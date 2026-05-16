రాష్ట్రంలో మాతృ మరణాల వెనక "రిఫరల్" - వైద్యశాఖ విశ్లేషణలో షాకింగ్ నిజాలు
ఏపీలో గతేడాది 253 మాతృ మరణాలు - వైద్యసేవల్లో సమన్వయ లోపమే సమస్య - ఏటా 6.86 లక్షల ప్రసవాలు - ప్రసవానంతరం పర్యవేక్షణ లోపం, ఆసుపత్రి సేవల మధ్య రిఫరల్ వ్యవస్థలో జాప్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:42 PM IST
Reasons Behind Maternal Deaths : రాష్ట్రంలో మాతృ మరణాలు గతంతో పోలిస్తే గణనీయంగా తగ్గాయని నివేదికలు చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలోని సమాచారం ప్రకారం కొన్ని విస్తుపోయే నిజాలు మాత్రం యంత్రాంగాన్ని తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాలతో పోలిస్చే ఏపీలో చోటు చేసుకుంటున్న మరణాలు తక్కువే అయినా, వాటికి గల కారణాలు వైద్య ఆరోగ్యశాఖను ఆలోచనలో పడేస్తున్నాయి.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 253 మాతృ మరణాలు నమోదు కాగా, అందులో 235 మంది కేవలం "రిఫరల్" పేరుతో ఆసుపత్రులు మార్చేటప్పుడు లేదా మారిన తర్వాత చికిత్స పొందుతున్న సమయంలోనే మృతి చెందారు. గర్భిణులు, తల్లుల ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ, వైద్య సేవల్లో లోపాలపై అప్రమత్తం కావాలని ఈ మరణాలు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన వైద్యారోగ్యశాఖ మొత్తం 250 మరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని పరిశీలించింది. ఆయా ఘటనల్లోని కారణాలపై విశ్లేషించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- వేర్వేరు దశల్లో ఆసుపత్రులు మారుస్తున్న సమయంలో లేదా మార్గమధ్యంలోనే 24 మంది మృత్యువాత పడ్డారు.
- ఒక ఆసుపత్రి నుంచి మరో ఆసుపత్రికి 228 మంది రిఫరల్ మీద వెళ్లగా, వారిలో 53 మంది మరణించారు.
- రిఫరల్ కేసుల్లో రెండో ఆసుపత్రికి 169 మంది మారగా, వారిలో 76 మంది మృతి చెందారు.
- మూడో ఆసుపత్రిలో 86 మంది చేరగా, వారిలో 40 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- నాలుగో ఆసుపత్రిలో చేరిన 44 మందిలో 28 మంది కన్నుమూశారు.
- విశ్లేషించిన మొత్తం కేసుల్లో ఐదో ఆసుపత్రికి తరలించినవి 14 రిఫరల్ కేసులు ఉంటే వారంతా మృత్యువాత పడ్డారు. మిగిలిన వారు ఇళ్ల దగ్గరే చనిపోయారు.
సరైన పర్యవేక్షణ లేక: రాష్ట్రంలో ఏటా 6.86 లక్షల ప్రసవాలు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో సాధారణ ప్రసవాలు 2.96 లక్షలు కాగా, సిజేరియన్ (C-section) ప్రసవాలు 3.90 లక్షలు ఉన్నాయి. అయితే నివేదికల ప్రకారం మాతృ మరణాల్లో 73 శాతం మంది ప్రసవానంతరం సమస్యల వల్లే చనిపోతున్నట్లు గుర్తించారు. ప్రసవానంతరం పర్యవేక్షణ లోపం, ఒక ఆసుపత్రి నుంచి మరో ఆసుపత్రి సేవల మధ్య రిఫరల్ వ్యవస్థలో విపరీతమైన జాప్యం వంటివి ప్రాణాల మీదికి తెస్తున్నాయి.
భౌగోళిక ఇబ్బందులు, రవాణా సౌకర్యాల కొరత ఉన్న జిల్లాల్లో ఈ సమస్య మరీ తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 22 మాతృ మరణాలు నమోదు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో అనంతపురం 18, శ్రీకాకుళం 15, గుంటూరు 14, శ్రీసత్యసాయి, విశాఖపట్నం, విజయనగరం జిల్లాల్లో 12 చొప్పున మరణాల కేసులు వెలుగుచూశాయి.
