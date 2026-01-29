ETV Bharat / state

ప్రజలకు ట్రాఫిక్ సమాచారం తెలియజేసేందుకు పోలీసుల వినూత్న ఐడియా - సోషల్ మీడియా ద్వారా ట్రాఫిక్ అప్​డేట్స్​ - ముందస్తుగానే వాహనాల రద్దీ గురించి తెలుసుకునేందుకు అవకాశం

Real Time Traffic Updates by Cyberabad Police
Real Time Traffic Updates by Cyberabad Police (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 1:59 PM IST

Real Time Traffic Updates by Cyberabad Police : హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్​ సమస్యతో వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్నిసార్లు కిలోమీటర్ ప్రయాణానికి గంటల సమయం ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్ల వద్ద వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ముందుకు కదల్లేక ట్రాఫిక్​లో చిక్కుకుని తిరిగి వెనక్కి వెళ్లలేక నానా తిప్పలు పడుతున్నారు. అయితే ఈ సమస్యకు నగరంలోని ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ముందస్తు సమాచారంతో చక్కని పరిష్కారాన్ని చూపెడుతున్నారు. ఏయే ప్రాంతాల్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉందో రోడ్ల వారీగా ముందే రేఖాచిత్రాలతో పౌరులకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు. సైబరాబాద్‌ పోలీసులు నేరుగా వాహనదారులకు ట్రాఫిక్​పై ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని ఇస్తున్నారు. మరి ఈ సేవలు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా : హైదరాబాద్​ పోలీసులు అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ట్రాఫిక్​నకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నగరవాసులకు చేరవేస్తున్నారు. ఏయే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంది? అనే విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు ఫేస్​బుక్, ఎక్స్​ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు అప్​డేట్​లు ఇస్తున్నారు. రేఖాచిత్రాలు, ఫొటోల ద్వారా పరిస్థితిని వివరిస్తూ పోస్టులు చేస్తున్నారు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తున్నారు. ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉంటే విపరీతంగా రద్దీ ఉన్నట్లు, ఎరుపులో ఉంటే నెమ్మదిగా కదులుతున్నట్లు, పసుపురంగులో ఉంటే కొంత వేగంతో వెళ్తున్నట్లుగా గుర్తించాలి. గూగుల్‌ సంస్థ సహకారంతో పోలీసులు ఈ అప్‌డేట్లను అత్యంత కచ్చితత్వంతో ఇస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల ఎక్స్‌ అకౌంట్​ను ఏకంగా 2.89 లక్షల మంది ఫాలో అవుతున్నారు. త్వరలో నేరుగా పౌరులకు సమాచారాన్ని ముందే పంపించే విధానాన్ని అధికారులు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు.

ట్రాఫిక్‌ పల్స్‌ : ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలకు సంబంధించి సైబరాబాద్‌ పోలీసులు ‘ట్రాఫిక్‌ పల్స్‌’ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. సైబరాబాద్‌ కమిషనరేట్‌ వెబ్‌సైట్‌లో పేరు, ఫోన్‌ నంబరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎస్‌ఎంఎస్, వాట్సప్‌ అప్‌డేట్లు వస్తాయి. విపరీతమైన రద్దీ ఉండే ఐటీ కారిడార్‌ను ఉద్దేశించి దీన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడం సత్ఫలితాల్నిస్తోంది.

ట్రాఫిక్ వల్ల ఇన్ని సమస్యలా : ప్రస్తుత కాలంలో ప్రజలకు ట్రాఫిక్​ రద్దీ ప్రధాన సమస్యగా మారింది. పాఠశాల లేదా కళాశాలకు, ఆఫీస్​నకు వెళ్లాలన్నా గంటల కొద్దీ ట్రాఫిక్​ చక్రబంధంలో చిక్కుకోవాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. దీంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రతి ఏటా సుమారు 130 గంటల సమయం వృథా అవుతోందని ఓ సంస్థ విడుదల చేసిన నివేదికలో తేలింది. అలాగే ట్రాఫిక్ రద్దీ కారణంగా దేశానికి సుమారు 1.47 లక్షల నష్టం వాటిళ్లుతుందని ఓ సంస్థ పేర్కొంది. ట్రాఫిక్ సమస్య వల్ల ఎంతో నష్టం జరుగుతుందో ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తేనే అర్థం అవుతోంది.

ఇక ట్రాఫిక్ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం : భవిష్యత్ ట్రాఫిక్ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైదరాబాద్ మహానగరంలో చేపట్టిన హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు ఊపందుకున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రూ.7 వేల కోట్లతో చేపట్టిన పనులను గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఒక్కొక్కటిగా పట్టాలెక్కిస్తోంది. నగరంలో కీలకమైన రహదారుల విస్తరణతోపాటు అవసరమైన చోట స్ట్రీల్​ బ్రిడ్జ్​లు, అండర్​ పాస్​లు నిర్మాణానికి సంబంధించి జీహెచ్​ఎంసీ ఇప్పటికే ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టు ముగిసి వచ్చే ఏడాది ప్రారంభానికి వాటిని నగర ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది. అలాగే గత ప్రభుత్వం హయాంలో చేపట్టిన ఎస్సార్టీపీ పనులు త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని జీహెచ్​ఎంసీ వివరించింది.

55 పనులను చేపట్టగా 32 ప్రారంభం : ప్రస్తుత అవసరాలకు తగిన విధంగా, భవిష్యత్ అవసరాలను అంచనా వేస్తూ ప్రాజెక్టు ప్రణాళికల్లో మార్పులు, అంచనా వ్యయాల్లో సర్దుబాటు, భూసేకరణ ప్రతిపాదనలను తయారు చేయడం, ఇతరాత్ర ప్రక్రియలన్నీ పూర్తి చేసుకొని ఒక్కోక్కటిగా ప్రాజెక్టు పట్టాలెక్కుతోంది. వారానికోసారి బల్దియా కమిషనర్ హెచ్ సిటీ ప్రాజెక్టులపై సమీక్ష చేస్తుండటంతో ఆయా పనుల్లో మరింత వేగం పెరిగింది.

మహానగరంలో హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు షురూ - ఇక ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం

ఎంఎంటీఎస్‌తో ఆర్టీసీ, మెట్రో సేవల అనుసంధానం - పలు ప్రాంతాల్లో స్కైవేల నిర్మాణం

