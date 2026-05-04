ప్రభుత్వ ఖజానాకు కనక వర్షం - ఒక్క ఏప్రిల్​లోనే 948.15 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూళ్లు

కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో రికార్డు స్థాయిలో ఆస్తిపన్ను వసూళ్లు - ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 30 లోపు చెల్లించిన వారికి 5 శాతం రాయితీ - పురమిత్ర, మన మిత్ర ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులు

AP Property Tax Hits Record ₹ 948.15 Crores Collection By Urban Local Bodies
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 1:37 PM IST

AP Property Tax Hits Record ₹ 948.15 Crores Collection By Urban Local Bodies: రాష్ట్రంలో 2026-27 ఏడాది ప్రారంభంలోనే పట్టణ స్థానిక సంస్థలు రికార్డు స్థాయిలో ఆస్తిపన్ను వసూలు చేశాయి. ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 30 నాటికి 948.15 కోట్ల వసూళ్లతో గతేడాది ఇదే నెలతో పోల్చితే 22.91 శాతం వృద్ధి నమోదు చేశాయి. దాదాపు 123 పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఈ ఏడాది ఆస్తిపన్ను వసూళ్ల లక్ష్యం రూ. 2,683 కోట్లుగా నిర్ణయించారు.

5 శాతం రాయితీ ప్రకటన: అయితే ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 30 లోపు చెల్లించిన వారికి పన్ను మొత్తంలో 5 శాతం రాయితీ ప్రకటించడంతో ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. నగరపాలక సంస్థల్లో కాకినాడ 43.28 శాతం వసూళ్లతో ముందంజలో నిలిచింది. మంగళగిరి-తాడేపల్లి 41.21, గుంటూరు 40.79, రాజమహేంద్రవరం 40.41, కర్నూలు 39.59 శాతం పన్నులు వసూలు చేశాయి. విజయవాడ 39.21, విశాఖ 33.24 వసూళ్లను సాధించడం విశేషం.

వసూళ్లలో అగ్రస్థానంలో అద్దంకి: పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో అద్దంకి 51.56 శాతం వసూళ్లతో అగ్ర స్థానంలో నిలిచింది. ఆత్మకూరు, ఉయ్యూరు, వినుకొండ, కొవ్యూరు, పొన్నూరు, చీరాల, పిడుగురాళ్ల, తాడిగడప, గిద్దలూరు పట్టణాల్లోనూ ఆస్తి పన్ను వసూళ్లు మెరుగయ్యాయి. పురమిత్ర, మన మిత్ర యాప్‌లు, ఆన్‌లైన్‌ చెల్లింపులు, పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో ప్రత్యేక కేంద్రాల ఏర్పాటు ద్వారా కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వసూళ్లు బాగా పెరిగాయి.

అంతా ఆన్‌లైన్‌లోనే: జమ్మలమడుగు, డోన్‌, వెంకటగిరి, బద్వేల్‌, రాజంపేట, శ్రీకాళహస్తి, పెద్దాపురం, మాచర్ల, కుప్పం, బాపట్ల పురపాలక సంఘాలు పన్ను వసూళ్లలో ఈసారి మంచి పనితీరు కనబర్చాయి. జమ్మలమడుగు పురపాలక సంఘంలో ఆస్తి పన్ను మొత్తం డిమాండ్‌ రూ. 6 కోట్ల 15 లక్షలు కాగా రూ. 4 కోట్ల 25 లక్షలు వసూలయ్యాయి. 2024-25 కంటే ఇది 16.57 శాతం అదనం. గ్రామ పంచాయతీల్లో ఆస్తి పన్ను మొదటిసారి వంద శాతం ఆన్‌లైన్‌లో వసూలు చేశారు. స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్ ప్రారంభించి 13 వేల 357 పంచాయతీల్లోనూ నగదు రహితంగా వసూళ్లు చేపట్టారు. నగదు వసూళ్లకు దశాబ్దాలుగా అలవాటుపడిన కార్యదర్శులు మొదట్లో విముఖత వ్యక్తం చేశారు. 26 మంది కార్యదర్శులను కమిషనర్ ఒకేసారి సస్పెండ్ చేయడంతో అంతా ఆన్‌లైన్‌ బాట పట్టారు.

విశాఖలో పాత బకాయిలు: ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అనంతపురం, కాకినాడ, కడప వంటి పెద్ద నగరపాలక సంస్థలు ఈసారి వెనుకబడ్డాయి. విశాఖలో రూ. 18 వందల 75 కోట్ల 34 లక్షల రూపాయల డిమాండ్‌కు గానూ రూ. 569 కోట్ల 20 లక్షలే వసూలైంది. విజయవాడలో రూ. 72 కోట్ల 58 లక్షలకు గాను రూ. 45 కోట్ల 19 లక్షలు వసూలు చేశారు. పాత బకాయిలు భారీగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ పెద్ద సమస్యగా మారింది. విశాఖ నగరపాలక సంస్థలో 2025-26లో ఆస్తి పన్ను మొత్తం డిమాండ్‌లో రూ. 12 వందల 4 కోట్ల 71 లక్షలు పాత బకాయిలే కావడం గమనార్హం.

