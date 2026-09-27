గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లీడర్ల సేవలకు గుర్తింపు - 'కామినేని కమ్యూనిటీ ఛాంపియన్స్'తో సన్మానం
హైదరాబాద్లోని గేటెడ్, రెసిడెన్సియల్ కమ్యూనిటీల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్న 50కిపైగా కమ్యూనిటీల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులను కామినేని హాస్పిటల్స్ సన్మానించింది. ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో వారి కోసం కమ్యూనిటీ హెల్త్ ప్రివిలేజ్ కార్డు ప్రారంభించింది.
Published : September 27, 2026 at 6:01 PM IST
kamineni hospitals for community leaders service : హైదరాబాద్లో నివాస ప్రాంతాల అభివృద్ధి, భద్రత, సంక్షేమం కోసం అహర్నిశలు సేవలందిస్తున్న కమ్యూనిటీ నాయకుల సేవలను కామినేని హాస్పిటల్స్ గుర్తించింది. ఈ మేరకు 'కామినేని కమ్యూనిటీ ఛాంపియన్స్' పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. నగరంలోని 50కిపైగా గేటెడ్, రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
మీ ఆరోగ్యం మేము చూసుకుంటాం
కార్యక్రమం ద్వారా కామినేని హాస్పిటల్స్ బృందం ఆయా కమ్యూనిటీల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులను సన్మానించింది. కమ్యూనిటీల్లో రోజువారీ సమస్యల పరిష్కారం, అవసరమైన సేవలు, వసతుల నిర్వహణతోపాటు నివాసితుల మధ్య సమన్వయం, వారి ఆరోగ్యం కోసం అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులు కీలకంగా పనిచేస్తున్నారు. వారి సేవలను గుర్తించి అభినందించేందుకు కామినేని హాస్పిటల్ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. 'మీరు మీ కమ్యూనిటీ కోసం శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. కమ్యూనిటీ ఆరోగ్యం కోసం మేము శ్రద్ధ తీసుకుంటాం' అనే సందేశం (థీమ్)తో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది.
కమ్యూనిటీల్లో ఉండేవారికి ప్రత్యేక సేవలు
ఈ సందర్భంగా కామినేని హాస్పిటల్స్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ ప్రివిలేజ్ కార్డును ప్రారంభించింది. కమ్యూనిటీల్లో ఉండేవారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఎంపిక చేసిన ఓపీ కన్సల్టేషన్లు, డయాగ్నస్టిక్ సేవలు, ఇన్పేషెంట్ (ఐపీ) వంటి తదితర ఆరోగ్య సేవల్లో ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు అందించనున్నారు. కామినేని హాస్పిటల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డా.గాయత్రి కామినేని, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ డా.గోకుల్ రఘురామ్, సత్యనారాయణ ఏఆర్ఎస్తో పాటు పలువురు సీనియర్ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి సుమారు 150 మంది కమ్యూనిటీ ప్రతినిధులు, అతిథులు హాజరయ్యారు.
ఆయా అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు
పలు రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి నివారణ సేవలు, ఆరోగ్య అవగాహన కార్యక్రమాలు, స్క్రీనింగ్ క్యాంపులు, అత్యవసర వైద్య సహాయం తదితర అంశాలపై కమ్యూనిటీ ప్రతినిధులతో కామినేని హాస్పిటల్స్ బృంద సభ్యులు చర్చించారు. నివాస ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య కార్యక్రమాలను మరింతగా నిర్వహించడం, కమ్యూనిటీలతో కలిసి పనిచేసే అవకాశాలపై కూడా సమీక్షించారు. కమ్యూనిటీలతో కలిసి ఆరోగ్యంపై అవగాహన, పలు స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమాలు, అందుబాటులో వైద్య సేవలు కల్పించేందుకు మరింతగా భాగస్వామ్యం పెంచుకోవడంలో ఈ కార్యక్రమం ఒక ముందడుగుగా నిలిచింది.
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