Municipal Results : దెబ్బతీసిన రెబెల్స్​ - బరిలోకి దిగి సత్తా చాటిన స్వతంత్ర అభ్యర్థులు

Municipal Results : ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల విజయావకాశాలను దెబ్బతీసిన రెబెల్స్ - జగిత్యాలలో మొత్తం 9 మంది కాంగ్రెస్​ రెబెల్స్​ విజయం - పలు చోట్ల రెబెల్స్​ కారణంగా నష్టపోయిన అధికార పార్టీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 14, 2026 at 1:07 PM IST

Telangana Municipal Elections 2026 : మున్సిపల్​ ఎన్నికల ఫలితాల్లో రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల రెబెల్స్​ సత్తా చాటారు. తమకు వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేసేందుకు సీటు కావాల్సిందేనని కొందరు పట్టుబట్టారు. ప్రధాన పార్టీలు ససేమిరా అనడంతో వారు తమ బాధ్యతలను వదులుకుని స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇలా పోటీ చేసిన అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగారు. కొన్నిచోట్ల బీజేపీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పలేదు. జగిత్యాలలో మొత్తం 9 మంది కాంగ్రెస్​ రెబెల్స్​ విజయం పతాకం ఎగురవేశారు. వారందరు ఎవరా అని ఆరాతీయగా మంత్రి జీవన్​రెడ్డి అనుచరులే కావడం గమనార్హం. అక్కడ బీజేపీ రెబెల్స్​ మరో ముగ్గురు విజయఢంకా మోగించారు. సూర్యాపేట మున్సిపాలిటీలో 6 మంది, కోదాడలో ముగ్గురు, హుజూరాబాద్​లో ఇద్దరు, కామారెడ్డిలో ముగ్గురు కాంగ్రెస్​ రెబెల్స్ సత్తా చాటారు.

  • నాగర్​కర్నూల్​ జిల్లా కల్వకుర్తిలో 10వ వార్డులో బీఆర్ఎస్​ రెబెల్​ అభ్యర్థి పోటీ చేశారు. కానీ ఓట్లు చీలి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి షేక్​ ఎజాస్​, బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థిపై కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు. దాంతో బీఆర్​ఎస్​ నేతలు తలపట్టుకుంటున్నారు.
  • కరీంనగర్​ కార్పొరేషన్​ 2వ డివిజన్​లో బీఆర్​ఎస్​ రెబెల్​ కారణంగా అక్కడ ఆ పార్టీ ఓటమికి గురయ్యింది. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి చంద్రయ్యకు 938 ఓట్లు రెబెల్​ అభ్యర్థి దాసరి సాగర్​కు 1,535 వచ్చాయి. దాంతో అక్కడ 1,703 ఓట్లు పొందిన బీజేపీ అభ్యర్థి శ్రీనివాస్​ విజేతగా నిలిచారు.
  • మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో 114 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్​ రెబెల్​ అభ్యర్థుల కారణంగా రెండు చోట్ల ఓడిపోయింది. ఒకటో వార్డులో కేవలం తొమ్మిది ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి కాంతయ్యపై బీజేపీ అభ్యర్థి సిద్ధార్థ గెలిచాడు. 14 వార్డులో ఇద్దరు కాంగ్రెస్​ తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు 290 ఓట్లు సాధించగా కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థి అడ్డగూరి రమేశ్​కు 111 ఓట్లు వచ్చాయి. బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థికి 411 ఓట్లు దక్కాయి. కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థులు వేర్వేరుగా పోటీ చేయడంతో ఓటర్లు సైతం బీఆర్​ఎస్​ వైపు మొగ్గు చూపారని కాంగ్రెస్​ నేతలు విశ్లేషిస్తున్నారు.
  • జనగామ మున్సిపాలిటీలో 2 స్థానాలు, మహబూబాబాద్​ మున్సిపాలిటీలో ఐదు చోట్ల రెబెల్స్​ కారణంగా కాంగ్రెస్​ నష్టపోయింది.
  • కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మున్సిపాలిటీలోని 16వ వార్డులో రెబెల్​ అభ్యర్థి కారణంగా కాంగ్రెస్​ ఒక వార్డును కోల్పోయింది. అక్కడ పురపాలికలోని కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థికి 250 ఓట్లు దక్కగా రెబెల్​కు 222 ఓట్లు లభించాయి. ఫలితంగా బీఆర్​ఎస్​ అభ్యర్థి గజ్జల మహేశ్​ కేవలం 13 ఓట్ల తేడాతో గెలిచారు. 17వ వార్డులో కాంగ్రెస్​ తరఫున ఇద్దరు తిరుగుబాటు అభ్యర్థులు పోటీలో నిలిచారు. దాసరి స్వరూపకు 174 ఓట్లు, దాసరి గంగా జమునకు 80 ఓట్లు లభించాయి. కాంగ్రెస్​ అభ్యర్థిని షబానా షర్వీన్​కు 232 ఓట్లు వచ్చాయి. ఫలితంగా ఆమెపై ఇండిపెండెంట్​ అభ్యర్థిని ఫర్హానాజ్​ 23 ఓట్లతో సత్తా చాటింది.
  • ఇల్లెందు మున్సిపాలిటీలో 24 వార్డులో దాదాపు 19 స్థానాలు కాంగ్రెస్​ బరిలో నిలిచింది. 3 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్​, రెండు చోట్ల ఇద్దరు స్వతంత్రులు సత్తా చాటారు. అయితే ఇక్కడ స్వతంత్రుల్లో ఒకరు కాంగ్రెస్​ రెబెల్. మొత్తం మీద ఇక్కడ అధికార పార్టీకి కనీస పోటీ ఇవ్వలేకపోయింది. మాజీ కౌన్సిలర్లు కాంగ్రెస్​లో చేరటం, అభ్యర్థుల ఎంపికలో లోటుపాట్ల కారణంగా బీఆర్​ఎస్​ భారీ మూల్యం చెల్లించుకుంది.
  • మొత్తం మీద రెబల్స్ ఎఫెక్ట్ అన్ని పార్టీల మీద కనిపించింది. అధికార పార్టీనే కాకుండా అటు విపక్షమైన బీఆర్​ఎస్, బీజేపీలకు అసంతృప్తుల సెగ గట్టిగానే తగిలింది. పార్టీ జెండాలు మోసిన తమకు టికెట్ ఇవ్వకుంటే గెలుపోటములను ఎలా ప్రభావితం చేస్తామో రెబల్స్ అన్ని పార్టీలకు రుచి చూపించారు.

