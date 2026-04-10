యోగాపై రీల్​ చేయండి - రూ.10 వేలు పట్టండి

జూన్​ 21 అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "రీల్​ కాంటెస్ట్" పోటీలు - ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనేందుకు అవకాశం - పోటీలో గెలిచిన 10 మందికి ఒక్కొక్కరికి రూ.10 వేల చొప్పున నగదు బహుమతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 2:05 PM IST

Reel Contest on International Yoga Day 2026 : ఇంటర్నెట్ విప్లవం వల్ల ప్రపంచం మొత్తం మన అరచేతిలోనే ఇమిడి పోయింది. ప్రతీ ఒక్కరూ ఉదయం లేవడం మొదలు రాత్రి నిద్రపోయే వరకు రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూనే గడుపుతున్నారు. వీడియోలు, రీల్స్ చేస్తూ ఫేమస్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు వాళ్లు ఎందరో. ఇటువంటి వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఒక్క రీల్ చేస్తే రూ.10,000 వరకు ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకునే బంఫర్ ఆఫర్ కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. అసలు రీల్ కన్సెప్ట్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఎక్కడ పోస్టు చేయాలి? దరఖాస్తు ఎలా చేసుకోవాలి? వంటి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే మరి.

యువతలోని సృజనాత్మకను వెలికి తీసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. పోటీలు నిర్వహించి ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి నగదు పురస్కారాలను సైతం అందిస్తోంది. కేంద్ర ఆయుష్ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార పోర్టల్ వేదికగా యోగాపై రీల్స్ చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

యోగాపై రీల్స్ చేసేందుకు ఆహ్వానం : ఏటా జూన్ 21న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకుని https://www.mygov.in/ వెబ్​సైట్ ద్వారా యోగాపై రీల్స్ చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆహ్వానిస్తోంది. యోగా ప్రాధాన్యం గురించి తెలిపేలా ఆసనాలు, ప్రయోజనాలు, సందేశాలు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనంపై రీల్స్ రూపొందించి పంపాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు.

నిత్యం యోగా చేసేవారితో పాటు అమితమైన ఆసక్తి కలిగిన వారు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చు. రీల్స్ నిడివి 60 నుంచి 90 సెకన్ల వరకు ఉండాలి. యోగా వీడియోను రికార్డ్ చేసి దానిని యూట్యూబ్ లేదా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఎంపీ-4 ఫార్మాట్​లో మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలి. ప్రాంతీయ భాషలతో పాటు ఇంగ్లీష్, హిందీలో కూడా రీల్స్ చెయొచ్చు. మీ క్రియేటివీతో పాటు సందేశాత్మకంగా ఉన్న పదింటిని ఎంపిక చేస్తారు. ఒక్కో రీల్​కి రూ.10,000 బహుమతిగా అందిస్తారు. ఈనెల 20 వరకు ఈ రీల్స్ పంపించవచ్చు.

మార్గదర్శకాలు ఇవే:

  • హిందీ, ఇంగ్లీష్, ప్రాంతీయ భాషల్లో రీల్స్ చేయొచ్చు.
  • మీరు ఎంచుకున్న థీమ్ కేవలం 3 నుంచి 10 పదాలు మాత్రమే ఉండాలి.
  • మీరు అప్లోడ్ చేసే రీల్ గతంలో ఎప్పుడూ పబ్లిష్ చేసి ఉండకూడదు. అదేవిధంగా అన్​పబ్లిష్ చేసిన రీల్స్ అప్లోడ్ చేయకూడదు.
  • ప్రస్తుత ఆరోగ్య సవాళ్లను పరిష్కరించే విధంగా థీమ్ ఉండాలి.
  • థీమ్ కొత్తగా, సృజనాత్మకంగా, ప్రత్యేకంగా ఉండాలి.
  • రీల్​లో ఎటువంటి అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్ ఉండకూడదు.
  • ప్రజల్లో యోగా పట్ల అవగాహన, ఆసక్తిని కలిగించేలా ఉండాలి.
  • మతం, కులం, లింగం లేదా సమాజాన్ని కించపరిచేలా ఉండకూడదు.​
  • ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి ఎటువంటి ప్రవేశ రుసుమూ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
  • MYGOV వెబ్​సైట్ లేదా నిర్దేశించిన సోషల్ మీడియా హ్యాష్​ట్యాగ్​ల ద్వారా అప్లోడ్ చేయాలి.

TAGGED:

REELS ON YOGA
REEL CONTEST ON YOGA DAY 2026
REEL CONTEST FOR YOGA
యోగా రీల్స్​ కాంటెస్ట్​
REEL CONTEST ON YOGA DAY

