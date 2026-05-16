ఏపీఎస్ఆర్టీసీపై 'పెట్రో' ఎఫెక్ట్ - రోజుకు 25లక్షల రూపాయల అదనపు భారం
ఇంధన సంస్థల నుంచి నేరుగా కొనుగోలు చేస్తున్నఏపీఎస్ఆర్టీసీ - రేట్ల పెంపుపై వినియోగదారులకు అదనపు ఆర్థిక భారం - ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి చెల్లించాల్సిన వ్యయంలో సగమే కడుతోంది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:42 AM IST
Rise Of Diesel Price In State : పశ్చిమాశియా యుద్ధం కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా రాష్ట్రంలో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ప్రజలకు ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులను కలిగిస్తోంది. ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దేందుకు ఇంధన పొదుపును ప్రోత్సహించే దిశగా అధికారులు వివిధ వ్యూహాలను అన్వేషిస్తున్నారు. అయితే డీజిల్ ధరల ఇటీవల పెంపు APSRTC (ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ) పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది. లీటరుకు సుమారు రూ.3.30 చొప్పున ధర పెరిగింది. ప్రజా రవాణా శాఖ ఇప్పుడు రోజుకు అదనంగా రూ.25 లక్షల వ్యయాన్ని భరించాల్సిన భారాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.
సంస్థల నుంచి నేరుగా కొనుగోలు చేస్తున్నAPSRTC : ఇది నెలకు రూ.7.5 కోట్లుగానూ సంవత్సరానికి రూ.90 కోట్లుగానూ పరిణమిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా RTC బస్సులు రోజుకు సుమారు 40 లక్షల కిలోమీటర్ల దూరాన్ని ప్రయాణిస్తాయి. సగటున RTC బస్సులు లీటరు డీజిల్కు 5.2 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తాయి. RTC ప్రతిరోజూ దాదాపు 7.7 లక్షల లీటర్ల డీజిల్ను వినియోగిస్తుంది. ఈ సంస్థ డీజిల్ను చమురు సంస్థల నుంచి నేరుగా భారీ పరిమాణంలో (bulk) కొనుగోలు చేస్తుంది.
రేట్ల పెంపుపై వినియోగదారులకు అదనపు ఆర్థిక భారం : ఫలితంగా సాధారణ రిటైల్ ఇంధన కేంద్రాలతో పోలిస్తే లీటరుకు రూ.4 వరకు తక్కువ ధరకు అంటే రాయితీ రేటుకే దీనికి డీజిల్ సరఫరా అవుతుంది. అయితే ఇటీవల పెరిగిన ధరలు కేవలం రిటైల్ కేంద్రాలనే కాకుండా భారీ పరిమాణంలో సరఫరా అయ్యే డీజిల్ ధరలను కూడా ప్రభావితం చేశాయి. రోజువారీగా వినియోగించే 7.70 లక్షల లీటర్ల డీజిల్ ధర లీటరుకు రూ.3.30 చొప్పున పెరగడంతో, RTC పై దాదాపు రూ.25 లక్షల అదనపు ఆర్థిక భారం పడింది.
ప్రభుత్వం RTCకి కట్టాల్సిన వ్యయంలో సగమే కడుతుంది : 'స్త్రీ శక్తి' పథకం కింద ఐదు వేర్వేరు బస్సుల విభాగాలలో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఈ టికెట్ల విలువకు సంబంధించిన మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం తదనంతరం RTCకి తిరిగి చెల్లిస్తుంది. 'శక్తి' పథకం కింద మహిళా ప్రయాణికులకు సంబంధించి మొత్తం నెలవారీ రాయితీ మొత్తం ప్రస్తుతం రూ.260 కోట్ల నుంచి రూ.270 కోట్ల మధ్య ఉంది. అయితే ప్రభుత్వం కేవలం రూ.160 కోట్లను మాత్రమే సమకూరుస్తోంది. RTC ఉద్యోగులందరూ ప్రభుత్వ ప్రజా రవాణా శాఖలో విలీనం చేశారు. కాబట్టి ఈ ఆర్థిక భారం నేరుగా RTC సంస్థపై పడదు. అయినప్పటికీ డీజిల్ ధరల ఇటీవల పెంపు కారణంగా ప్రజా రవాణా శాఖ ఇప్పుడు అదనపు ఆర్థిక భారాన్ని స్వయంగా భరించాల్సిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.
టికెట్ ఛార్జీలన్నీ రౌండ్ఫిగర్లే : ప్రస్తుతం RTC వ్యవస్థలో టికెట్ ఛార్జీలన్నీ రూ.20, 25, 30, 35 వంటి "రౌండ్ ఫిగర్స్" రూపంలో నిర్ణయించారు. తత్ఫలితంగా ఒకేసారి కేవలం ఒకటి లేదా రెండు రూపాయల చొప్పున స్వల్ప మొత్తాలలో ఛార్జీల పెంపును అమలు చేయడానికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఉదాహరణకు ఒకవేళ 5% ఛార్జీల పెంపును అమలు చేయాల్సి వస్తే ప్రస్తుతం రూ.20గా ఉన్న ఛార్జీ సిద్ధాంతపరంగా రూ.1 పెరుగుతుంది. అదే విధంగా 10% పెంపు వల్ల రూ.2 పెరుగుదల ఉంటుంది. దీని అర్థం టికెట్ ఛార్జీలు రూ.21 లేదా రూ.22 అవుతాయని. అయితే ప్రస్తుతం ఛార్జీలు గుండ్రని సంఖ్యల (round figures) రూపంలో నిర్ణయించి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఛార్జీని నేరుగా రూ.25కు పెంచి నిర్ణయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రస్తుత ప్రయాణికులలో అత్యధికులు 'శక్తి' పథకం కింద ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్న మహిళలే. కేవలం 40% మంది ప్రయాణికులు మాత్రమే తమ ప్రయాణాల కోసం టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
