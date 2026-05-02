టీటీడీ బోర్డును సంస్కరించాల్సిందే : విశ్రాంత ఐఏఎస్ దినేశ్కుమార్ కమిషన్ సిఫార్సులు
పాలన, వ్యవస్థాగత, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు చేపట్టాలని సిఫార్సులు - 2023లో సవరించిన చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని సూచన - బోర్డు నిర్ణయాలు సవ్యంగా అమలయ్యేలా మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అవసరమన్న కమిషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 12:18 PM IST
Recommendations Of The Retired IAS Dinesh Kumar Commission To TTD : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో నిపుణులను సభ్యులుగా నియమించి పాలన, వ్యవస్థాగత, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు చేపట్టాలని విశ్రాంత ఐఏఎస్ దినేశ్కుమార్ కమిషన్ సిఫార్సులు చేసింది. టీటీడీ బోర్డుకు ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు వద్దని, ఇది ప్రజా సంబంధ మతపరమైన సంస్థగా ఉండాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. కొనుగోళ్లు, నాణ్యత తనిఖీలు, ఫిర్యాదుల విభాగాలు ఉండాలని టెండర్ వ్యవస్థను సంస్కరించాలని కీలక సూచనలు చేసింది.
సవరించిన చట్టాన్ని రద్దు చేయాలి : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బోర్డును సంస్కరించాలని విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారి దినేశ్కుమార్తో నియమించిన ఏకసభ్య కమిషన్, ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు చేసింది. టీటీడీ బోర్డుకు సలహాలు ఇచ్చేలా ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా అనేక మందిని నియమిస్తున్నారని, ఇందుకోసం 2023లో చట్టాన్ని మార్పు చేశారని తెలిపింది. సవరించిన చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని కమిషన్ సూచించింది. పాలనాపరమైన, నిర్మాణాత్మక, వ్యవస్థాగత సంస్కరణలు చేపట్టాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంపై సిట్ ఇచ్చిన నివేదికను అధ్యయనం చేసి అవసరమైన చర్యలను సిఫార్సు చేయాలంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కమిషన్ను నియమించింది. ఈ మేరకు దినేశ్కుమార్ కమిషన్ పలు సిఫార్సులను సూచించింది.
నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో టీటీడీ బోర్డు పర్యవేక్షణ, పాలన తీరు ఆందోళన కలిగించిందని, బోర్డులో నిర్మాణాత్మక మార్పులు చేయాలని కమిషన్ అభిప్రాయం వెల్లడించింది. అసలు చట్టం 1987లోని 30 విభాగం సెక్షన్ 97కు 2023లో మార్పులు చేసి సుమారు 55 మంది ప్రత్యేక ఆహ్వానితులను నియమిస్తున్నారని, ఈ నియామకాలకు అవకాశం కల్పించే 2023 చట్టం 1లోని సెక్షన్ 97 సబ్ సెక్షన్-C, సెక్షన్ 97 సబ్ సెక్షన్-Dలను శాశ్వతంగా రద్దు చేయాలని కమిటీ సూచించింది. టీటీడీ ప్రొఫెషనల్గా పాలనా వ్యవహారాలు నిర్వర్తించే ఒక పబ్లిక్ మతపరమైన సంస్థగా ఉండాలని, బోర్డులో అవసరమైన నిపుణులు ఉండాలని, మెరుగైన నిర్ణయాలకు వీలుగా వీరు సంబంధిత ఉప కమిటీల్లోనూ భాగంగా కావాలని సూచనలు చేసింది. విధాన రూపకల్పన, కార్యనిర్వహణ మధ్య బలమైన వారధి ఉండేలా దేవదాయశాఖ కమిషనర్ స్థానంలో ఆలయ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న ఈవో లేదా జేఈవోను బోర్డులో ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా నియమించవచ్చని సలహా ఇచ్చింది. కంపెనీల చట్టం 2013లోని సెక్షన్ 166 తరహాలో బోర్డు బాధ్యతలు, విధులు నిర్వహించే విధానాన్ని ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చని వెల్లడించింది.
సరైన యంత్రాంగం ఏర్పాటు : బోర్డు నిర్ణయాలు సవ్యంగా అమలయ్యేలా మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అవసరమని దశల వారీగా నిర్ణయాలు అమల్లోకి తేవాలని కమిషన్ స్పష్టం చేసింది. పాలనాపరమైన ఆదేశాలు జారీ చేయాలని సమన్వయ లోపాలను నిరోధించగలగాలని పేర్కొంది. వీటిలో అడ్డంకులను మేనేజ్మెంట్ కమిటీ పరిష్కరించాలని సూచించింది. తాజా ఘటనల్లో విజిలెన్స్ విభాగం లోపం స్పష్టమైందని, మోసాలు, లోపాలు ఎక్కడున్నా గుర్తించేలా ఆ విభాగం ఉండాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నివేదికలోని అంశాలను పరిశీలించి సదరు విభాగం తమ విధులను పునఃసమీక్షించుకోవాలని పర్యవేక్షణ మెరుగుపరుచుకునేలా సరైన యంత్రాంగాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కమిషన్ సూచనలు చేసింది.
ప్రొక్యూర్మెంట్ మాన్యువల్ : కొనుగోలు విభాగాన్ని బలోపేతం చేయటం సహా టీటీడీలో అన్ని ఆలయాలకు అవసరమైన కొనుగోళ్లు ఈ విభాగం బాధ్యతని కమిషన్ పేర్కొంది. ఇందుకు ఏడాదికి బడ్జెట్ 618 కోట్లుగా అంచనా వేసింది. అందువల్ల కొనుగోళ్లు, నిల్వలు, నాణ్యత, తనిఖీ, పర్యవేక్షణ స్థానాల్లోని అధికారులు, కమిటీ సభ్యుల పాత్రను, బాధ్యతలను నిర్దేశిస్తూ 'ప్రొక్యూర్మెంట్ మాన్యువల్’ రూపొందించాలని, నైపుణ్యం, అనుభవమున్న జనరల్ మేనేజర్కు ఈ విభాగం అప్పగించాలని సూచించింది. డెయిరీల సాంకేతిక అంచనాకు, ప్లాంట్ల తనిఖీలకు నిపుణుడిని నియమించాలని,
ప్రొక్యూర్మెంట్ విభాగం కొనుగోళ్ల కోసం ఈ పోర్టల్ను అభివృద్ధి చేయటంతో పాటు విక్రేతల ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేయాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. నిజమైన నెయ్యి ఉత్పత్తిదారులే పాల్గొనేలా టెండర్ నిబంధనలు కఠినంగా రూపొందించాలని, సాంకేతిక బిడ్ను అంతర్గత, బయటి నిపుణులతో కూడిన సాంకేతిక మదింపు కమిటీ అంచనా వేయాలని స్పష్టం చేసింది. అర్హత సాధించిన ప్రతి డెయిరీని ప్లాంట్ తనిఖీ కమిటీ క్షుణ్నంగా తనిఖీ చేయాల్సి ఉందని, నెయ్యి నాణ్యతను తనిఖీ చేసే విభాగ లోపాలను ప్రొక్యూర్మెంట్ విభాగానికి తెలియజేయడంతో పాటు సీనియర్ మేనేజ్మెంట్కూ నివేదించాలని కమిషన్ పేర్కొంది.
క్లాజులు మార్చాలని కమిషన్ అభిప్రాయం : నెయ్యి కొనుగోలుకు ఎల్-1 విధానం నుంచి నాణ్యత, ధర ఆధారిత ఎంపిక విధానానికి మారాలని, టెండర్ విధానంలో ఏకపక్షంగా ఉన్న క్లాజులు మార్చాలని కమిషన్ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. డెయిరీ అక్రమాలకు పాల్పడినట్లు తేలితే వారిని 2 నుంచి 3 ఏళ్ల పాటు నిషేధించాలని కమిషన్ పేర్కొంది. టీటీడీలో నెయ్యితో సహా అన్ని ఆహార పదార్థాలకు కచ్చితమైన ప్రయోగశాల పరీక్షలు అవసరమని, నేరుగా ఈవో, జేఈవోలకు నివేదిక ఇచ్చేలా నాణ్యత నియంత్రణ విభాగం అందుబాటులో ఉండాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసింది. క్రమం తప్పకుండా ల్యాబ్లలో పరీక్షించాలని, నాణ్యత తనిఖీ కోసం నెయ్యి నమూనాలు సేకరించేందుకు ఒక కమిటీ ఉండాలని పేర్కొంది. సరఫరాదారు ఇచ్చిన నివేదికను ఈ నివేదికలతో సరిపోల్చాలని టీటీడీ ఈవో నామినేట్ చేసిన బయటి నిపుణులతో కూడిన ఆడిట్ బృందం ఎప్పటికప్పుడు ప్రయోగశాలను ఆడిట్ చేయాలని సూచనలు చేసింది.
ఆహార భద్రతను పర్యవేక్షించే విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయటం సహా ల్యాబ్కు ఎవరైతే అధిపతి ఉంటారో ఆయనే దీనికీ నేతృత్వం వహించాలని పేర్కొంది. ఈ విభాగం ఎప్పటికప్పుడు వంటశాలలు, నిల్వ సౌకర్యాలు తదితరాలన్నీ తనిఖీలు చేయటంతో పాటు సమాచారం బహిర్గతం చేయాలని స్పష్టం చేసింది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెంపొందించేందుకు బహిరంగ ప్రకటనల విధానం అనుసరించాలని, నెయ్యి పరీక్షల నివేదికలు వెబ్సైట్లో పెట్టాలని సూచించింది. ఇటీవల నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంలో నిపుణుల ఎంపికకు నిర్దుష్ట విధానం లేదని తేలిన విషయాన్ని కమిషన్ ప్రస్తావించింది. నిపుణుల నియామకానికి అగ్రశ్రేణి పరిశోధనా సంస్థలకు లేఖలు రాయాలని, నియామకాలకు ప్రామాణిక ఆపరేటింగ్ విధానం రూపొందించాలని పేర్కొంది. లడ్డూ ప్యాకేజింగు, పంపిణీనీ మెరుగుపరచటం సహా టీటీడీలో ఫిర్యాదుల స్వీకరణ వ్యవస్థను మెరుగుపరచాలని దినేశ్కుమార్ కమిషన్ సిఫార్సులు చేసింది.
