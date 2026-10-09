డిమాండ్ పెరుగుతోంది - సప్లై తగ్గుతోంది - ప్రశ్నార్థకంగా 'మేదర్ల' మనుగడ!
Demand For Bamboo Products - వెదురు ఎక్కువ లేకపోవటంతో ఉత్పత్తిదారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీంతో వృత్తినే నమ్ముకున్న మేదర్ల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ప్రభుత్వమే గుర్తించి ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
Published : October 9, 2026 at 10:37 AM IST
Demand For Bamboo Products : పర్యావరణహిత వస్తువులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరుగుతోంది. కానీ ప్లాస్టిక్ వస్తువులతో పోలిస్తే వాటి ధరలు అధికంగా ఉండడంతో ప్రజలు ఆ ఉత్పత్తులను కొనేందుకు ఆలోచిస్తున్నారు. అలాంటి వస్తువుల్లో వెదురు ఉత్పత్తులు కూడా ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు చాపలు, చాటలు, విసన కర్రలు వెదురుతో చేసినవే. కానీ ప్రస్తుతం వెదురు వనాలు, వెదురు ఉత్పత్తులు తయారు చేసే మేదర్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. వృత్తినే నమ్ముకున్న వాళ్ల మనుగడ కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీదారుల జీవనంపై ప్రత్యేక కథనం.
కాలక్రమేణా తగ్గిన ఆదరణ
వెదురుతో వస్తువుల్ని తయారు చేయడం ప్రత్యేకమైన వృత్తి. పూర్వం ఈ వృత్తిపై ఆధారపడి జీవించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా ఉండేది. కాలక్రమేణా ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వినియోగం పెరగడంతో వెదురు ఉత్పత్తులకు ఆదరణ తగ్గింది. ఆ వృత్తిపై ఆధారపడి జీవించే వాళ్ల సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోయింది. ఇప్పటికీ అదే వృత్తిపై జీవనం కొనసాగించే కుటుంబాల మనుగడ ప్రశ్నార్థకమైంది. వీరితో పాటు గిరిజన, ఎరుకల సామాజిక వర్గాలకు చెందిన వేల కుటుంబాలు వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీనే ఉపాధిగా మలచుకుని జీవిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ కుటుంబాలు సైతం జీవనం సాగించడం కష్టంగా మారింది.
వెదురు పెంచేందుకు ప్రత్యేక స్థలాలు
ప్లాస్టిక్ వస్తువుల వినియోగంతో ఏర్పడే దుష్పరిణామాలతో పర్యావరణహిత వస్తువులపై ప్రజలు దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వెదురు ఉత్పత్తులకు మార్కెట్లో డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో పలు జిల్లాల నుంచి వెదురు తెప్పించుకొని మరీ మేదర్లు ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. కానీ వెదురు ఎక్కువగా అందుబాటులో లేకపోవడంతో వృత్తిదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. హరితహారంలో భాగంగా గ్రామాల్లో వెదురు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక స్థలాల్ని కేటాయించాలని కోరుతున్నారు. అడవుల్లోనూ వెదురు పెంచాలని, సంఘాలకు 5 ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
"పక్కనే ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెదురు పండించటం కోసం నిధులు కేటాయించింది. మేదరి సంఘానికి సంబంధించిన కార్పొరేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది. కానీ మన తెలంగాణలో గత ప్రభుత్వం కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తానని చేయలేదు. 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇప్పటి ప్రభుత్వం మేదర్ల గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఇప్పటికైనా కులవృత్తుల వారికి సబ్సిడీలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని కులవృత్తులకు ఎలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారో, మాకు కూడా అలాగే కల్పించి, కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నాం" - పిల్లి శ్రీనివాస్, మేదరి సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
నూతన అల్లికలపైనా తర్ఫీదు
వెదురు ఉత్పత్తుల తయారీని కుటీర పరిశ్రమగా గుర్తించి ప్రత్యేక రుణాలు అందించి ప్రోత్సహించాలని మేదర్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పురాతన వృత్తికి ఆధునికతను జోడిస్తూ కొత్త డిజైన్లు, నూతన అల్లికలపైనా తర్ఫీదు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. వెదురు వృత్తులు అంతరించి పోకుండా కుల వృత్తులను ప్రోత్సహిస్తూ, అందుకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టాలని వెదురు ఉత్పత్తిదారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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