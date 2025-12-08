ETV Bharat / state

సర్పంచ్​ పీఠంపై స్థిరాస్తి వ్యాపారుల కన్ను - డబ్బు ఖర్చుకు లెక్కే లేదు!

రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందడి - సర్పంచ్​ అభ్యర్థులుగా పోటీకి ఉత్సుకత ప్రదర్శిస్తున్న స్థిరాస్తి వ్యాపారులు - ఎంత ఖర్చు చేసేందుకైనా వెనకాడని వైనం

Telangana Gram Panchayat Elections 2025
Telangana Gram Panchayat Elections 2025 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Gram Panchayat Elections 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీకి రియల్​ ఎస్టేట్​ వ్యాపారులు ఉత్సుకత ప్రదర్శిస్తూ సర్పంచి పీఠాన్ని దక్కించుకునేందుకు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు. ఓవైపు అందివచ్చిన రిజర్వేషన్‌ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ, భవిష్యత్తు రాజకీయ ప్రణాళికలను రచిస్తున్నారు. రియల్ ఎస్టేట్​ రంగంలో కూడబెట్టుకున్న సొమ్మును ఎంత ఖర్చు చేసేందుకైనా వెనకాడకుండా ఉన్నారు. తొలి, రెండో విడత బరిలో నిలిచే అభ్యర్థులు తేలడంతో ప్రచారానికి సిద్ధమవుతుండగా, మూడో ఫేజ్ నామినేషన్లు ఉప సంహరించుకునేలా పోటీలోని అభ్యర్థులను ‘మచ్చిక’ చేసుకునే ప్రయత్నాలను మరింత ముమ్మరం చేస్తున్నారు.

గ్రామాల్లో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడే సందడి : సర్పంచి ఎన్నికల్లో గెలపే లక్ష్యంగా ఎంత ఖర్చు అయినా భరించాలన్న కృతనిశ్చయంతో అభ్యర్థులు ఉన్నారు. అంటే ఈ పంచాయతీ ఎన్నికలను వారు ఎంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంటున్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే పలు గ్రామాల్లో ఎన్నికల సంఘం విధించిన వ్యయ పరిమితులు దాటిపోయినట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఓటర్ల సంఖ్య, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి ఆధారంగా అనధికారికంగా రూ.30 లక్షల నుంచి రూ.కోటి వరకు ఖర్చు చేయాలన్న నిర్ణయంతో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రామాల్లో మద్యం ఏరులై పారుతూ, విచ్చలవిడిగా డబ్బు పంపిణీ జరిగేందుకు అవకాశముంది. పోటీ అధికంగా ఉన్న గ్రామాలపై ఎన్నికల అధికారులు నిఘా పెంచి మద్యం, డబ్బు పంపిణీ అరికట్టాలన్న అభిప్రాయాలూ వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఎన్నికల్లో గెలుపే ధ్యేయంగా : రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లి మండల కేంద్రంలో సర్పంచి అభ్యర్థులుగా ఐదు మంది ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. అందులో నలుగురు రియల్​ ఎస్టేట్​ వ్యాపారం గుత్తేదారులే. ఆరు వేలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్న ఈ పంచాయతీలో అభ్యర్థులు నువ్వా-నేనా అన్నట్లుగా పరిస్థితి ఉంది. ఇదే మండలం జిల్లెల మేజర్‌ పంచాయతీలోనూ ఇద్దరు రియల్​ వ్యాపారుల మధ్య గట్టిపోటీ ఉంది. ఈ రెండు పంచాయతీల్లో రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.కోటిపైనే ఖర్చు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.

ఇల్లంతకుంట మండలంలోని కందికట్కూరులో గ్రానైట్ వ్యాపారి ఒకరు బరిలో ఉన్నారు. నామినేషన్లకు ముందే గ్రామంలో కుల సంఘాలను ఏకం చేసి మద్దతును కూడబెట్టుకున్నారు. ఒక్కో కుల సంఘానికి ఒక్కో పని చేసేందుకు ఒప్పందాలను కుదుర్చుకుంటున్నారు. ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో విచిత్రంగా సర్పంచి, వార్డు సభ్యులను గెలిపించుకునేందుకు రియల్​ వ్యాపారులు పోటీపడుతున్నారు. ఈ నెల 9వ తేదీన ఉప సంహరణకు ముందే తమ ప్యానెల్‌లో మెజారిటీ వార్డు సభ్యులను తమవైపు తిప్పుకొనేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.

గ్రామాల్లో ఊపందుకున్న ఎన్నికల ప్రచారం : పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ప్రకటించినప్పటి నుంచి గ్రామాల్లో రాజకీయాలు మరింత రసవత్తరంగా మారాయి. సర్పంచ్ పీఠమే లక్ష్యంగా అభ్యర్థులు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ప్రచారంలో దూసుకుపోతూ పలు చిత్రవిచిత్ర హామీలు గుప్పిస్తున్నారు. తాము గెలిస్తే గ్రామాన్ని ఏవిధంగా అభివృద్ధి చేస్తామనే విషయాలను ప్రజలకు వివరిస్తున్నారు. మరికొంతమంది అభ్యర్థులు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి గ్రామంలో కోతుల సమస్య లేకుండా చేస్తామని, ఐదేళ్లు ఉచిత హెయిర్​ కటింగ్ లాంటి ఆఫర్లను ప్రకటిస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల తేదీ సమీపిస్తున్న కొద్దీ అభ్యర్థులు తమ ప్రచారంలో వేగం పెంచారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అత్తాకోడళ్ల పోరు! - రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న ఎన్నికల ప్రచారం

సర్పంచి పదవికి ఆమె, వార్డు స్థానంలో ఆయన - తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న దంపతులు

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
PANCHAYAT ELECTION CAMPAIGN
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.