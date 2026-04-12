వడ్డీకాసుల వాడికి కాసుల వర్షం - రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి దర్శనాలు

6 నెలల పాటు ప్రతినెలా రూ.120 కోట్లకు పైగా హుండీ ఆదాయం - లడ్డూ విక్రయాల్లో 12.68శాతం వృద్ధి - సాంకేతికత, పక్కా ప్రణాళికతో పెరిగిన భక్తుల సంఖ్య

Record Number of Darshans of Lord Venkateswara in 2025 to 2026
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 2:52 PM IST

Record Number of Darshans of Lord Venkateswara in 2025 to 2026 : తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనానికి విచ్చేసిన భక్తుల సంఖ్య 2025-26లో గణనీయంగా పెరిగింది. టీటీడీ యంత్రాంగం సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా అందిపుచ్చుకుంటోంది. దీంతో పాటు టీటీడీ పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరిస్తోంది. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.

దళారీ వ్యవస్థను విజయవంతంగా కట్టడి చేయడంతో శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య, హుండీ ఆదాయం, ప్రసాదాల పంపిణీ వంటి అన్ని కీలక విభాగాల్లోనూ రికార్డు స్థాయిలో వృద్ధి నమోదైంది. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా క్యూలైన్ల నిర్వహణలో డైనమిక్ నిర్ణయాలు, గదుల కేటాయింపులో పారదర్శకత వంటి చర్యలు దీనికి ఎంతగానో దోహదం చేశాయి.

4.57 శాతం వృద్ధి: 2023-24, 2024-25లో సగటున రోజుకు 70,000 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. 2025-26లో ఆ సంఖ్య రోజుకు 73 వేల మందికి చేరడం గమనార్హం. తద్వారా దర్శనాల్లో 4.57 శాతం కూడా వృద్ధి నమోదైంది. గత ఏడాది జూన్​ నెలలో శనివారాల్లో సగటున 90 నుంచి 95 వేల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అంతేకాకుండా, వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా 10 రోజుల్లో అంతకుముందు ఏడాదితో పోలిస్తే అదనంగా లక్షా 40 వేల మంది వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు.

"కమాండ్​"తో దర్శనాల్లో వేగం: ఏఐ (కృత్రిమ మేధ) ఇంటిగ్రేటేడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించడం ద్వారా క్యూలైన్లలో భక్తుల రద్దీ, కంపార్ట్​మెంట్ల వెయిటింగ్ సమయాన్ని బట్టి ఎప్పటికప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగారు. తద్వారా అత్యధిక సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకునేలా చర్యలు చేపట్టారు. స్వామివారి కైంకర్యాలకు, బ్రేక్ దర్శనాలకు ఎటువంటి జాప్యం లేకుండా సమయాన్ని పక్కాగా వినియోగించుకోవడంతో భక్తులకు మెరుగైన, వేగవంతమైన దర్శన భాగ్యం కలుగుతోంది. పెరుగుతున్న భక్తులకు అనుగుణంగా యంత్రాల ద్వారా 2,000 మంది కార్మికులతో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణను అధికారులు మెరుగు పరిచారు.

6 నెలలు కాసుల వర్షం: సాధారణంగా తిరుమలలో జులై, ఆగస్టు నెలల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ నెలల్లో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.120 కోట్లు దాటుతుంది. అయితే 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏకంగా 6 నెలల పాటు హుండీ ఆదాయం రికార్డు స్థాయిలో వచ్చింది. ప్రతినెలా రూ.120 కోట్లకు పైగా హూండీ ఆదాయం నమోదు కావడం విశేషం. మొత్తంగా ఆ ఏడాదిలో హుండీ ఆదాయం రూ.1,420 కోట్లు పైగా నమోదైంది.

చరిత్రలో తొలిసారిగా దళారీ వ్యవస్థ కట్టడి: తిరుమల తిరుమతి దేవస్థానం చరిత్రలో మొట్ట మొదటిసారిగా గదుల కేటాయింపులో దళారీ వ్యవస్థను అధికారులు పూర్తిగా నియంత్రించారు. గతంలో దర్శనంతో సంబంధం లేకుండా భక్తులకు గదులు కేటాయించేవారు. దీనివల్ల బ్లాక్ మార్కెట్ దందా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక దర్శనం ఉంటేనే గది కేటాయింపు విధానాన్ని ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్​లో కఠినంగా అమలు చేశారు. దీంతో అక్రమాలకు బ్రేక్ పడింది. ఫలితంగా భక్తులకు వేగంగా గదులు అందుబాటులోకి రావడంతో పాటు, వసతి సౌకర్యాలకు సంబంధించి ఆదాయం 2024-25లో రూ.133 కోట్లు ఉంటే, 2025-26లో రూ.141 కోట్లు నమోదైంది.

ఏఐ టెక్నాలజీతో మరింత రుచిగా లడ్డూ: శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో టీటీడీ విప్లవాత్మక మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. ముడి సరకు నాణ్యతను తనిఖీ చేసి గ్రేడింగ్ చేసేందుకు ఏఐ టెక్నాలజీని, యంత్రాలను వినియోగిస్తున్నారు. లడ్డూ నాణ్యత, రుచి మరింత పెరిగాయని భక్తులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. పెరుగుతున్న డిమాండ్​కు తగ్గట్లుగా ఉత్పత్తిని కూడా భారీగా పెంచారు.

2024-25లో అది 13.95 కోట్లకు (12.68 శాతం వృద్ధి) చేరింది. లడ్డూల పంపిణీకి పర్యవరణహితమైన జ్యూట్, డిస్పోజబుల్ బ్యాగులను ఫుడ్ కార్పొరేషన్ సహకారంతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. త్వరలో లడ్డూల కౌంటర్ల వద్ద యూపీఐ చెల్లింపు సదుపాయాలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

అన్నప్రసాద భవనంలో సేవల విస్తరణ: భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని వారికి తగ్గట్లుగానే మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాద భవనంలో సేవల విస్తృతి గణనీయంగా విస్తరించారు. దీంతో ట్రస్టుకు విరాళాలు భారీగా వెల్లువెత్తాయి. 2023-24లో రోజుకు సగటున 1.87 లక్షల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు అందించారు. కాగా 2024-25 నాటికి ఈ సంఖ్య 2.21 లక్షలకు పెరిగింది. ఆపై 2025-26లో ఏకంగా 2.85 లక్షలకు చేరింది.

శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల ఆన్‌లైన్ జారీలో సాంకేతిక లోపం - ఆఫ్‌లైన్‌లో టికెట్లు

తిరుమల తిరుపతిలో లగేజీ సమస్యా? - ఇలా చేస్తే ఒక్క నిమిషంలో తిరిగిచ్చేస్తారు!

