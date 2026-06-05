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మద్యం కుంభకోణం కేసులో జగన్​కు త్వరలో ఈడీ నోటీసులు!

లిక్కర్ స్కాంలో అంతిమ లబ్ధిదారును తేల్చే పనిలో ఈడీ - మాజీ సీఎం జగన్‌కు నోటీసులు జారీ చేసి విచారించే అవకాశం - ఇప్పటికే ఆయన సన్నిహితులను విచారించిన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌

Ready To Give Notices To Jagan Soon In Liquor Scam Case
Ready To Give Notices To Jagan Soon In Liquor Scam Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:51 AM IST

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Ready To Give Notices To Jagan Soon In Liquor Scam Case: ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో ఈడీ అధికారులు అంతిమ లబ్ధిదారును తేల్చే పని మొదలుపెట్టారు. దీనిలో భాగంగా మాజీ సీఎం జగన్​మోహన్​రెడ్డిని విచారించనున్నట్లు సమాచారం తెలుస్తోంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి త్వరలోనే ఈడీ అధికారులు జగన్​కు నోటీసులను జీరీ చేసే అవకాశం ఉంది.

ఈ కేసులో ఈడీ అధికారులు ఇప్పటికే పలు దఫాల వారీగా చాలా మంది నిందితులను విచారించి వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేశారు. అయితే నిందితులు చెప్పినటువంటి వివరాలు, అదే విధంగా ఈడీ అధికారుల దర్యాప్తులో వెల్లడైన అంశాలు ఆధారంగా కేసుకు ముగింపు పలకాలనే ఉద్దేశంతో చివరిగా జగన్​ను విచారించాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

జగన్ వైపే అన్ని వేళ్లూ: లిక్కర్ స్కాం దర్యాప్తులో అన్ని వేళ్లూ కూడగట్టుకుని జగన్ వైపే చూపుతున్నాయి. మద్యం కుంభకోణంపై దర్యాప్తు జరిగీన సిట్ ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని నిర్ధరించగా, ఈడీ దర్యాప్తులో సైతం అదే విషయం స్పష్టమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో సిట్ ఇప్పటికే 350 పేజీల అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. అందులో పేర్కొన్న అంశాల ప్రకారం అధికారంలోకి వచ్చీరాగానే వ్యక్తిగత లాభార్జనే ధ్యేయంగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కొత్త మద్యం పాలసీకి రూపకల్పన చేసింది. అడ్డగోలుగా దోచుకునేందుకు ప్రతి దశలోనూ తన చాతుర్యం ప్రదర్శంచింది.

నిబంధనలకు విరద్ధంగా మద్యం అమ్మకాలు: మద్యపానాన్ని నియంత్రిస్తున్నామనే ముసుగులో ధరలను భారీ ఎత్తున పెంచి వినియోగాన్ని తగ్గిస్తామని జగన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా అదనపు రిటైల్ ఎక్సైజ్ సుంకం ప్రవేశపెట్టి ధరలు విపరీతంగా పెంచడం మూలంగా విక్రయాలు పడిపోయి వసూళ్లు తగ్గిపోయాయి. దాంతో మరలా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఏఆర్​ఈటీ ని కుదించి ధరలను తగ్గించింది. అమ్మకాలు పెరగడంతో వారికి అందే వసూళ్లు కూడా పెరిగాయి. లంచాలు చెల్లించిన బాండ్లకు నిబంధనలకు విరద్ధంగా అత్యధికంగా సరఫరా ఆర్డర్లు యథేచ్ఛగా ఇచ్చేవారు. లంచాలను ఇవ్వడానికి నిరాకరించిన కంపెనీల బాండ్లకు అసలు ఆర్డర్లే ఇవ్వకుండా మార్కెట్ నుంచి తరిమేశారు.

మద్యం ముడుపులు చేతులు మారేవిలా! అంతేకాకుండా మద్యం బేసిక్ రేటు ఆధారంగా ఒక్కో మద్యం కేసుకు రూ.150 నుంచి రూ. 600 చొప్పున లంచాలను వసూలు చేయడం గమనార్హం. మద్యం సరఫరా కంపెనీల నుంచి ఇలా కొల్లగొట్టిన లంచాల సొమ్ము చివరిగా జగన్​కే చేరిందని సిట్ అభియోగపత్రంలో స్పష్టం చేసింది. ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కెసిరెడ్డి (ఏ1) ప్రతి నెలా రూ. 50-60 కోట్లను వసూలు చేసి ఆ మొత్తాన్ని ఏ4 అయిన వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్​రెడ్డి, అదే విధంగా అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు విజయసాయిరెడ్డి (ఏ5), జగన్ సతీమణి భారతి తరపున ఆర్ధిక వ్యవహారాలు చూసే భారతి సిమెంట్స్ డైరెక్టర్ గోవిందప్ప బాలాజీకి (ఏ33) అందజేసేవారని సిట్ నిగ్గుతేల్చింది.

దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈడీ అధికారులు: ఈ సొమ్మును ఎటు మళ్లించారన్న కోణంలో కేసును నమోదు చేసి ఈడీ అధికారులు దర్యాప్తును చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పలు దఫాలుగా జగన్ సన్నిహితులైన విజయసాయిరెడ్డి, రాజ్‌ కెసిరెడ్డి, మిథున్‌రెడ్డి, ధనుంజయరెడ్డి, కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి భార్య, కుమారులను విచారించి సంబంధిత వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేయడం గమనార్హం. వీరు వివరించిన వివరాలతో పాటుగా అనుమానితుల ఇళ్లలో సైతం సోదాలను నిర్వహించి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం పత్రాల ఆధారంగా ఇప్పుడు వైఎస్ జగన్​ను ఈడీ అధికారులు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఇందులో భాగంగా త్వరలోనే ఆయనకు నోటీసులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

లిక్కర్ బ్రాండ్ మూలధర ఆధారంగా ఒక్కొక్క మద్యం కేసుకు దాదాపు రూ. 150 నుంచి రూ. 600 చొప్పున ముడుపులను వసూలు చేశారు. అదే విధంగా మద్యం సరఫరా కంపెనీల నుంచి కొల్లగొట్టిన ఈ ముడుపుల సొమ్ము ఇక చివరిగా వైఎస్ జగన్​కే చేరిందని సిట్ అభియోగపత్రం తేల్చి చెప్పింది. ఇక ముందు ముందు ఏ జరుగుతుందో చూడాల్సి ఉంది.

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త్వరలో జగన్‌కు ఈడీ నోటీసులు
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