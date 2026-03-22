కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువగా వస్తోందా? - అయితే 'బిజిలీ ఆడిటర్' మీ వద్ద ఉండాల్సిందే

వేసవి కాలంలో విపరీతంగా పెరిగిపోతున్న ఫ్యాన్లూ ఏసీలూ, టీవీల వాడకం - కానీ సాధారణం కంటే మూడు నాలుగు రెట్లు బిల్లు వస్తేనే సమస్య - భారత్ స్మార్ట్​ సర్వీసెస్​ ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోండి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 12:40 PM IST

Reduce High Electricity Bills : ఎండాకాలం వచ్చేసింది. పిల్లలకు సెలవుల ప్రభావంతో ఫ్యాన్లూ ఏసీలూ, టీవీల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. సహజంగానే ఈ రెండు మూడు నెలలూ కరెంటు బిల్లు కాస్తా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. కానీ ఆ చిల్లు ప్రతి వేసవిలో ఉన్నట్టే ఉంటే ఫర్వాలేదు. ఒకేసారి మూడు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువైతే మీరు ఏం చేస్తారు? డిస్కం వాళ్లు కూడా దాన్ని ఏం చేయలేమంటే ఎవరితో బాధను చెప్పుకుంటారు? ఇలాంటి సమస్యల్నే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ టెక్నాలజీ సాయంతో పరిష్కరిస్తోంది భారత్‌ స్మార్ట్‌ సర్వీసస్‌! అనే సంస్థ. కరెంటు ఆడిటర్స్​గా పనిచేస్తున్న ఈ హైదరాబాదీ సంస్థ అందిస్తున్న సరికొత్త సేవలను తెలుసుకోండి.

హైదరాబాద్‌ కూకట్‌పల్లిలో ఓ మూడు బెడ్​రూం ఫ్లాట్‌లో ఓ కుటుంబం ఉంటుంది. మామూలుగా రూ.7 వేల రావాల్సిన పవర్‌ బిల్లు ఆరు నెలల కింద రూ.25 వేలు వచ్చింది. ఎలక్ట్రీషియన్‌ని పిలిస్తే అన్నీ బాగానే పనిచేస్తున్నాయనీ ఒకసారి మీటర్‌ మార్చి చూడమనీ అన్నాడు. అది మార్చినా సరే, తర్వాతి నెలా కూడా అంతే బిల్లు వచ్చింది! దాంతో వాళ్లు నేరుగా సంబంధిత డిస్కమ్‌కి ఫిర్యాదు చేశారు. వాళ్లు ఒకసారి చెక్‌చేసి తమ సైడు నుంచి సమస్యేమీ లేదన్నారు కానీ ఈసారీ బిల్లు పాతికవేలు దాటి షాక్​ ఇచ్చింది.

విద్యుత్తు లీకేజీ సమస్య : అప్పుడే ఆ కుటుంబం భారత్‌ స్మార్ట్‌ సర్వీసస్‌ను సంప్రదించింది. ఆ సంస్థ నిపుణులు ఏఐతో పనిచేసే అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో రంగంలోకి దిగారు. అవి ఈ కుటుంబం వాడకుండా తాళం వేసి ఉన్న మూడో గదిలో సమస్య ఉన్నట్టు చూపించాయి. అందులోకి వెళ్లి చూస్తే లోపల ఏసీకి వెళ్లాల్సిన కరెంట్​ లీక్‌(షార్ట్‌) అవుతోందని తెలిసింది. అంటే, ఏసీ ఆన్‌లో లేకపోయినా కరెంటు అక్కడికి పాస్‌ అవుతోందన్నమాట! ఆ లీకేజీ న్యూట్రల్‌లోనే జరగడం వల్ల షాక్‌ రావడం లేదన్నమాట. దాంతో దానిని ఎవరూ పసిగట్టలేకపోయారు. అలా రోజూ 13 యూనిట్‌ల కరెంటు వృథాగా పోతుందని తేల్చారు ఆ సంస్థ నిపుణులు. దాన్ని సవరించగానే వాళ్ల బిల్లు ఎప్పట్లాగే రూ.7 వేలు రావడంతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఫ్రిజ్​లోని కంప్రెసర్ సమస్య : ఆయన ఒక కార్మికుడు. వాళ్లింటికి మామూలుగా నెలకు 120 యూనిట్‌లు ఖర్చయ్యి సుమారు రూ.500 బిల్లు వచ్చేది. వరసగా మూడు నెలలు 260 యూనిట్‌లు వినియోగం అయ్యి ఏకంగా రూ. 1200 రావడంతో బెంబేలెత్తిపోయారు. భారత్‌ స్మార్ట్‌ సర్వీసస్‌ సంస్థని సాయం అడిగితే వాళ్లు వచ్చి పది నిమిషాల్లోనే ఫ్రిజ్‌లోని కంప్రెసర్‌లో సమస్య ఉందని చెప్పారు. మామూలుగా రోజూ ఒక్క యూనిట్‌ మాత్రమే తీసుకోవాల్సిన ఫ్రిజ్ 3.5 యూనిట్‌ల కరెంటుని లాగేస్తోందనీ తేల్చారు!

ఎలుక వల్ల రూ.12 లక్షల కరెంట్​ బిల్లు : హైదరాబాద్‌ కొంపల్లిలో సీలింగ్‌ ఫ్యానులు తయారుచేసే యాష్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ సంస్థకైతే నెలకి రూ.80 వేలు రావాల్సిన బిల్లు ఏకంగా భారీగా రూ.12 లక్షలకి చేరింది. ఒక్కసారిగా భయపడిపోయిన యజమానిని భారత్‌ స్మార్ట్‌ సర్వీసెస్‌ సంస్థ కాపాడింది. వోల్టేజ్‌ హెచ్చు తగ్గుల్ని సవరించాల్సిన ఏపీఎఫ్‌సీ(ఆటోమెటిక్‌ పవర్‌ ఫ్యాక్టర్‌ కంట్రోలర్‌) యంత్రంలో ఎలుక దాడివల్ల కరెంటు లీకేజీ అవుతోందని పసిగట్టి బిల్లుని మామూలు పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు.

ఇలా చేస్తారు : భారత్‌ స్మార్ట్‌ సర్వీసస్‌ సంస్థ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గత మూడేళ్లుగా ఇలాంటి ‘కరెంట్‌ ఆడిటింగ్‌’ సేవల్ని విస్తృతంగా అందిస్తోంది. ఇందుకుగాను రూ. వెయ్యి వరకూ ఛార్జ్‌ చేస్తుంది. అంతేకాదు, సగటు వినియోగదారులు తమకు తామే విద్యుత్తు పరికరాల తీరుతెన్నుల్నీ, రోజువారీ వినియోగాన్నీ తెలుసుకోవడానికని సరికొత్త అత్యాధునిక పరికరాలను అందిస్తోంది. వాటిల్లో స్మార్ట్‌ ప్లగ్‌ అనేదానిని టీవీ, ఫ్రిజ్, ఏసీ, గీజర్‌ వంటి వాటికి కనెక్ట్​ చేస్తే వాటి బాగోగుల్ని అంచనా వేస్తూ ఉంటుంది.

అవి అవసరానికన్నా ఎక్కువ విద్యుత్తుని తీసుకుంటే మనల్ని వెంటనే అలర్ట్‌ చేస్తుంది. ఉదాహరణకు ఓ గీజర్‌ ఉందనుకుందాం. అది నీటిని పూర్తిస్థాయిలో వేడి చేయడానికి 13 నిమిషాలు తీసుకుంటే. ఎండాకాలంలో అంత వేడి అవసరంలేదు ఉండదు. అందువల్ల ఆరునిమిషాలు పనిచేస్తే చాలు. ఈ పరికరంతో ఆ మేరకు గీజర్‌ పనిచేసే సమయాన్నీ, వినియోగించాల్సిన యూనిట్‌లనీ ముందే సెట్‌ చేయొచ్చు.

బిజిలీ ఆడిటర్​ ఉంటే చాలు : ఇలా ఏదో ఒక పరికరానికే పరిమితం కాకుండా ఓ ఇంటికి కావాల్సిన మొత్తం పవర్​ సిస్టంను పర్యవేక్షించడానికి బిజిలీ ఆడిటర్‌ అనే పరికరాన్ని కూడా తీసుకొచ్చింది. అంతేకాదు, తమ యాప్‌ ద్వారా ఉచితంగా సర్వీసెస్​ను అందిస్తోంది భారత్‌ స్మార్ట్‌ సర్వీసస్‌. వినియోగదారులు చివరగా వచ్చిన తమ కరెంటు బిల్లునీ, వారంలో ఓ రెండుసార్లు మీటర్‌ రీడింగ్‌నీ ఫొటో తీసి ఈ యాప్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తే చాలు మన కరెంటు బిల్లు తీరుతెన్నుల్ని అలా చిటికెలా చెప్పేస్తుంది. భవిష్యత్తులో రాబోయే బిల్లును కూడా అంచనా వేస్తుంది.

డిస్కంలకు షాక్​ - రూ. 42 వేల కోట్లకు చేరిన కరెంట్ బిల్లులు

ఫ్రిజ్, వాటర్‌ హీటర్, మిక్సీ, కూలర్ మీ ఇంట్లోనూ ఉన్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

