తిరుమలలో రికార్డు స్థాయిలో భక్తుల రద్దీ - వీఐపీ దర్శనాలకు తాత్కాలిక బ్రేక్
శనివారం ఒక్కరోజే లక్షన్నర మంది రాక - సోమవారం వీఐపీ బ్రేక్, శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ రద్దు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 8:10 AM IST
Rush Of Devotees Continues In Tirumala : మూడురోజుల వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. శనివారం ఒక్కరోజే లక్షన్నర మందికి పైగా భక్తులు దర్శనం కోసం చేరుకోవడంతో తిరుమలలో రికార్డు స్థాయిలో రద్దీ నెలకొంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని స్థాయిలో భక్తుల రాక నమోదవడంతో ఆలయ పరిసరాలు, క్యూలైన్లు పూర్తిగా నిండిపోయాయి. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2తో పాటు నారాయణగిరి షెడ్లు కూడా పూర్తిగా నిండిపోవడంతో క్యూలైన్ పాచికాల్వ గంగమ్మ ఆలయం వరకు దాదాపు ఐదు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించింది.
దర్శనం కోసం 18 గంటల సమయం : రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని సర్వదర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులను దశలవారీగా మాత్రమే క్యూలైన్లోకి అనుమతించారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం పొందేందుకు సుమారు 18 గంటల సమయం పడుతోందని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు వెల్లడించారు. శుక్రవారం ఒక్కరోజే దాదాపు 81,340 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
వీఐపీ దర్శనాలకు తాత్కాలిక బ్రేక్ : భక్తుల రద్దీని సమర్థంగా నియంత్రించేందుకు టీటీడీ పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి శనివారం రాత్రి క్యూలైన్లను పరిశీలించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సోమవారం నిర్వహించే వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను పూర్తిగా రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఆదివారం వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలకు సంబంధించిన సిఫార్సు లేఖలను స్వీకరించబోమని స్పష్టం చేశారు.
800 శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లు తాత్కాలికంగా నిలిపివేత : అలాగే ఆన్లైన్ కరెంట్ బుకింగ్ ద్వారా ప్రతిరోజూ జారీ చేసే 800 శ్రీవాణి ట్రస్ట్ టికెట్లను కూడా తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు. అయితే తిరుపతి విమానాశ్రయంలో అందించే 200 శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు. భక్తులు రద్దీ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సహనం పాటించాలని, టీటీడీ అధికారులు సూచిస్తున్న మార్గదర్శకాలను తప్పనిసరిగా అనుసరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం అదనపు సిబ్బందిని నియమించి, తాగునీరు, అన్నప్రసాదం, వైద్య సేవలు వంటి మౌలిక సదుపాయాలను మరింత విస్తరించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఏడుకొండలవాడి దర్శనార్థం తిరుమలకు పోటెత్తుతున్న భక్తుల వాహనాలతో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. కొండపై సుమారు 7 వేల వరకు వాహనాలకే పార్కింగ్ సదుపాయం ఉండగా ప్రస్తుతం రోజుకు వెయ్యి వరకు ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆర్టీసీ బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాలు కలిపి 12 నుంచి 16 వేల వరకు తిరుమలకు చేరుకుంటున్నాయి. రద్దీ వేళల్లో వసతి గదుల కేటాయింపు కేంద్రాలైన సీఆర్వో, శ్రీపద్మావతి విచారణ కేంద్రం, ఎంబీసీ విచారణ కేంద్రం వద్ద పార్కింగ్ సరిపోవట్లేదు.
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