ETV Bharat / state

దేశంలోనే తొలిసారిగా - విజయవాడలో "సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్" ప్రయోగం విజయవంతం

సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్‌ను రూపొందించిన రెడ్ బెలూన్ ఏరో స్పేస్ స్టార్టప్ - వాతావరణ పరిశోధన, విపత్తు నిర్వహణ సమాచారం తెలుసుకోవచ్చని సంస్థ వెల్లడి

Super Pressure Balloon in Vijayawada
Super Pressure Balloon in Vijayawada (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Rammohan Naidu on Super Pressure Balloon : రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ అనే స్టార్టప్ సంస్థ రూపొందించిన 'సూపర్​ ప్రెజర్ బెలూన్‌'ను విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​ మైదానంలో విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా దీన్ని గాల్లోకి ఎగురవేసి పరీక్షించారు. దీనిని పాలిమర్ నానోకాంపోజిట్‌తో తయారుచేసి హైడ్రోజన్‌తో నింపారు. నావిగేషన్ కోసం గ్లోబల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ మాడ్యూల్‌ను అమర్చారు. 50 కిలోల వరకు పేలోడ్‌ను మోయగల సామర్థ్యం ఉన్న ఈ బెలూన్‌లో ఇతర సెన్సార్లతో పాటు ఆరు పేలోడ్‌లు ఉన్నాయి.

ఏమిటీ సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ : సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ అనేది అధిక ఎత్తులో (స్ట్రాటోస్పియర్) టెలీకమ్యూనికేషన్లు, శాస్త్రీయ పరిశోధనల కోసం ఉపయోగించే ఒక ప్రత్యేకమైన బెలూన్. బయటి వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా లోపల ఉండే హైడ్రోజన్‌ ద్వారా ఇవి చాలా రోజుల పాటు గాల్లో తేలుతూ ఉంటాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కమ్యూనికేషన్​, ఇంటర్​నెట్​ సేవలను అందించడానికి, అంతరిక్ష పరిశోధనలకు ఇవి ఎంతోగానో ఉపయోగపడతాయి. వందల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్న పారిశ్రామిక కారిడార్ల పర్యవేక్షణకు కూడా వీటిని వినియోగిస్తారు.

విజయవాడలో "సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్" ప్రయోగం విజయవంతం (ETV Bharat)

రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ స్టార్టప్​ సంస్థ రూపొందించిన సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టమని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అభివర్ణించారు. దీనిని తయారు చేసిన స్టార్టప్​ వ్యవస్థాపకులు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఏపీకి ఇదో మైలురాయి అని ప్రశంసించారు. టవర్లు లేని గ్రామాలు, గిరిజన, తీర ప్రాంతాల్లోనూ ఈ సాంకేతికత కనెక్టివిటీని విస్తరించగలదని చెప్పారు. ఈ బెలూన్ సూమారు భూమి నుంచి 25 కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్తుందన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం​ ఏరోస్పేస్​ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీ, శ్రీహరికోటలో స్పేస్​సిటీ ఎన్నో వినూత్నమైన కార్యక్రమాలను తెచ్చిందన్నారు. దానిని యువత సద్వినియోగం చేసుకొని స్పేస్​ టెక్నాలజీలో రాణించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆకాక్షించారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సాహంతో భారత స్పేస్ పరిశ్రమ ద్వారా ప్రస్తుతం 8 బిలియన్ డాలర్ల వాణిజ్యం జరుగుతోందని రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. రాబోయే పదేళ్లలో ఇది 40 బిలియన్‌ డాలర్ల (సుమారు 4 లక్షల కోట్లు)కు చేరుకొనే అవకాశం ఉందన్నారు. రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ స్టార్టప్​ సంస్థ ద్వారా ఎంతో మంది యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయని రామ్మోహన్ నాయుడు చెప్పారు.

"రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ స్టార్టప్​ సంస్థ రూపొందించిన సూపర్ ప్రెజర్ బెలూన్ ఒక చారిత్రాత్మక ఘట్టం. ఏపీకి ఇదో మైలురాయి. టవర్లు లేని గ్రామాలు, గిరిజన, తీర ప్రాంతాల్లోనూ ఈ సాంకేతికత కనెక్టివిటీని విస్తరించగలదు. ఈ బెలూన్ సూమారు భూమి నుంచి 25 కిలోమీటర్ల పైకి వెళ్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం​ ఏరోస్పేస్​ అండ్ డిఫెన్స్ పాలసీ, శ్రీహరికోటలో స్పేస్​సిటీ ఎన్నో వినూత్నమైన కార్యక్రమాలను తెచ్చింది. దానిని యువత సద్వినియోగం చేసుకొని స్పేస్​ టెక్నాలజీలో రాణించాలి." - రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి

ఈ సూపర్​ ప్రెజర్ బెలూన్​ల ద్వారా ఉపగ్రహాల కంటే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో వాతావరణ పరిశోధన, భూమి పర్యవేక్షణ, విపత్తు నిర్వహణ సమాచారాన్ని సేకరించవచ్చని రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ సంస్థ సహ వ్యవస్థాపకులు కిరణ్ తెలిపారు. తద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చౌకగా టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని అందిస్తుందన్నారు. ఏపీ ప్రభుత్వం తమకు అన్ని సహాయ కార్యక్రమాలు అందించిందని చెప్పారు. ఈ ప్రయోగం వల్ల ప్రపంచంలోనే దేశానికి మంచి స్థానం వచ్చిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీలు కేశినేని చిన్ని, లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయులు, రెడ్ బెలూన్ ఏరోస్పేస్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

పుట్టపర్తి యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టులో మూడు సంస్థల భాగస్వామ్యం - టాటా, ఎల్​అండ్​టీ, భారత్ ఫోర్జ్

ఆ గ్రామం మరో 'హిరోషిమా' - నాడు 'బాంబుల' మోత - నేడు 'పాడిపంటలతో' విలసిల్లి!

TAGGED:

RED BALLOON SUPER PRESSURE BALLOON
RAMMOHAN NAIDU ON AEROSPACE
SUPER PRESSURE BALLOON LAUNCHES AP
RAMMOHAN ON SUPER PRESSURE BALLOON
SUPER PRESSURE BALLOON VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.