రాష్ట్రంలోనే అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు - ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లోనే ఎందుకంత చలి?
Adilabad Intense Cold Reasons : తెలంగాణలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబ్లో ఏటా అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటాయి. ఈ జిల్లాలోనే చలి ఎక్కువగా ఉండటానికి గల కారణాలను వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్రీధర్చౌహాన్ వెల్లడించారు.
Published : November 22, 2026 at 12:56 PM IST
రాష్ట్రంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే 10 ప్రాంతాలను తీసుకుంటే అందులో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ నుంచే అయిదారు ప్రదేశాలు ఉంటాయి. ఈ జిల్లాలోని అర్లి(టి), బేల, సిర్పూర్(యు), గిన్నెధరి ప్రాంతాల్లో ఏటా రికార్డు స్థాయి చలి నమోదవుతుంది. ఆయా ప్రాంతాల్లో చలి ఇంత తీవ్రంగా ఉండటానికి గల కారణాలను వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్రీధర్ చౌహాన్ వెల్లడించారు. రాష్ట్రానికి ఉత్తర దిశలో ఉన్న ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం జిల్లాలు శీతాకాలంలో ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వీచే చల్లని గాలుల ప్రభావానికి ఎక్కువగా లోనవుతాయని చెబుతున్నారు.
అక్కడ రాత్రివేళ చల్లగాలి నిలిచిపోతున్నందుకే
ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం జిల్లాల్లో దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన భూ భాగాలు, తక్కువ తేమ ఉండటంతో ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాతావరణంలో తేమ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు రాత్రిపూట భూమి నుంచి వేడి వేగంగా బయటకెళ్తుంది. దీంతో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గి చలి ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కొండలు, లోయలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట చల్లని గాలి కిందికి చేరి అక్కడే కొంత సేపు ఆగిపోతుంది. ఈ కారణంగానే ఇతర ప్రాంతాల కంటే బేల, గిన్నెధరి, అర్లి(టి), సిర్పూర్(యు)లో అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఆయా ప్రాంతాల భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా
- ఆదిలాబాద్లోని భీంపూర్ మండలానికి చెందిన అర్లి(టి) గ్రామం జిల్లాకు ఉత్తర దిశగా మహారాష్ట్ర సరిహద్దు సమీపంలో ఉంటుంది. చలికాలంలో ఉత్తరం వైపు నుంచి వచ్చే శీతల గాలుల ప్రభావం ఈ ప్రాంతంపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. గతంలో ఇక్కడ అత్యల్పంగా 2.1 డిగ్రీల రికార్డు స్థాయి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అలాగే 2025 జనవరి 5న కూడా అత్యల్పంగా 5.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
- బేల మండలంలో కూడా చల్లని గాలుల ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. సమీపాన పెన్గంగా నది ప్రవహించడం, చుట్టూ వ్యవసాయ భూములు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ పట్టణ ప్రాంతాల మాదిరిగా రాత్రిపూట వేడి నిలవదు. గతంలో ఇక్కడ కూడా 6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
- కుమురం భీం జిల్లాలోని సిర్పూర్(యు) ప్రాంతంలో చలి ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇది ఉత్తర, ఈశాన్య దిశలో ఉండటం, అడవులు, ఎత్తైన భూభాగాల వల్ల శీతాకాలంలో చలి మరింత పెరుగుతుంది. రెండేళ్ల కిందట ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రతలు 6 డిగ్రీలకు పడిపోయాయి.
- రాష్ట్రంలో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ప్రాంతాల్లో గిన్నెధరి కూడా ఒకటి. చుట్టూ ఉన్న అడవులు, కొండలు, లోయలు, ప్రత్యేక భౌగోళిక పరిస్థితులు, తక్కువ జనాభా సాంద్రత తదితర అంశాలు ఇక్కడి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతకు కారణమవుతున్నాయి. 2025 డిసెంబర్లో ఇక్కడ 5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
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