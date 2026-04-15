గుట్టుగా రీఫిల్లింగ్ దందా! - అక్రమ దారుల్లో గ్యాస్ వ్యాపారులు
గృహావసరాల సిలిండర్లు పక్కదారి - వాణిజ్య సిలిండర్లలోకి రీఫిల్లింగ్ చేస్తూ అధిక ధరకు విక్రయాలు - సరఫరా జాప్యం సాకుతో కొంత దందా షురూ చేసిన గ్యాస్ ఏజెన్సీలు!
Published : April 15, 2026 at 10:36 AM IST
Refilling Gas into Commercial Cylinders : గ్యాస్ సిలిండర్ల అవసరాలను అడ్డం పెట్టుకొని కొందరు అక్రమంగా డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. హోటళ్లు, బేకరీలు, టిఫిన్ సెంటర్లు, ఇతర వాణిజ్య సంస్థల నుంచి ఉన్న డిమాండ్ను ఆసరాగా చేసుకుని, కొందరు వ్యక్తులు సబ్సిడీతో కూడిన గృహ వినియోగ ఎల్పీజీని అక్రమంగా వాణిజ్య సిలిండర్లలోకి మళ్లించి, వాటిని అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారు. దాని ఫలితమే గృహ వినియోగానికి అందుబాటులో ఉన్న గ్యాస్ కొరత ఏర్పడుతుంది. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో జాప్యం కూడా ఈ అక్రమ వ్యాపారం పెరగడానికి పాక్షికంగా దోహదపడుతోంది. అది కేవలం గృహ వినియోగం కోసమే అని అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు దానిని నేరుగా హోటళ్లకు అమ్ముతున్నారు.
- ఇటీవల మహబూబ్నగర్ జిల్లా దేవరకద్రలో పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు ఈ అక్రమ దందాపై దృష్టిసారించారు. అందులో భాగంగానే ఓ వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు. ఆయన వద్ద ఏకంగా 80 గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఎలా చేస్తారంటే? : తమ గ్యాస్ సిలిండర్లను పొదుపుగా వినియోగించే వారిని ముందు గుర్తిస్తారు. ఆ తర్వాత వ్యక్తుల పేర్ల మీద అదనపు సిలిండర్లను బుక్ చేసి ఆ తరలిస్తున్నారు. చిన్న టిఫిన్ సెంటర్లు మొదలు పెడితే పెద్ద హోటళ్ల వరకు వీటినే వాడుతున్నారు. ఇంతకముందు చిరువ్యాపారాల వద్ద ఇవన్నీ కనిపించేవి. కానీ ఇప్పుడు పెద్ద హోటళ్లలోనూ ప్రత్యక్షమవుతున్నాయి. వాణిజ్య సిలిండర్ల ధరలు పెరగడం, సరఫరా తగ్గడంతో అక్రమ దందా సాఫీగా కొనసాగుతోంది.
- అచ్చంపేటలో ఒకేరోజు 10 హోటళ్లలో 45 డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- మహబూబ్నగర్లో దాదాపు 50 కి పైగా హోటళ్లలో 150 వరకు డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు దొరికాయి.
- నారాయణపేటలో మూడు రోజుల్లో 35 సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
- వనపర్తి జిల్లాలో 6ఏ కేసులు 48తో పాటు నాలుగు క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి.
- జోగులాంబ జిల్లాలో రాయితీ గ్యాస్ వినియోగిస్తున్న నలుగురిపై క్రిమినల్ కేసులు కట్టారు.
పశ్చిమాసియాలో దాడులు తగ్గడంతో : పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిందనే నేపథ్యంలో వినియోగదారులు పెద్ద సంఖ్యలో బారులుదీరారు. మార్చి మొదటి వారంలో అధికారులు ప్రత్యేక బృందాలతో దాడులు నిర్వహించి గ్యాస్ సరఫరాలను దుర్వినియోగం చేస్తున్న వారిని పట్టుకున్నారు. ఇటీవల తనిఖీలు సంఖ్య తగ్గినప్పటికీ అక్రమ వ్యాపారం నిరాటంకంగా కొనసాగుతోంది. గృహావసరాల సిలిండర్లను వాణిజ్యానికి వినియోగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లైతే వారిపై తనిఖీలు నిర్వహించి కేసులు నమోదు చేస్తామని తెలిపారు.
చర్చలు విఫలం కావడంతో కొత్త సమస్య : తాజాగా ఇరాన్ - అమెరికా మధ్య చర్చలు విఫలం కావడంతో గ్యాస్, పెట్రోల్ సమస్యలు మరింత పెరుగుతాయని ప్రజలు భయపడుతున్నారు. ఇదే అదునుగా గ్యాస్ ఏజెన్సీలు సిలిండర్ల డెలివరీని ఆలస్యం చేస్తున్నారు. ఫిల్లింగ్ కేంద్రాల నుంచి సిలండర్లు మామూలుగానే సరఫరా అవుతున్నా మధ్యలో వీరు వినియోగదారులకు ఇవ్వకుండా పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. దీనిపై పౌరసరఫరాల శాఖ, విజిలెన్స్ బృందాలు మరింత దృష్టిసారించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. తరచుగా దాడులు చేయడంతో పాటు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న గ్యాస్ ఏజెన్సీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ-కేవైసీ విషయంలో జాగ్రత్త : మరోవైపు గ్యాస్ బుకింగ్ సమయంలో ఈ కేవైసీ గురించి అడిగితే తొందరపడొద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల సైబర్ నేరగాళ్లు గ్యాస్ కోసం బుక్ చేసుకున్నా తర్వాత తిరిగి వాళ్లకు కాల్ చేసి ఇంకా కేవైసీ పూర్తి కాలేదని చెప్పి వాళ్లతో ఓటీపీ వివరాలు తెలుసుకొని మోసాలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఏపీకే ఫైల్స్ వాట్సప్ ద్వారా పంపిస్తూ వాటిని తెరిచి వివరాలు నమోదు చేయాలని సూచిస్తూ మోసం చేస్తున్నారు. ఇలా ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే గ్యాస్ ఏజెన్సీ దగ్గరకు వెళ్లడమే మంచిది. మీ మొబైల్కు పంపే లింక్లను తెరవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
