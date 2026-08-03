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టీటీడీ ఎకౌంటింగ్‌ వ్యవస్థలో సంస్కరణలు - 3 దశాబ్దాల మాన్యువల్‌ విధానానికి స్వస్తి

దేశానికి ఆదర్శంగా శ్రీవారి ఆర్థిక వ్యవస్థ - త్వరలో తిరుపతికి ఐసీఏఐ-ఏఆర్‌ఎఫ్‌ బృందం - పారదర్శకతకు కొత్త మాన్యువల్‌

Reforms In TTD Accounting System
Reforms In TTD Accounting System (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:35 AM IST

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Reforms In TTD Accounting System : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక ఆధ్యాత్మిక సంస్థల్లో ఒకటైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) ఆర్థిక నిర్వహణ వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, సాంకేతికంగా పటిష్ఠంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కీలక చర్యలు ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు దశాబ్దాలుగా అమల్లో ఉన్న పాత ఎకౌంటింగ్‌ విధానానికి ఆధునిక రూపు కల్పిస్తూ కొత్త ఎకౌంటింగ్‌ మాన్యువల్‌ను రూపొందించే బాధ్యతను ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఛార్టర్డ్‌ ఎకౌంటెంట్స్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఐసీఏఐ) చేపట్టింది. శ్రీవారి ఆలయానికి వచ్చే విరాళాలు, వివిధ విభాగాల ఆదాయం, ఖర్చులు, ఆస్తుల నిర్వహణ, ఆర్థిక లావాదేవీలన్నింటినీ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మరింత క్రమబద్ధంగా నిర్వహించడమే ఈ సంస్కరణల ప్రధాన లక్ష్యంగా అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

టీటీడీ అధికారులు, ఐసీఏఐ ప్రతినిధులు ఇప్పటికే పలుమార్లు వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా సమావేశమై ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న వ్యవస్థ, భవిష్యత్తులో అమలు చేయాల్సిన విధానాలపై సమగ్రంగా చర్చించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన ఎసైన్‌మెంట్‌ స్కోప్‌ను కూడా రెండు సంస్థలు సంయుక్తంగా ఖరారు చేశాయి. ఆగస్టు మొదటి వారంలో ఐసీఏఐకి చెందిన ఎకౌంటింగ్‌ రీసెర్చ్‌ ఫౌండేషన్‌ (ఏఆర్‌ఎఫ్‌) నిపుణుల బృందం తిరుపతికి చేరుకుని క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేపట్టనుంది.

క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం : ఆగస్టు 3, 4 తేదీల్లో తిరుపతిలో జరగనున్న ఐసీఏఐ కౌన్సిల్‌ సమావేశాలకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ ఛార్టర్డ్‌ ఎకౌంటెంట్లు హాజరుకానున్నారు. ఇదే సందర్భంగా ఏఆర్‌ఎఫ్‌కు చెందిన అత్యుత్తమ నిపుణులు, రిసోర్స్‌ పర్సన్లతో టీటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ బృందం ట్రయల్‌ బ్యాలెన్స్‌, వివిధ ఖాతాల నిర్వహణ విధానం, ఆదాయ–వ్యయ లెక్కలు, ఆర్థిక నివేదికలు, డాక్యుమెంటేషన్‌, అంతర్గత నియంత్రణ వ్యవస్థ వంటి అంశాలను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి ప్రాథమిక సమాచారాన్ని సేకరించనుంది. అనంతరం సమగ్ర నివేదిక రూపొందించి, ఆధునిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్త ఎకౌంటింగ్‌ మాన్యువల్‌కు రూపకల్పన చేయనుంది.

ఆధునిక సాంకేతికతకు అనుగుణంగా కొత్త విధానం : ప్రస్తుతం టీటీడీ వినియోగిస్తున్న ఎకౌంటింగ్‌ మాన్యువల్‌ దాదాపు 30 సంవత్సరాల క్రితం రూపొందించినది. ప్రస్తుతం అన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలు ఎంటర్‌ప్రైజ్‌ రిసోర్స్‌ ప్లానింగ్‌ (ఈఆర్‌పీ) వ్యవస్థలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ఈ మూడు దశాబ్దాల్లో డిజిటల్‌ టెక్నాలజీ, ఆడిటింగ్‌ విధానాలు, ఎకౌంటింగ్‌ ప్రమాణాల్లో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. వాటన్నింటినీ ఒకే సమగ్ర మాన్యువల్‌లో పొందుపరిచి పారదర్శకత, బాధ్యతాయుత నిర్వహణ, వేగవంతమైన ఆర్థిక నియంత్రణకు మార్గం సుగమం చేయడమే లక్ష్యంగా నిపుణులు పనిచేయనున్నారు.

కంపెనీస్‌ యాక్ట్‌లో చోటుచేసుకున్న తాజా మార్పులు, నూతన ఎకౌంటింగ్‌ స్టాండర్డ్స్‌కు అనుగుణంగా టీటీడీ ఆర్థిక నియమావళిలో అవసరమైన సవరణలను కూడా సూచించనున్నారు. అవసరమైతే ప్రభుత్వానికి పంపాల్సిన నిబంధనల మార్పుల ప్రతిపాదనలను కూడా ఈ బృందమే సిద్ధం చేయనుంది. ఇటీవల భారతీయ రైల్వే ఎకౌంటింగ్‌ వ్యవస్థపై కూడా ఇదే ఏఆర్‌ఎఫ్‌ బృందం అధ్యయనం చేసి నివేదిక సమర్పించింది. ఈ ప్రాజెక్టు విజయవంతమైతే, టీటీడీ ఎకౌంటింగ్‌ వ్యవస్థ దేశంలోని ఇతర ప్రధాన దేవాలయాలకు ఆదర్శ నమూనాగా నిలిచే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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టీటీడీ ఎకౌంటింగ్‌ వ్యవస్థ
REFORMS IN TTD ACCOUNTING SYSTEM

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