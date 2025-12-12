Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / state

ఈ తండాలో ఒక్కసారి కాదు 3సార్లు రీకౌంటింగ్ చేశారు

తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన బద్యా తండా సర్పంచి ఎన్నికలు - మూడు సార్లు రీకౌంటింగ్​ చేసి బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి ఒక్క ఓటుతో గెలిచినట్లు ప్రకటన - దోబుచూలాటలతో భావోద్వేగాలకు లోనైన బీఆర్​ఎస్​ కార్యకర్తలు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 12, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Panchayat Elections in Telangana : ఖమ్మం జిల్లాలోని గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో చిత్ర విచిత్ర సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఒకరకంగా చెప్పాలంటే ప్రధాన పార్టీల అభిమానుల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపాయి. ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం బద్యా తండా ఎన్నిక ఫలితం ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆసక్తి కలిగించడమే కాకుండా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది.

బీఆర్ఎస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థికి 262 ఓట్లు : ఖమ్మం జిల్లా రఘునాథపాలెం మండలం బద్యా తండా పంచాయతీ ఎన్నికలు ఆద్యంతం ఉత్కంఠకు తెర లెపాయి. ఎన్నికల పోలింగ్​ను మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు నిర్వహించారు. అనంతరం 2 గంటలకు ఎన్నికల అధికారులు కౌంటింగ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. తుది ఫలితాల్లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని విజేతగా నిలిచినట్లు ప్రకటించారు. మొత్తం పోలైన ఓట్లలో బీఆర్​ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థికి 262 రాగా కాంగ్రెస్‌ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థికి 259 ఓట్లు వచ్చాయని తెలిపారు. మొదట ఫలితం ప్రకటించగానే బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థి అభిమానులు కేకలు పెడుతూ ఉత్సవాలు చేసుకున్నారు. కానీ అసలైన ట్విస్ట్​ ఇక్కడే ఉంది.

బద్యా తండా సర్పంచి ఎన్నికల్లో మూడుసార్లు రీకౌంటింగ్ - ఉత్కంఠ పోరులో ఒక్క ఓటుతో గెలుపు (ETV)

రెండోసారి కూడా గెలిచినట్లు ప్రకటన : కాంగ్రెస్​ మద్దతుదారుగా పోటీ చేసిన వ్యక్తి రీకౌంటింగ్​ చేయాలని తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపారు. దీంతో అధికారులు చేసేదేమి లేక రీకౌంటింగ్‌ నిర్వహిస్తున్నామని ఫలితాన్ని కొంతసేపు నిలిపివేశారు. దీంతో ఇప్పుడే గెలిచారని ప్రకటించి ఇలా చేయడమేంటని బీఆర్​ఎస్​ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు. నేరుగా పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. పోలీసులు వారికి సర్ది చెప్పి అభిమానులను, కార్యకర్తలను చల్లబర్చారు. రీకౌంటింగ్‌ అనంతరం రెండోసారి కూడా బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థి గెలిచినట్లు డిక్లేర్ చేశారు. దీంతో కార్యకర్తలు, అభిమానులు మళ్లీ సంబరాలు చేసుకున్నారు. కేరింతలు కోడుతూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ డ్యాన్సులు చేశారు.

మూడోసారి ఫలితాన్ని ఆపడంతో : బీఆర్​ఎస్​ కార్యకర్తల ఉత్సాహం మిన్నంటగా రెండు ఓట్లు చెల్లనివి ఉన్నాయని మళ్లీ అంటే మూడోసారి ఫలితాన్ని ఆపారు. దీంతో ఆవేశానికి గురైన బీఆర్​ఎస్​ కార్యకర్తలు బైఠాయించారు. నాయకులు సైతం రావడంతో ఆందోళన మరింత తీవ్రతరం చేశారు. పోలీసులు లాఠీ చార్జీ చేసి ఎలాంటి వివాదాలు చెలరేగకుండా ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అయినా వెనక్కి తగ్గని బీఆర్ఎస్​ కార్యకర్తలు ఆందోళనకు దిగారు.

మూడుసార్లు ఫలితాన్ని నిలిపివేయడంతో భావోద్వేగానికి లోనైన కార్యకర్తలు : పోలీంగ్ కేంద్రం వద్ద బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులతో ఘర్షణకు దిగారు. చివరికి మూడో సారి కౌటింగ్‌లో బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి ఒక్క ఓటుతో గెలిచినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించడంతో భారీ శబ్ధాలతో నినాదాలు చేస్తూ, కేరింతలు కోడుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఇలా మూడు సార్లు అధికారులు చేసిన ప్రకటనలతో కార్యకర్తలు ఒక్కసారిగా భావోద్వేగాలకు లోనైయ్యారు. వారి భావోద్వేగాలను ఈటీవీ భారత్ బంధించింది. చివరకు విజయం సాధించిన అభ్యర్థి కౌంటింగ్​ సెంటర్​ నుంచి బయటకు రావడంతో ఆనందంతో భుజాలపైకి ఎత్తుకుని నినాదాలు చేశారు. అతి తక్కువ ఓట్ల తేడాతో గెలుపు ఓటములను వెల్లడించడం అధికారులకు తల పట్టుకునే పరిస్థితి తెచ్చింది. పలు చోట్ల స్వల్ప ఓట్ల తేడా రావడంతో ప్రత్యర్థులు అభ్యంతరాలు చెప్పడంతో రీకౌంటింగ్​ చేశారు.

సర్పంచి ఎన్నికల్లో భార్య, భర్త, కుమారుడు పోటీ - అదృష్టం అంటే ఇదే

నాగారంలో మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి తండ్రి విజయం - 95 ఏళ్ల వయసులో సర్పంచిగా గెలుపు

TAGGED:

VOTES RECOUNTING IN BADYA THANDA
BADYA THANDA SARPANCH ELECTIONS
BADYA THANDA RAGHUNATHAPALEM MANDAL
PANCHAYAT ELECTIONS IN TELANGANA
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.