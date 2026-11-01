గ్రామాలకు విస్తరించిన రియల్ దందా - సాగు భూముల్లో వెలుస్తున్న ప్లాట్లు
Plots emerging on agricultural lands : ఒకప్పుడు పట్టణాలకే పరిమితమైన రియల్ ఎస్టేట్ దందా నేడు గ్రామాలకు విస్తరిస్తోంది. పలుచోట్ల వ్యవసాయ భూములను ప్లాట్లుగా విభజించి విక్రయిస్తున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 5:48 PM IST
పట్టణాల్లో పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు తగిన వసతుల కల్పన కష్టసాధ్యమవుతోంది. దీంతోపాటు పట్టణాల విస్తీర్ణం పెరుగుతుండటంతో వాటి సమీపంలోని గ్రామాల్లో భూముల ధరలకు రెక్కలొస్తున్నాయి. దీన్ని ఆసరాగా పలువురు ముందస్తుగా తక్కువ ధరకు స్థలాలను కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. అయితే కొనుగోలు చేస్తున్న వాటిల్లో ఎక్కువగా సాగు భూములే ఉండటంతో పలు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాటిని ప్లాట్లుగా విభజించి విక్రయాలు జరుపుతున్నారు. వాటిని కొనుగోలు చేసిన వారికి భవిష్యత్తులో చిక్కులు ఎదురయ్యే అవకాశముంది.
సాగు భూముల్లో వెలుస్తున్న ప్లాట్లు
కాగజ్నగర్ మండలంలోని వల్లకొండ పంచాయతీ నామానగర్ సమీపంలో వ్యవసాయ భూమిని మూడేళ్ల కిందట కౌటాల మండలానికి చెందిన ఓ నాయకుడు కొనుగోలు చేశారు. ఆ భూమిని ఇటీవలే ప్లాట్లుగా విభజించి సిమెంట్ పోల్స్తో హద్దులను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ప్లాట్లను కొనుగోలు చేసిన ఒకరిద్దరు ఇంటి నిర్మాణాలకు ఇటుక కూడా తెచ్చుకున్నారు. కాగజ్నగర్-పెంచికల్పేట్ మెయిన్రోడ్ పక్కనే ఉండటంతో ఇక్కడ ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో గుంట విస్తీర్ణానికి రూ.2 లక్షల ధర పలుకుతోంది. నిబంధనలు యథేచ్ఛగా తుంగలోతొక్కి ప్లాట్ల దందా కొనసాగిస్తున్నప్పటికీ రాజకీయనాయకుల అండదండలతో చర్యలకు రెవెన్యూ అధికారులు సాహసించలేక పోతున్నారు.
యాజమాన్య బదిలీ కాదని తెలిసినా
కాగజ్నగర్ మండలంలోని ఉమ్మడి నజ్రుల్నగర్ పంచాయతీ గ్రామాల్లోని బెంగాలీలకు పునరావాసం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాగు భూములను సమకూర్చింది. సర్కారు నిబంధనల ప్రకారం ఈ భూములను కొనడం, అమ్మడం చేయరాదు. కానీ ఈ గ్రామాల్లోనూ వారి భూములను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేసి, కొంత మంది స్థిరాస్తి దందాను కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఈ భూములకు పట్టా ట్రాన్స్ఫర్ కాదని తెలిసి కూడా ఇంటి నిర్మాణాలకు ఏమి కాదనే ధీమాలో పలువురు కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
నిబంధనలు గాలికి
- ఒకప్పుడు పట్టణాలకు మాత్రమే పరిమితమైన రియల్ ఎస్టేట్ దందా నేడు పల్లెలకూ విస్తరించింది. ముఖ్యంగా పట్టణాలకు సమీపంలో ఉన్న పల్లెల్లో స్థిరాస్తి వ్యాపారం యథేచ్ఛగా కొనసాగుతోంది. పలువురి అవసరాలు అక్రమార్కులకు రూ.లక్షల్లో లాభాలను తెచ్చిపెడుతున్నాయి.
- లేఅవుట్ లేకుండానే గ్రామాల్లోని కొన్ని చోట్ల కొనసాగుతున్న దందాలో రూల్స్ తుంగలో తొక్కుతున్నారు. ఎవరైనా దీనిపై ఫిర్యాదు చేస్తే అధికారులు స్పందించి ప్లాట్ల హద్దులను తొలగిస్తున్నారు.
- వ్యవసాయ భూమిని వ్యాపారభూమిగా మార్చుకోవాలంటే ప్రభుత్వ అనుమతి తప్పనిసరి. అందుకోసం నాలా రుసుము చెల్లించాలి. గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఎన్ఓసీ(నిరభ్యంతర పత్రం) పొందాల్సి ఉంటుంది.
- కొంత మంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు గిరిజనుల భూములను వడ్డీ కింద వారి భూములను కొనుగోలు చేసి ప్లాట్లుగా మార్చుతున్నట్లు సమాచారం.
- ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేని వాటిని కొనుగోలు చేసిన వారికి మున్ముందు తిప్పలు తప్పేలా లేవు.
ఈ విషయంపై తహసీల్దారు మధుకర్ను సంప్రదించగా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి విచారణ చేపట్టి చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.
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