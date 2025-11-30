'దిత్వా' తుపాను ప్రభావం - నెల్లూరు జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ
రానున్న మూడు రోజులు భారీ, అతిభారీ వర్షసూచన - 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలుల అంచనా - సముద్రంలోనే బలహీనపడే అవకాశాలు - అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం
Red Alert For Several Districts Due To Cyclone Ditwah: మొన్న మొంథా ఇప్పుడు దిత్వా. వరుస తుపానులతో రాష్ట్రం ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతుంది. గతకొన్ని రోజులుగా నైరుతి బంగాళాఖాతంలో దిత్వా తుపాను కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో వాతావరణ విభాగం నెల్లూరు జిల్లాకు ఆరెంజ్, పలు జిల్లాలకు రెడ్ ఎలర్ట్ జారీ చేసింది. అవి చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాలు. దిత్వా తుపాను శనివారం మధ్యాహ్నానికి కరైకల్కు ఆగ్నేయంగా 120 కిలోమీటర్లు, పుదుచ్చేరికి దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 220, చెన్నైకి దక్షిణంగా 330 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తా తీరాలకు దగ్గరగా రానుందని ఐఏండి పేర్కొంది.
ఈ తుపాను ఉత్తర-వాయవ్య దిశగా కదిలే క్రమంలో ఆదివారం ఉదయం తమిళనాడు - పుదుచ్చేరి తీరానికి 60 కి.మీ, సాయంత్రానికి 25 కి.మీ. సమీపానికి రానుంది. ఇది తీరం దాటే అవకాశం లేదన్నారు. అలా తీరం వెంబడి కదులుతూ సముద్రం లోపలే దాని తీవ్రత తగ్గుముఖం పడుతుందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం కల్లా తుపాను తీవ్రత కొనసాగుతుందన్నారు. ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా మారి బలహీనపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు: దిత్వా తుపాను కారణంగా ఇప్పుడు వచ్చే మూడు రోజులూ రాష్ట్రంలో ఉన్న పలు ప్రాంతాలలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఆదివారం శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. ప్రకాశం, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు ఉన్నాయి. అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాల, పల్నాడు, బాపట్ల, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే ఆస్కారం ఉందని తెలిపింది.
సోమవారం ఈ జిల్లాల్లో: ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు ఉన్నాయి. డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు, బాపట్ల, తిరుపతి, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురవొచ్చని చెప్పారు.
మంగళవారం ఈ చోట్లలో: బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనాలు వేస్తోంది. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడొచ్చని అన్నారు. తీరం వెంట గరిష్ఠంగా గంటకు 80 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలుల ప్రభావం ఉండొచ్చని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది.
పోర్టులకు హెచ్చరికలు: సముద్రంలో అలజడి తలెత్తిన నేపథ్యంలో విశాఖలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారులు సోమవారం దాకా మత్స్యకారులు ఎవరు వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. ఈ విధంగా కొన్ని పోర్టులకు హెచ్చరికల నంబర్లను కూడా జారీ చేశారు. కృష్ణపట్నం పోర్టుకు మూడో నంబరు, విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ పోర్టులకు రెండో నంబరు హెచ్చరికలను కొనసాగిస్తున్నారు.
అప్రమత్తమైతున్న రైతులు, ప్రభుత్వం: కృష్టా జిల్లాలో కూడా దిత్వా తుపాను ప్రభావం ఉంటుందేమోనని ప్రభుత్వం ముందే అప్రమత్తమవుతుంది. వివిధ ప్రాంతాలలోని ఇప్పటికే కొనసాగుతున్న ధాన్యం కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేసింది. ముందుగా ధాన్యం నిల్వలను 85 లారీల్లో గుడివాడకు చేరుస్తున్నారు. అక్కడ నుంచి 42 రైల్వే వ్యాగన్లలో కాకినాడలోని పెద్దాపురం గోదాముకు తరలిస్తున్నారు. వ్యాగన్లు శుక్రవారం 21 ఉండగా వాటిని 42కు పెంచారు.
విద్యుత్శాఖ అప్రమత్తం: 'దిత్వా' దృష్ట్యా విద్యుత్శాఖ అధికారులను మంత్రి గొట్టిపాటి అప్రమత్తం చేశారు. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ విద్యుత్శాఖ అధికారులను అలర్ట్గా ఉండాలని సూచించారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని, విద్యుత్ సమస్యలు తలెత్తకుండా చూడాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడితే వెంటనే పునరుద్ధరించాలన్నారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలని, పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తనకు నివేదించాలన్న మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
ముందస్తు చర్యలు: దిత్వా' తుపాను ప్రభావంతో నెల్లూరు జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ నేపథ్యంలో జిల్లా ప్రజలను మంత్రి నారాయణ అప్రమత్తం చేశారు. పెన్నా పరివాహక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. తుపాను పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్న మంత్రి నారాయణ, ప్రాణనష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
