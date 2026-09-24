ETV Bharat / state

మెట్రో సమాచార వ్యవస్థలో తరచూ లోపాలు - ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు

హైదరాబాద్​ మెట్రో రైలు సమాచార వ్యవస్థలో లోపాలతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. కొన్నిసార్లు డిస్​ప్లేలో వచ్చే సమాచారంతో వారు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. సమాచారంలో తేడాలు ఉండటంతో అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు

HYDERABAD METRO RAIL ISSUES
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Glitches in Metro Passenger Information System : మెట్రో ట్రైన్​లో ప్రయాణికులకు అందించే సమాచార వ్యవస్థలో ఇటీవల కాలంలో పలు లోపాలు తలెత్తుతున్నాయి. కచ్చితమైన సమాచారం అందడం లేదని వినియోగదారులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్రైన్​లో ప్రయాణికులకు రియల్​ టైమ్​ సమాచారం అందించేందుకు వీలుగా ప్యాసింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్​(పీఐఎస్​) అనే వ్యవస్థ పని చేస్తుంది. ఉప్పల్​ డిపోలోని ఆపరేషన్ కంట్రోల్​ సెంటర్​ నుంచి ఈ పీఐఎస్​ సిస్టమ్​ పని చేస్తుంది.

తర్వాతి స్టేషన్‌ పేరు అనౌన్స్​మెంట్​ దగ్గర్నుంచి స్టేషన్, మెట్రోలోని డిస్‌ప్లే బోర్డులో వివరాలు ప్రదర్శించడం వరకు వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా ఇది పలు రకాల సేవలను అందిస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ సిగ్నలింగ్, ట్రాక్‌లతో కనెక్ట్​ అయి ఉంటుంది. ట్రాక్‌ సెన్సర్లు, సిగ్నలింగ్‌ వ్యవస్థల ద్వారా మెట్రో రియల్‌టైమ్‌ వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అవకాశం కలుగుతుంది. వ్యవస్థలు ఒకదానితో ఒకటి సమన్వయం చేసుకుంటాయి.

డిస్​ప్లేలో తికమక

కొన్నిసార్లు డిస్​ప్లే బోర్డులో వచ్చే సమాచారంతో ప్రయాణికులు అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఇటీవల ట్రైన్​ మూసాపేట మెట్రో స్టేషన్​లో ఉండగా, డిస్​ప్లే బోర్డులో మాత్రం మలక్​పేట అని సూచించింది. దీంతో ప్రయాణికులు తికమకపడ్డారు.

రైలు రాక గురించి సైతం

ఓ మెట్రో స్టేషన్‌లో రైలు కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు తదుపరి మెట్రో ఎన్ని నిమిషాల్లో వస్తుందనే సమాచారం బోర్డులో డిస్​ ప్లే అవుతుంది. ఈ సమాచారంలోనూ చాలాసార్లు తేడాలు ఉంటున్నాయి. చూపించిన సమయాని కంటే ఆలస్యంగానో, లేదా ముందుగానో రైళ్లు వస్తున్నాయని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ఫలితంగా తాము ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని చెబుతున్నారు. సంబంధిత అధికారులు పరిశీలించి చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్నారు.

రద్దీతో తగ్గుతున్న ఆదరణ

హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు నగర ప్రజల రాకపోకలకు ప్రధాన రవాణా సౌకర్యంగా మారినా, రద్దీ సమస్య మాత్రం రోజురోజుకూ పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గడం లేదు. ఫలితంగా ఆఫీసులకు వెళ్లి వచ్చే వేళల్లో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఓ సర్వే ప్రకారం 58.2 శాతం మంది ప్రయాణికులు రద్దీ వేళల్లో మెట్రో రైలులో సీటు దొరకడం కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు. మరికొన్నిసార్లు ట్రైన్​లోకి ప్రవేశించడమే కష్టసాధ్యంగా మారిందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పైన వివరించిన కారణాలు, పరిస్థితుల వల్ల కొంతమంది ప్రయాణికులు మెట్రో ప్రయాణాన్ని క్రమంగా తగ్గిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఆ మార్గంలో ఫుల్ రద్దీ : మెట్రోలో ఫుల్​ రష్​గా ఉండే మార్గాల్లో అమీర్‌పేట నుంచి రాయదుర్గం మార్గం ఒకటి. సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఈ రూట్​లో ప్రయాణిస్తుంటారు. కార్యాలయాలకు వెళ్లే సమయాల్లో, సాయంత్రం తిరుగు ప్రయాణ సమయంలో మెట్రో రైళ్లు చాలా రద్దీగా ఉంటుంటాయి. కొన్ని స్టేషన్లలో రైళ్లలోకి ఎక్కేందుకు ప్రయాణికులు రెండు, మూడు ట్రైన్లు వదిలేయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోందని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో అదనపు రైళ్లను నడిపేందుకు అవకాశం కూడా లేకపోవడంతో సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతోంది.

ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​ నగర మెట్రోలో సుమారు 56 ట్రైన్లు మాత్రమే సేవలందిస్తున్నాయి. ఇవన్నీ సుమారు 10 ఏళ్ల క్రితం కొనుగోలు చేసినవే కావడం గమనార్హం. హైదరాబాద్ జనాభా, ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగినప్పటికీ మెట్రో రైళ్ల సంఖ్యలో మాత్రం మార్పులేదు. 3 ఏళ్లుగా కొత్త కోచ్‌లు కొనుగోలు చేసే ప్రతిపాదనలు ఉన్నప్పటికీ అవి అమలుకు నోచుకోకపోవడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం! - ప్రభుత్వంపై రోజూ రూ.2.5 కోట్ల వడ్డీ భారం

హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశపై బిగ్​ అప్​డేట్​ - మరో రెండు నెలల్లో కేంద్రం క్యాబినెట్​ ముందుకు

TAGGED:

HYDERABAD METRO RAIN
PASSENGER INFORMATION SYSTEM
మెట్రోరైలు సమాచార వ్యవస్థ లోపాలు
GLITCHES IN METRO PIS
HYDERABAD METRO RAIL ISSUES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.