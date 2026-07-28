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హైదరాబాద్​లో భారీ కురిసిన వాన - ముర్షిదాబాద్​లో అత్యధికంగా 5 సెం.మీ నమోదు

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - రాజధాని నగర వ్యాప్తంగా కురిసి వర్షం - హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం ఇలా ఉంది

Rain Across Hyderabad
Rain Across Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 28, 2026 at 10:51 PM IST

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Rain Across Hyderabad : హైదరాబాద్​లో నగర వ్యాప్తంగా భారీ వాన కురిసింది. ఈ నేపథ్యంలో అత్యధికంగా ముర్షిదాబాద్​ 5 సెటీమీటర్ల వర్షం నమోదైంది. కాగా నగరంలోని పలు చోట్ల భారీ, మేస్తరు వానలు నమోదయ్యాయి. నగరంలో మధ్యాహ్నం నుంచి ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతం కాగా ఒక్కసారిగా వర్షం మొదలైంది. రాజేంద్ర నగర్​లో ప్రారంభమైన వాన క్రమంగా నగరమంతా వ్యాపిస్తూ చ్చింది. అక్కడక్కడా భారీగా, కొన్ని చోట్ల మోస్తరుగా కురుస్తూ భాగ్యనగరాన్ని తడిపేసింది. భారీవర్షంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. పలుచోట్ల డ్రైనేజీలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో నీరు నిల్వ ఉండటంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నగరంలోని ముషీరాబాద్​లో అత్యధిక వర్ష పాతం నమోదైంది.

నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం ఇలా నమోదైంది (మిల్లీమీటర్లలో) : ముర్షిదాబాద్​ 50.0, తార్నాక 49.8, కావడి గూడ 46, జూబ్లీహిల్స్​ 41.5, ముర్షీదాబాద్​ 41.3, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 40.3, బోవెన్‌పల్లి 39.8, బోరబండ 39.0, బోవెన్‌పల్లి (ఫతెనగర్) 38, తుర్కయాంజల్​ 37.8, కావడిగూడ (కమ్యునిటీ హాల్​) 37, మియాపూర్​ 36.5, అమీర్​పేట్​ 35.5, మెట్టుగూడ 35.5, గోల్కొండ 35.3, శేరిలింగంపల్లి 34.8, యూసఫ్​గూడ 34.8, మూసాపేట​ 34.5, నాచారం 34.5, కప్ర 34.5, కీసర 34.3, కూకట్​పల్లి 34, కావడిగూడ 34, అమీన్​పూర్​ 34, శంషాబాద్​ 33.8, మూసాపేట (ఈఎస్​ఎస్​ బాలానగర్​) 33.5, సికింద్రాబాద్​ 33.5, మారేడ్​పల్లి 33.3, ముషీరాబాద్ 33.3.

ట్రాఫిక్​జామ్​లో ఐటీ కారిడార్​ : మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుంచి కురుస్తున్న వర్షానికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వాన నీటితో రోడ్లు మునగడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. మాదాపూర్, కేపీహెచ్​బీ మార్గంలో, మాదాపూర్ ఐకియా బయోడైవర్సిటీ మార్గంలో గచ్చిబౌలి రాయదుర్గం మార్గంలో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులాయి. కిలోమీటర్ దూరానికి గంట సమయం పట్టింది.

రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో నమోదైన వర్షపాతం : మరోవైపు రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షపాతం నమోదైంది. కామారెడ్డి జిల్లా మక్దుంపూర్‌లో అత్యధికంగా 7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. జుక్కల్‌ (కామారెడ్డి) 6.5, హీరాపూర్‌లో (ఆదిలాబాద్‌) 6 సెం.మీ, తాంసీ (ఆదిలాబాద్‌) 5.8, ముషీరాబాద్‌లో (హైదరాబాద్‌) 5 సెం.మీ, హన్మాపూర్‌ (యాదాద్రి) 4.2, మోమిన్‌పేటలో, (వికారాబాద్‌) 4 సెం.మీ, కొమ్ములవంచ (మహబూబాబాద్) 4, చెన్నారావుపేటలో (వరంగల్‌) 3.9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.

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RAINS HYDERABAD
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RAIN ACROSS TELANGANA
RAIN ACROSS HYDERABAD

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