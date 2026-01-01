ETV Bharat / state

న్యూ ఇయర్ కిక్కే కిక్కు - ఆరు రోజుల్లో రాష్ట్రంలో రూ.1,350 కోట్ల మద్యం తాగేశారు

నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా రాష్ట్రంలో భారీగా మద్యం అమ్మకాలు - గత ఆరు రోజుల్లో రాష్ట్రంలో రూ.1,350 కోట్ల మద్యం విక్రయం - గత మూడ్రోజుల్లో దాదాపు రూ.వెయ్యి కోట్ల విలువైన మద్యం విక్రయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 3:36 PM IST

New Year Liquor Sales In Telangana : నూతన సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ మద్యం ప్రియులు ఎక్కడా తగ్గేదేలే అన్నట్లు ఫుల్​గా తాగేశారు. డిసెంబర్ 31న రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ స్థాయిలో అమ్మకాలు జరిగాయి. మద్యం ఏరులై పారింది. మధ్యాహ్నం నుంచే మందుబాబులు దుకాణాల వద్ద బారులు తీరారు. గతేడాది కంటే అధికంగా లిక్కర్​ అమ్మకాలు జరిగాయి. ఈ ఆరు రోజుల్లోనే ఏకంగా రూ.1350 కోట్ల విలువైన మద్యం తాగేశారు. గత ఏడాది కంటే ఈ ఏడాది మద్యం సేల్స్ పెరిగాయి. 2025 చివరి వారంలో సుమారు 1200 కోట్ల రూపాయల అమ్మకాలు జరిగాయి. కొన్నిచోట్ల మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతూ పోలీసులకు పట్టుబడ్డ ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి.

ఆరు రోజుల్లో రూ.1350 కోట్ల విలువైన మద్యం తాగేశారు : కొత్త సంవత్సరం రాష్ట్ర ఖజానాకు కిక్కిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలో కనివినీ ఎరగని రీతిలో రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు జరిగాయి. ఆరు రోజుల్లోనే రూ.1,350 కోట్ల విలువైన మద్యం తాగేశారు. గత మూడు రోజుల్లోనే వెయ్యి కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్మకాలు జరిగినట్లు ఆబ్కారీ శాఖ గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. మూడు రోజుల్లో 8.30 లక్షల లిక్కర్‌ కేసులు, 7.78 లక్షల బీర్ల కేసులు విక్రయించారు. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా వైన్​ షాప్​ల వద్ద జోరుగా మద్యం అమ్మకాలు జరిగాయి.

గతం కంటే ఎక్కువగా మద్యం అమ్మకాలు జరిగినట్లు ఆబ్కారీ శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పలుచోట్ల రెట్టింపు స్థాయిలో అమ్మకాలు జరిగాయి. వైన్​ షాప్​ల వద్ద మందుబాబుల రద్దీ కనిపించింది. గతేడాది ఒక్క డిసెంబర్‌ నెలలోనే రూ.3,805 కోట్లు విలువైన 38.07లక్షల కేసుల లిక్కర్‌, 45.09లక్షల కేసులు బీర్లు అమ్ముడు పోయినట్లు అధికారిక లెక్కలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

2,731 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు : న్యూ ఇయర్ సంబరాలు అంబరాన్నంటిన వేళ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. తాగి వాహనాలు నడుపుతున్న వారి కోసం హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీలు చేపట్టారు. పోలీసులను దూరం నుంచే చూసి పలువురు వెనక్కి తిరిగి పారిపోగా పలువురు మందు బాబులు చిక్కినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

నిబంధనలు ఉల్లంఘించి వాహనం నడిపిన వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు. 3 కమిషనరేట్ల పరిధిలో 2,731 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్ పరిధిలో 1,198, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 928, రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో 605 మందిపై డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులు నమోదైనట్లుగా పోలీసులు వివరించారు.

అంబరాన్నంటిన న్యూ ఇయర్ వేడుకలు : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూతన సంవత్సర సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఎటు చూసినా హ్యపీ న్యూ ఇయర్​ అంటూ 2026కు స్వాగతం పలుకుతూ యువత చేసిన సందడే కనిపించింది. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రెషన్స్​ పేరిట హైదరాబాద్​ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున ఈవెంట్స్​ జరిగాయి. పబ్, క్లబ్​లలో యువత ఆటపాటలతో చిందులేస్తున్నారు. కొంతమంది ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా కేక్​ కటింగ్​ చేశారు. హుషారుగా పాటలు పాడుతూ గడుపారు. టపాకాయలు పేలుస్తూ న్యూ ఇయర్​ను ఆస్వాదిస్తున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్​ 2047 లక్ష్య సాధన దిశగా ఈ ఏడాదిలో ప్రభుత్వం మరింత ముందుకు సాగుతుందని వివరించారు. రైతులు, మహిళలు, కార్మికులు, అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆశలు, ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యమిస్తుందని, కొత్త సంవత్సరంలో ప్రతి కుటుంబం తాము ఆశించిన ఉన్నత లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని కోరారు.

