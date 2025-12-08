ETV Bharat / state

బ్రోచర్​ చూసి ఫ్లాటు బుకింగ్​ చేస్తున్నారా?- ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

అడ్వాన్సులు తీసుకుని బోర్డు తిప్పేస్తున్న మోసగాళ్లు - ఫ్లాట్లు, స్థలాలు కొనేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

Real Estate Scams in Andhra Pradesh
Real Estate Scams in Andhra Pradesh (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:01 PM IST

Real Estate Scams in Andhra Pradesh : ఓ బిల్డర్‌ తాను చేపట్టబోయే ప్రాజెక్టుపై ఆకట్టుకునేలా బ్రోచర్‌ ముద్రించారు. ప్రాజెక్టులో అనేక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నట్లు ప్రచారం చేశారు. అనేకమంది అడ్వాన్సులు చెల్లించి ఫ్లాట్లు బుక్‌ చేసుకున్నారు. ప్రాజెక్టును అరకొరగా పూర్తిచేసి కొన్ని ఫ్లాట్లే కేటాయించారు. బ్రోచర్లలో చూపించిన సౌకర్యాలు కల్పించలేదేమని అడిగినా ఫలితం లేకపోవడంతో బాధితుల్లో 60% మంది గత ఏడాది ఏపీ రెరాను ఆశ్రయించారు. అడ్వాన్స్‌ సొమ్మును వడ్డీతో బాధితులకు తిరిగి చెల్లించాలని బిల్డర్‌ని రెరా ఇటీవల ఆదేశించింది. ఈ ఘటన విశాఖలో జరిగింది.

ఈ ప్రాంతాల్లోనే మోసాలు అధికం : బ్రోచర్లు చూసి ఫ్లాట్లు కొనేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోపోతే తర్వాత నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. కొన్ని సంస్థలు, వ్యాపారులు అడ్వాన్స్‌లు తీసుకున్నా, పనులు మాత్రం ప్రారంభించరు. ఇంకొందరు పనులు అసంపూర్తిగా నిలిపేస్తున్నారు. ఫ్లాట్లు చేతికి రాకపోగా అడ్వాన్స్‌గా ఇచ్చిన మొత్తాలు తిరిగి వసూలు చేసుకోడానికి తంటాలు పడాల్సి వస్తోంది. రాష్ట్ర స్థిరాస్తి వ్యాపార నియంత్రణ సంస్థ (రెరా)కు ఏటా వస్తున్న ఫిర్యాదుల్లో ఎక్కువగా ఇలాంటివే ఉంటున్నాయి. విశాఖ, విజయవాడ, గుంటూరు, నెల్లూరు, తిరుపతి తదితర ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి మోసాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.

రెరాలో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు : గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టుల రిజిస్ట్రేషన్లలోనూ బిల్డర్లు కల్పించే సదుపాయాల వివరాలు పొందుపరుస్తారు. ప్రాజెక్టు ఎప్పటిలోగా పూర్తవుతుందో తెలుపుతారు. ఆ తేదీలోగా డెవలపర్లు ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్‌(ఓసీ) తీసుకోవాలి. బిల్డర్లకు ఓసీ జారీచేసే ముందు ప్లానింగ్‌ అథారిటీతో పాటు మున్సిపల్, పంచాయతీ, పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలు, రాష్ట్ర పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం అధికారులు తనిఖీలు చేస్తారు. రిజిస్ట్రేషన్‌లో ప్రస్తావించినట్లు సౌకర్యాలు, ఇతర హామీలు డెవలపర్లు కచ్చితంగా అమలుచేశారా? లేదా? అనేది పరిశీలిస్తారు. హామీలు ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తిస్తే వాటిని పూర్తిచేయాలని బిల్డర్లను ఆదేశిస్తారు. ఓసీ ఇచ్చినా నిర్మాణ పనుల్లో లోపాలుంటే కొనుగోలుదారులు ఐదేళ్లలోపు రెరాలో ఫిర్యాదు చేయొచ్చు.

లోగోలతోనూ టోకరా : గతంలో కొందరు రిజిస్ట్రేషన్‌ ఉన్నట్లుగా బ్రోచర్లు, ఫ్లెక్సీలపై రెరా నకిలీ లోగో ముద్రించి మోసగించారు. రెరా వెబ్‌సైట్‌ను పరిశీలిస్తే రిజిస్ట్రేషన్‌ ఉందో, లేదో తెలుసుకోవచ్చు. పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (యూడీఏ) నుంచి లేఔట్‌కు, పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో అపార్ట్‌మెంట్‌కు అనుమతులు ఉన్నాయని, రెరా రిజిస్ట్రేషన్‌ అవసరం లేదన్న వ్యాపారుల మాటల్లో నిజం లేదని కొనుగోలుదారులు గుర్తించాలి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : ఫ్లాట్‌ కొనేముందు బ్రోచర్లలో ముద్రించిన రెరా రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు తనిఖీ చేయాలి. ఆ నంబరు ఆధారంగా రెరా వెబ్‌సైట్‌లో 18 రకాల వివరాలు చూసుకోవచ్చు. నిర్మాణ సంస్థలు, బిల్డర్లు తమ ప్రాజెక్టులను రెరాలో రిజిస్టర్‌ చేశాక ప్లానింగ్, ఇతర కాంపిటీటివ్‌ అథారిటీ అనుమతుల ప్రకారమే వెంచర్‌లో పనులు చేయాలి.

రెరా రిజిస్ట్రేషన్‌ తప్పనిసరి : బ్రోచర్‌లో వివరాలకు విరుద్ధంగా చేపట్టే పనుల ద్వారా కొనుగోలుదారులకు నష్టం జరిగితే రెరా ద్వారా బిల్డర్‌ నుంచి పరిహారం కోరొచ్చని సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు. అపార్ట్‌మెంట్లలో ఫ్లాట్లు, లేఅవుట్లలో ఇళ్ల స్థలాలు కొనేముందు ప్రాజెక్టుకు రెరా రిజిస్ట్రేషన్‌ ఉందో, లేదో తెలుసుకోవాలని ఏపీ రెరా ఛైర్మన్‌ శివారెడ్డి తెలిపారు. రెరా హెల్ప్‌డెస్క్‌లో (6304906011) సంప్రదించి సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు. రెరా రిజిస్ట్రేషన్‌ లేకుండా బ్రోచర్లు ముద్రించి మార్కెటింగ్‌ చేయడం చట్టరీత్యా నేరం అని ఆయన తెలిపారు. కొనుగోలుదారులు ఇలాంటి విషయాలు విధిగా తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అడ్వాన్సు తీసుకుని సకాలంలో ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయకపోయినా, మోసపోయినట్లు భావించినా రెరాలో ఫిర్యాదు చేయొచ్చంటున్నారు.

COMPLAINT TO RERA
REAL ESTATE SCAMS INCREASING
REAL ESTATE IN VISAKHA
RERA ANDHRA PRADESH
REAL ESTATE SCAMS IN ANDHRA PRADESH

