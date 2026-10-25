సందట్లో సడేమియా - సరిహద్దులు దాటుతున్న ఎర్రచందనం
రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో సందట్లో సడేమియాలా శేషాచలం అడవుల నుంచి ఎర్రచందనాన్ని స్మగ్లర్లు సరిహద్దులు దాటించేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 4:15 PM IST
Red Sanders Smuggling in Seshachalam : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి నెలకొన్న నేపథ్యంలో సందట్లో సడేమియాలా శేషాచలం అడవుల నుంచి ఎర్రచందనాన్ని స్మగ్లర్లు సరిహద్దులు దాటించేస్తున్నారు. పోలీసులు, ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ యంత్రాంగం అంతా ఎన్నికల విధులు, బందోబస్తు, తనిఖీల్లో పూర్తిగా నిమగ్నమైన కారణంగా స్మగ్లర్లు ఎర్రచందనం తరలింపునకు ముమ్మరంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నిఘా వర్గాల పక్కా సమాచారంతో అటవీ, టాస్క్ఫోర్స్ అధికారులు ఇటీవల దాడులు నిర్వహించి స్మగ్లర్లను అరెస్ట్ చేసి ఎర్రచందనం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అయితే సరిహద్దులు దాటుతున్న సరకు రెట్టింపు స్థాయిలో ఉంటుందనే మాటలు బలంగా ఉన్నాయి.
గుట్టుచప్పుడు కాకుండా స్మగ్లింగ్ : అధికారులు తీరికలేకుండా ఉన్న ఈ సమయాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటూ అడవుల్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశించి రూ.కోట్ల విలువైన ఎర్రచందనాన్ని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సరిహద్దులు దాటించేందుకు స్మగ్లర్లు పక్కా వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు, నెట్వర్క్లు రంగంలోకి దిగినట్లు తెలిసింది. స్థానిక కూలీల సహాయంతో చెట్లను నరికించి, రహస్య ప్రాంతాల్లో నిల్వచేస్తూ సరిహద్దులు దాటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. శేషాచలం, వెలిగొండ పరిధిలో ఎర్రచందనం నరికివేతకు ఎక్కువగా పాల్పడుతున్నారు.
61 దుంగలు స్వాధీనం : గూడూరు అటవీప్రాంతంలో కొండగుంట-మేకనూరు మార్గంలో శుక్రవారం ఏపీ టాస్క్ఫోర్స్ బలగాలు నిర్వహించిన దాడుల్లో ట్రాక్టర్లో తరలిస్తున్న 46 దుంగలను స్వాధీనం చేసుకుని ఎనిమిది మంది స్మగ్లర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అక్కడికి కొంచెం దూరంలో డంప్ చేసిన మరో 15 దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ట్రాక్టర్, రెండు కార్లను సీజ్ చేశారు. స్మగ్లర్ల వివరాలను మాత్రం అధికారులు బయటపెట్టలేదు. స్వాధీనం చేసుకున్న ఎర్రచందనాన్ని శేషాచలం, వెలిగొండ అటవీ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించి తమిళనాడుకు తరలించేందుకు స్థానిక స్మగ్లర్ల సాయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
చిత్తూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల పరిధిలోనూ కొన్ని రోజులుగా దుంగల తరలింపు పెరిగిందన్న సమాచారం ఉంది. ఇందులో భాగంగానే వారంరోజుల క్రితం ఏపీ టాస్క్ఫోర్స్ బలగాలు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం పరిధిలో నిర్వహించిన దాడుల్లో కర్ణాటకకు తరలించడానికి యత్నించిన 35 దుంగలు స్వాధీనం చేసుకుని రెండు వాహనాలను సీజ్ చేశారు.
కాఫీ పొడి ప్యాకెట్ల లోడు చాటున ఎర్ర చందనం : కొద్ది రోజుల కిందట కాఫీ పొడి ప్యాకెట్ల లోడు చాటున ఎర్ర చందనం తరలిస్తున్న 8 మంది అంతర్రాష్ట్ర స్మగ్లర్లను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ఎస్.ఏ. కాశినాయన మండలం ఆకుల నారాయణపల్లె సమీపంలో ఎర్రచందనం దుంగలను అక్రమంగా తరలిస్తుండగా దాడులు చేసి పట్టుకున్నామని ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ తెలిపారు.
తమిళనాడుకు చెందిన ఏడుగురు, ఏపీకి చెందిన ఒక్కరిని అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ పేర్కొన్నారు. నిందితుల వద్ద నుంచి 70 ఎర్రచందనం దుంగలు, మూడు వాహనాలు, 643 కాఫీ పౌడర్ అట్టపెట్టెలు సీజ్ చేసినట్లు వెల్లడించారు. సీజ్ చేసిన మొత్తం విలువ రూ.1.30 లక్షలు ఉంటుందని తెలిపారు. మరికొందరు పరారీలో ఉన్నట్లు వివరించారు. ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
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