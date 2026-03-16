వేసవిలో వాహన అగ్ని ప్రమాదాలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ బండి సేఫ్​!

వేడి తీవ్రత వల్ల వాహనాల్లో షార్ట్​ సర్య్కూట్​తో మంటలు - చిన్న నిర్లక్ష్యం సైతం పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం - వేసవిలో వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ నిపుణుల సూచనలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 1:45 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Short - Circuit Fires in Vehicles : వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న కొద్దీ వాహనాల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు సంభవించే సంఘటనలు పెరుగుతుంటాయి. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా వాహనాల్లో విద్యుత్ వైరింగ్ వేడెక్కి, స్పార్క్​ ఏర్పడి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. పాత వాహనాల్లో అయితే దెబ్బ తిన్న వైరింగ్, నాణ్యత లేని ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల వాడకం, బ్యాటరీ కనెక్షన్లు పేలిపోవడం వల్ల మంటలు చెలరేగుతాయి. ఇలాంటి సమస్యల వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని మెకానిక్​లు గుర్తించారు. ప్రయాణించేటప్పుడు చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు.

  • సూర్యాపేట జిల్లాలో ఇటీవల ఓ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ ఫొటోగ్రాఫర్​కు చెందిన కారు షార్ట్​ సర్య్కూట్​ సంభవించడం వల్ల పూర్తిగా మంటల్లో దగ్ధమైంది. ఇంజిన్​ నుంచి పొగలు రావడం గమనించి వెంటనే వాహనం నుంచి దిగిపోవడంతో తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఇంజిన్​ లోపల వైరింగ్​ లోపం వల్ల మంటలు వచ్చినట్లు సమాచారం.

ఈ వేసవిలో వాహనదారులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే! : వాహనాల్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడం తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ సీజన్​లో వేడి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండబోతున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు వాహనదారులు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. వాహనదారులు తమ వాహనాల్లో ఎలక్ట్రిక్​ వైరింగ్​ను తరుచుగా వాడకపోవడం, బ్యాటరీ టెర్మినల్స్​ బిగుతుగా ఉండటం, వాహనం ఫ్యూజ్​ వ్యవస్థ సరిగ్గా పని చేస్తుందో లేదో చెక్​ చేసుకోవడం అవసరమని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వాహనాలను ఎక్కువసేపు ఎండలో నిలిపి ఉంచకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పెట్రోల్​ లేదా డీజిల్​ లీక్​ అయిన సందర్భంలో స్పార్క్​ కారణంగా మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.

  • వాహనదారులు వాహనంలోని వైర్లు బయటకు కనిపిస్తే వెంటనే మార్చాలి. దానిలో ఇన్సులేషన్​ తెగిపోతే షార్ట్​ సర్య్కుట్​ జరిగే అవకాశం ఉంది.
  • ఫ్యూయల్​ లీకేజీ లేకుండా చెక్​ చేస్తూ ఉండాలి.
  • బ్యాటరీ నీటి స్థాయి తగ్గిపోతే వేడితో సమస్యలు రావచ్చు.
  • ఒకేసారి ఎక్కువ లోడ్​ పెట్టకూడదు. లైట్లు, సౌండ్​ సిస్టమ్​, ఛార్జర్లు వాడితే విద్యుత్​ సిస్టంపై లోడ్​ ఎక్కువవుతుంది.
  • ఫ్యూయల్​ వేడెక్కితే వెంటనే ఆపేయాలి. అలా ఎక్కువ వేడిగా ఉంటే ఎలక్ట్రిక్​ వైర్లు కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.
  • అలాగే సర్వీసింగ్​ సమయంలో కేవలం ఆయిల్​ మార్చడం కాకుండా ఎలక్ట్రిక్​ వైరింగ్​, రిలేలు, ఫ్యూజ్​ బాక్స్​ కూడా పూర్తిగా నిర్ధారించుకోవాలి.
  • వాహనంలో దుర్వాసన లేదా పొగ కనిపిస్తే వెంటనే బయటికి దిగిపోవాలి. ఇది షార్ట్​ సర్య్కూట్​ ప్రారంభ సంకేతం కావచ్చు.
  • అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగపడే విధంగా చిన్న ఫైర్​ ఎక్స్​టింగ్విషర్​ వాహనంలోనే పెట్టుకుంటే మంచిది.

యాక్సిడెంట్స్ : రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులోని ఇంధనం లీక్​ అవ్వటం, రెండు వాహనాల మధ్య జరిగిన రాపిడి వల్ల అగ్ని మంటలు చెలరేగే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మేరకు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అప్రమత్తంగా నడపడం చాలా అవసరం. పొగతాగడం ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు, మీ వాహనానికి కూడా ప్రమాదకరమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే మీరు కారులో సిగరెట్​ తాగేటప్పుడు ఒకవేళ అది అకస్మాత్తుగా కింద పడినట్లయితే వాహనంలో మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఇకపై ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు కారు డ్రైవ్​ చేస్తున్నప్పుడు లేదా కూర్చునప్పుడు కానీ ధూమపానం చేయకుండా ఉండాలని సూచనలు ఇస్తున్నారు.

