లో ఇదీ ఒకటి. ప్రజల నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకుంటున్నా అవినీతి నిరోధక శాఖ దాడులు చేస్తున్నా వసూళ్లు మాత్రం ఆగడం లేదు.
ప్రభుత్వానికే టోకరా : భూములు, స్థలాలు, ఇతర ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో కొనుగోలుదారుల ఫోన్ నంబర్లు తీసుకుంటారు. వీటినే ప్రభుత్వానికి పంపిస్తారు. సంతృప్త శాతం సేకరణకు ప్రభుత్వం నుంచి ఫోన్లు వీటికే వస్తాయి. దీంతో కొన్నిచోట్ల కొనుగోలుదారుల ఫోన్ నంబర్లకు బదులు డాక్యుమెంట్ రైటర్లు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల నంబర్లనే నమోదు చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రభుత్వ కాల్సెంటర్ నుంచి కొనుగోలుదారులకు బదులు వీరికే ఫోన్లు వెళ్తున్నాయి.
తమను ఎవరూ డబ్బు అడగలేదని, సేవలు అద్భుతంగా అందాయని వారు చెబుతున్నారు. ఇంత చేసినా అవినీతి జరుగుతోందని 33 శాతం మందికి పైగా చెప్పారు. స్లాట్ బుకింగ్ సులభతరంగా లేదని కూటమి ప్రభుత్వం తొలి ఏడాదిలో 38 శాతం మంది, నవంబరులో 29.9 శాతం మంది చెప్పారు. రిజిస్ట్రేషన్ సేవల్లో ఇబ్బందులున్నాయని తొలి ఏడాదిలో సగటున 31.6 శాతం మంది, నవంబరులో 22.9 శాతం మంది అభిప్రాయపడ్డారు.
