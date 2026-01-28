ETV Bharat / state

తిరుమలలో వైభవంగా రథసప్తమి వేడుకలు - 9.42 లక్షల మందికి అన్నప్రసాదాలు

త్వరలోనే మల్టీ లెవెల్‌ కార్‌ పార్కింగ్‌ నిర్మాణం - రికార్డు స్థాయిలో 3.45లక్షల మంది భక్తులు మాడ వీధుల్లో రథసప్తమి వాహనసేవల వీక్షణ - 1800 మంది పోలీసులు, 1414 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బంది

Published : January 28, 2026 at 1:31 PM IST

Multi Level Car Parking in Tirumala: ఈ ఏడాది రథసప్తమి నేపథ్యంలో రికార్డు స్థాయిలో 3.45 లక్షల మంది భక్తులు మాడ వీధుల్లో వాహన సేవలను దర్శించుకున్నారని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వెల్లడించారు. వాహనాల రద్దీ నేపథ్యంలో తిరుమలలో త్వరలోనే మల్టీ లెవెల్‌ కార్‌ పార్కింగ్‌ నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని, రాంభగీచా వద్ద భక్తుల తోపులాటలు నివారించేందుకు భవిష్యత్తులో పటిష్ఠ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మంగళవారం స్థానిక అన్నమయ్య భవనంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలతో టీటీడీ, జిల్లా యంత్రాంగం, శ్రీవారి సేవకుల సమష్టి కృషితో ఈ సంవత్సరం రథసప్తమి వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహించామన్నారు. 9.42 లక్షల మందికి అన్నప్రసాదాలు పంపిణీ చేశామన్నారు. లగేజీ కేంద్రాల ద్వారా గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా 3.56 లక్షల గ్యాడ్జెట్లు, బ్యాగులు, డిపాజిట్ చేశామని, ఇది గత ఏడాదికంటే 73 శాతం అధికమన్నారు. ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా 3,864 ట్రిప్పులతో 1,42,666 మంది భక్తులు తిరుమల, తిరుపతి మధ్య ప్రయాణించారన్నారు. సమావేశంలో తితిదే సీవీఎస్‌వో మురళీకృష్ణ, ఎస్పీ సుబ్బరాయుడు పాల్గొన్నారు.

అన్నప్రసాదాలు: ర‌థ స‌ప్తమి రోజున గ్యాల‌రీల్లోని భ‌క్తులంద‌రికీ ఉద‌యం నుంచి రాత్రి వ‌ర‌కు అన్న ప్ర‌సాదాలు, పానీయాలు పంపిణీలు జరిగాయి. సొజ్జ‌ రవ్వ ఉప్మా, గోధుమ రవ్వ ఉప్మా, సాంబార్ రైస్, టమోటా రైస్, పులిహోర, చక్కెర పొంగలి, వేడి బాదం పాలు, కాఫీ, పాలు, మజ్జిగ, సుండలు, బిస్కెట్లను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు. 9.42 లక్షల మందికి అన్న ప్రసాదాలు, 6.30 లక్షల మందికి పానీయాలు, 2.90 లక్షల మందికి పాలు, 2.15 లక్షల మందికి వాటర్ బాటిళ్లు పంపిణీ. వివిధ విభాగాలతో పాటు మాడ వీధులలో భ‌క్తుల‌కు అన్న‌ప్ర‌సాదాలు, పానీయాలు పంపిణీ చేసేందుకు దాదాపు 220 మంది శ్రీ‌వారి సేవ‌కుల సేవ‌లు వినియోగించారు.

విజిలెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ: ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జిల్లా, పోలీసు యంత్రాంగంతో సమన్వయం చేసుకుని 1800 మంది పోలీసులు, 1414 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బంది, 150 మంది ట్రాఫిక్ సిబ్బంది సేవలు చేశారు.

లగేజీ కేంద్రాల నిర్వహణ: గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా 3.56 లక్షల గ్యాడ్జెట్స్, బ్యాగులు లగేజీ కేంద్రాల్లో డిపాజిట్ చేశారు. ఇది గత ఏడాది కంటే 73 శాతం అధికం.

పబ్లిక్ అడ్రెస్ సిస్టం: ప‌బ్లిక్ అడ్రెస్ సిస్టం ద్వారా భ‌క్తులకు అవ‌స‌ర‌మై స‌మాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వివిధ భాష‌ల్లో అంద‌జేశారు.

రవాణా: భక్తులను తిరుమలకు చేరవేయడంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ అద్భుతమైన సేవలందించింది. తిరుపతి నుంచి తిరుమలకు 1932 ట్రిప్పుల ద్వారా 60425 మంది భక్తులు ప్రయాణించగా, తిరుమల నుంచి తిరుపతికి 1942 ట్రిప్పుల ద్వారా 82,241 మంది భక్తులు ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా తిరుపతికి చేరవేశారు.

విద్యుత్, పుష్పాలంకరణ: రథ సప్తమి సందర్భంగా తిరుమలలో చేసిన విద్యుత్, పుష్పాలంకరణలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని భక్తుల నుంచి విశేషస్థాయిలో ప్రశంసలు వచ్చినట్లు ఆలయ సిబ్బంది తెలుపుతున్నారు.

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు: శ్రీవారి వాహ‌న‌సేవ‌ల ఎదుట భక్తులను ఆక‌ట్టుకునేలా 1000 క‌ళాకారులు ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌లు .

పారిశుద్ధ్య సేవలు: భక్తుల సౌకర్యార్థం మాడ వీధుల్లో మెరుగైన పారిశుద్ధ్య సేవలు అందిచారు. గ్యాలరీల్లో వ్యర్థాలు పేరుకుపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు చెత్తను తొలగించి పారిశుద్ధ్యం లోపం తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఇందుకుగాను అదనంగా 590 పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది సేవలందించారు.

వైద్య సేవలు: అత్యవసర వైద్య సహాయం అవసరమైన భక్తులకు వైద్యులు, పారామెడికల్ సిబ్బంది, అంబులెన్సుల ద్వారా వైద్య సేవలు కల్పించారు. రథ సప్తమి రోజున 23 వేల మంది భక్తులకు వైద్య సేవలు, 94 మందిని అంబులెన్సుల ద్వారా తిరుపతిలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు.

