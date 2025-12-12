ఈ తండాలో ఒక్కసారి కాదు 3సార్లు రీకౌంటింగ్ చేశారు
తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన బద్యా తండా సర్పంచి ఎన్నికలు - మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్ చేసి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఒక్క ఓటుతో గెలిచినట్లు ప్రకటన - దోబుచూలాటలతో భావోద్వేగాలకు లోనైన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు
Published : December 12, 2025 at 8:13 PM IST
Panchayat Elections in Telangana : ఖమ్మం జిల్లాలోని గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో చిత్ర విచిత్ర సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ప్రధాన పార్టీల అభిమానుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపాయి. ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం బద్యా తండా ఎన్నిక ఫలితం ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆసక్తి కలిగించడమే కాకుండా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.
బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థికి 262 ఓట్లు : ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం బద్యా తండా పంచాయతీ ఎన్నికలు ఆద్యంతం ఉత్కంఠకు తెర లెపాయి. ఎన్నికల పోలింగ్ను మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు నిర్వహించారు. అనంతరం 2 గంటలకు ఎన్నికల అధికారులు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. తుది ఫలితాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని విజేతగా నిలిచినట్లు ప్రకటించారు. మొత్తం పోలైన ఓట్లలో బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థికి 262 రాగా కాంగ్రెస్ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థికి 259 ఓట్లు వచ్చాయని తెలిపారు. మొదట ఫలితం ప్రకటించగానే బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి అభిమానులు కేకలు పెడుతూ ఉత్సవాలు చేసుకున్నారు. కానీ అసలైన ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంది.
రెండోసారి కూడా గెలిచినట్లు ప్రకటన : కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుగా పోటీ చేసిన వ్యక్తి రీకౌంటింగ్ చేయాలని తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపారు. దీంతో అధికారులు చేసేదేమి లేక రీకౌంటింగ్ నిర్వహిస్తున్నామని ఫలితాన్ని కొంతసేపు నిలిపివేశారు. దీంతో ఇప్పుడే గెలిచారని ప్రకటించి ఇలా చేయడమేంటని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. నేరుగా పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులు వారికి సర్ది చెప్పి అభిమానులను, కార్యకర్తలను చల్లబర్చారు. రీకౌంటింగ్ అనంతరం రెండోసారి కూడా బీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలిచినట్లు డిక్లేర్ చేశారు. దీంతో కార్యకర్తలు, అభిమానులు మళ్లీ సంబరాలు చేసుకున్నారు. కేరింతలు కోడుతూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ డ్యాన్సులు చేశారు.
మూడోసారి ఫలితాన్ని ఆపడంతో : బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల ఉత్సాహం మిన్నంటగా రెండు ఓట్లు చెల్లనివి ఉన్నాయని మళ్లీ అంటే మూడోసారి ఫలితాన్ని ఆపారు. దీంతో ఆవేశానికి గురైన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బైఠాయించారు. నాయకులు సైతం రావడంతో ఆందోళన మరింత తీవ్రతరం చేశారు. పోలీసులు లాఠీ చార్జీ చేసి ఎలాంటి వివాదాలు చెలరేగకుండా ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అయినా వెనక్కి తగ్గని బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు.
మూడుసార్లు ఫలితాన్ని నిలిపివేయడంతో భావోద్వేగానికి లోనైన కార్యకర్తలు : పోలీంగ్ కేంద్రం వద్ద బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. చివరికి మూడో సారి కౌటింగ్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఒక్క ఓటుతో గెలిచినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించడంతో భారీ శబ్ధాలతో నినాదాలు చేస్తూ, కేరింతలు కోడుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇలా మూడు సార్లు అధికారులు చేసిన ప్రకటనలతో కార్యకర్తలు ఒక్కసారిగా భావోద్వేగాలకు లోనైయ్యారు. వారి భావోద్వేగాలను ఈటీవీ భారత్ బంధించింది. చివరకు విజయం సాధించిన అభ్యర్థి కౌంటింగ్ సెంటర్ నుంచి బయటకు రావడంతో ఆనందంతో భుజాలపైకి ఎత్తుకుని నినాదాలు చేశారు. అతి తక్కువ ఓట్ల తేడాతో గెలుపు ఓటములను వెల్లడించడం అధికారులకు తల పట్టుకునే పరిస్థితి తెచ్చింది. పలు చోట్ల స్వల్ప ఓట్ల తేడా రావడంతో ప్రత్యర్థులు అభ్యంతరాలు చెప్పడంతో రీకౌంటింగ్ చేశారు.
