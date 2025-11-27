భవిష్యత్తు శాస్త్రవేత్తలుగా పిల్లలు - ప్రోత్సహించేలా సైన్స్ సెంటర్
పాఠశాల దశ నుంచే పిల్లలను పరిశోధనల వైపు ప్రోత్సహించడం - పండగలు మినహా అన్ని రోజుల్లోనూ ఓపెన్
Published : November 27, 2025 at 2:48 PM IST
Regional Science Center in Tirupati: పిల్లల్లో చిన్నప్పటి నుంచే జిజ్ఞాస, అభిరుచి, లోతుగా శోధించే గుణం సహజంగానే వారికి అలవడుతాయి. తల్లిదండ్రులు వాటిని గుర్తించి ప్రోత్సహించగలిగితే వారిని భవిష్యత్తు శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇందుకు అనువైన ప్రపంచాన్ని తిరుపతిలోని సైన్స్ సెంటర్ పరిచయం చేస్తోంది. చిన్నారులతో పాటు విద్యార్థుల మలి అడుగు బలంగా పడేలా అక్కడి అధికారులు సహకరిస్తున్నారు. పరిశోధనల దిశగా వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
363 రోజులూ తెరిచే విధంగా: సైన్స్ సెంటర్ వారంలో అన్ని రోజులు కూడా సందర్శకుల కోసం తెరిచే ఉంటుంది. కేవలం వినాయక చవితి, దీపావళి పండగలకు మాత్రమే సెలవు ఉంటుంది.
చేరుకునేది ఇలా: తిరుపతి ఆర్టీసీ బస్టాండ్, రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి అలిపిరి మీదుగా సుమారు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో తిరుపతి సైన్స్ సెంటర్ ఉంటుంది. అలిపిరి నుంచి జూపార్కు రోడ్డు మార్గంలో కిలోమీటరు వెళ్తే సైన్స్ సెంటర్ను చేరుకోవచ్చు. అలాగే మరో మార్గం కూడా ఉంది. చెర్లోపల్లి క్రాస్ మీదుగా వెళ్లితే సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది.
లక్ష్యాలు ఏమిటంటే?
- మూఢనమ్మకాలకు స్వస్తి పలకి వైజ్ఞానిక అంశాలతో నిజాలు తెలుసుకునేలా పిల్లలను మార్గనిర్దేశనం చేయడం
- విద్యార్థులు భావి శాస్త్రవేత్తలుగా మారేందుకు ప్రేరణ కల్పించడం
- పాఠశాల దశ నుంచే పరిశోధనల వైపు వారిని ప్రోత్సహించడం
ప్రత్యేక గ్యాలరీలు ఏర్పాటు: ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, ఖగోళశాస్త్రం కలబోతగా సైన్స్ సెంటర్లో 6 గ్యాలరీలు ఉన్నాయి. విశ్వాంతరాలు, అంతరిక్ష రహస్యాలు, నక్షత్ర మండళ్లు, పాలపుంతలు, గ్రహాల గమనాన్ని కళ్ల ముందుకు తీసుకు వచ్చే 3 డీ డిజిటల్ ప్లానిటోరియం ఏర్పాటు చేశారు. ఆయా సబ్జెక్టుల్లో పరిశోధనలు చేసేందుకు, ఆవిష్కరణల రూపకల్పనకు ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వేసవితో పాటు సంక్రాంతి, దసరా సెలవుల్లో సైన్స్, ఖగోళశాస్త్రం, రోబోల తయారీ, డ్రోన్ల రూపకల్పన, రాకెట్ల తయారీ వంటి వాటిపై శిక్షణ కూడా ఇస్తారు. మానవ శరీర నిర్మాణ రహస్యాలు, శాటిలైట్ వ్యవస్థపై అవగాహన పెంచుకునేలా గ్యాలరీలు. డైనోసార్స్ కాలంలోని జీవ జాతుల గురించి వివరించే ప్రీ హిస్టారిక్ పార్కు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
కేంద్రం వేళలు: ఆదివారం ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6.30 గంటల వరకు ఉంటుంది. మిగిలిన రోజుల్లో అయితే అరగంట ముందే మూసి వేస్తారు. ఇక సందర్శన విషయానికి వస్తే వారాంతల్లో అయితే 3000 మంది, సాధారణ రోజుల్లో 1000 మంది వస్తుంటారు. ఈ సైన్స్ సెంటర్లను సందర్శించడం వల్ల పిల్లలకు విజ్ఞానంతో పాటు ఎన్నో విషయాలను సరదాగా తెలుసుకునేందుకు వీలుగా ఉంటుంది.
ప్రవేశ రుసుం: సైన్స్ సెంటర్ సాధారణ ప్రవేశ రుసుం ఎంత అంటే సాధారణ సందర్శకులకు అయితే రూ. 35. ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పని చేసే వారు, బీపీఎల్ కుటుంబాలకు రూ.5 ధర నిర్ణయించారు. అదే విధంగా కళాశాలల నుంచి బృందాలుగా వచ్చే విద్యార్థులకు రూ.20 ఎంట్రీకి ధర నిర్ణయించడం జరిగింది. అలాగే మీరు గనక 3 డీ ఫిలిం షో, ప్లానిటోరియం, సైన్స్ షోకు వెళ్లాలనుకుంటే మాత్రం ప్రత్యేక రుసుం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
