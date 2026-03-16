వేసవిలో వాహన అగ్ని ప్రమాదాలు - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మీ బండి సేఫ్!
వేడి తీవ్రత వల్ల వాహనాల్లో షార్ట్ సర్య్కూట్తో మంటలు - చిన్న నిర్లక్ష్యం సైతం పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం - వేసవిలో వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ నిపుణుల సూచనలు
Published : March 16, 2026 at 1:45 PM IST|
Updated : March 16, 2026 at 1:57 PM IST
Short - Circuit Fires in Vehicles : వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న కొద్దీ వాహనాల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు సంభవించే సంఘటనలు పెరుగుతుంటాయి. తీవ్రమైన వేడి కారణంగా వాహనాల్లో విద్యుత్ వైరింగ్ వేడెక్కి, స్పార్క్ ఏర్పడి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. పాత వాహనాల్లో అయితే దెబ్బ తిన్న వైరింగ్, నాణ్యత లేని ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాల వాడకం, బ్యాటరీ కనెక్షన్లు పేలిపోవడం వల్ల మంటలు చెలరేగుతాయి. ఇలాంటి సమస్యల వల్ల ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయని మెకానిక్లు గుర్తించారు. ప్రయాణించేటప్పుడు చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా పెద్ద ప్రమాదానికి దారితీసే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు.
- సూర్యాపేట జిల్లాలో ఇటీవల ఓ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ ఫొటోగ్రాఫర్కు చెందిన కారు షార్ట్ సర్య్కూట్ సంభవించడం వల్ల పూర్తిగా మంటల్లో దగ్ధమైంది. ఇంజిన్ నుంచి పొగలు రావడం గమనించి వెంటనే వాహనం నుంచి దిగిపోవడంతో తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఇంజిన్ లోపల వైరింగ్ లోపం వల్ల మంటలు వచ్చినట్లు సమాచారం.
ఈ వేసవిలో వాహనదారులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే! : వాహనాల్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడం తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ సీజన్లో వేడి తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉండబోతున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు వాహనదారులు అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. వాహనదారులు తమ వాహనాల్లో ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్ను తరుచుగా వాడకపోవడం, బ్యాటరీ టెర్మినల్స్ బిగుతుగా ఉండటం, వాహనం ఫ్యూజ్ వ్యవస్థ సరిగ్గా పని చేస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకోవడం అవసరమని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వాహనాలను ఎక్కువసేపు ఎండలో నిలిపి ఉంచకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. పెట్రోల్ లేదా డీజిల్ లీక్ అయిన సందర్భంలో స్పార్క్ కారణంగా మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు.
- వాహనదారులు వాహనంలోని వైర్లు బయటకు కనిపిస్తే వెంటనే మార్చాలి. దానిలో ఇన్సులేషన్ తెగిపోతే షార్ట్ సర్య్కుట్ జరిగే అవకాశం ఉంది.
- ఫ్యూయల్ లీకేజీ లేకుండా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి.
- బ్యాటరీ నీటి స్థాయి తగ్గిపోతే వేడితో సమస్యలు రావచ్చు.
- ఒకేసారి ఎక్కువ లోడ్ పెట్టకూడదు. లైట్లు, సౌండ్ సిస్టమ్, ఛార్జర్లు వాడితే విద్యుత్ సిస్టంపై లోడ్ ఎక్కువవుతుంది.
- ఫ్యూయల్ వేడెక్కితే వెంటనే ఆపేయాలి. అలా ఎక్కువ వేడిగా ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.
- అలాగే సర్వీసింగ్ సమయంలో కేవలం ఆయిల్ మార్చడం కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్, రిలేలు, ఫ్యూజ్ బాక్స్ కూడా పూర్తిగా నిర్ధారించుకోవాలి.
- వాహనంలో దుర్వాసన లేదా పొగ కనిపిస్తే వెంటనే బయటికి దిగిపోవాలి. ఇది షార్ట్ సర్య్కూట్ ప్రారంభ సంకేతం కావచ్చు.
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఉపయోగపడే విధంగా చిన్న ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ వాహనంలోనే పెట్టుకుంటే మంచిది.
యాక్సిడెంట్స్ : రోడ్డు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు కారులోని ఇంధనం లీక్ అవ్వటం, రెండు వాహనాల మధ్య జరిగిన రాపిడి వల్ల అగ్ని మంటలు చెలరేగే అవకాశాలు అధికంగా ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మేరకు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ అప్రమత్తంగా నడపడం చాలా అవసరం. పొగతాగడం ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు, మీ వాహనానికి కూడా ప్రమాదకరమేనని నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే మీరు కారులో సిగరెట్ తాగేటప్పుడు ఒకవేళ అది అకస్మాత్తుగా కింద పడినట్లయితే వాహనంలో మంటలు చెలరేగే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఇకపై ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు కారు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా కూర్చునప్పుడు కానీ ధూమపానం చేయకుండా ఉండాలని సూచనలు ఇస్తున్నారు.
