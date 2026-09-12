రియల్టర్ రాంరెడ్డి ఆత్మహత్య కేసు - ఆ చివరి వాట్సప్ చాటింగ్లు ఎవరితో?
రియల్టర్, నివీ డెవలపర్స్ అధినేత బాణాల రాంరెడ్డి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై, బుధవారం తన ఫాంహౌస్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అతడి బావమరది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : September 12, 2026 at 1:07 PM IST
Realtor Banala Ramreddy Case Update : నివీ డెవలపర్స్ అధినేత బాణాల రాంరెడ్డి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రాంరెడ్డి ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై, బుధవారం తన ఫాంహౌస్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆయన బావమరిది కోడూరు ప్రవీణ్ రెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా ఎవరైనా ఆయనను వేధించారా? లేదా ఒత్తిడికి గురి చేశారా? అని తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు రాంరెడ్డి భార్య మాధవిని విచారించి, ఆమె వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేశారు.
రూ.160 కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, 2008లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించిన రాంరెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలోని మంకాల్, రవిరాల కొంగర ఖుర్ద్ ప్రాంతాల సమీపంలో భారీ లేఅవుట్లను అభివృద్ధి చేశారు. 2018 నుంచి 'నివీ డెవలపర్స్' బ్యానర్పై, పటాన్చెరు సమీపంలో 280 ఎకరాల భారీ లేఅవుట్ను అభివృద్ధి చేయడానికి భూ యజమానులతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. 2018, 2024 మధ్య కాలంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం స్థానిక భూ యజమానులతో అభివృద్ధి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు.
హెచ్ఎండీఏ అనుమతుల కోసం ఆయన రూ.28 కోట్లు చెల్లించినట్లు సమాచారం. లేఅవుట్ అభివృద్ధి, వివాదాల పరిష్కారం కోసం రూ.160 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. అయితే ఇందులో కొన్ని భూములు వివాదాల్లో చిక్కుకోవడంతో ఆర్థిక సమస్యలు తలెత్తాయి. అప్పటికే రాంరెడ్డి ఆ ప్రాజెక్ట్లో రూ.కోట్లలో పెట్టుబడి పెట్టి ఉన్నారు.
భూమికి మార్కెట్లో డిమాండ్ లేకపోవడం, ఒప్పందాల గడువు ముగియడం, భూ యజమానుల నుంచి సహకారం లభించకపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తాయి. కొందరు వ్యక్తులు ఆయన ఫోన్ కాల్స్కు స్పందించనప్పుడు, తాను తప్పు చేశానని అంగీకరిస్తూ, మరింత సమయం ఇవ్వాలని వారిని వేడుకున్నట్లు తెలిసింది. కొందరు భాగస్వాములు ప్రాజెక్ట్ నుంచి తప్పుకోవడంతో తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాల్లో కూరుకుపోయిన రాంరెడ్డి, కొంతకాలంగా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నారని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
వాట్సప్ రికార్డులు స్వాధీనం
బాణాల రాంరెడ్డి కదలికలను గమనించడానికి ఆయన కారులో కుటుంబసభ్యులు ఒక జీపీఎస్ పరికరాన్ని అమర్చారు. బుధవారం మధ్యాహ్నం, రాంరెడ్డి నెదునూరులోని తన సోదరి ఫాంహౌస్కు వెళ్లి అక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. సాయంత్రం వరకు ఇంటికి తిరిగి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన కుటుంబ సభ్యులు కారులోని జీపీఎస్ ద్వారా ఆచూకీని గుర్తించారు. ఫాంహౌస్ వద్ద కారును కనుగొన్న వారు, అక్కడ ఆయన ఉరివేసుకుని ఉండటాన్ని గమనించారు.
కందుకూరు పోలీసులు రాంరెడ్డి మృతిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టానని పేర్కొంటూ చర్చల ద్వారా వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవాలని కొందరిని రాంరెడ్డి వేడుకుంటున్నట్లు తెలిపే వాట్సప్ రికార్డులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఎవరి వేధింపులైనా ఈ ఆత్మహత్యకు కారణమయ్యాయా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోందని కందుకూరు ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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