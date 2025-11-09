ETV Bharat / state

వేడుక ఏదైనా పచ్చదనం ఉండాల్సిందే - అద్దెకు వనాలు, మొక్కలతో 'హరిత వేదిక'

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో అద్దెకు రెడీమేడ్‌ వనాలు, మొక్కలు - మొక్క రకం, సైజు ఆధారంగా ఒక్కోదానికి రోజుకు రూ.30 నుంచి రూ.50 వరకు వసూలు

Ready Made Plants For Rent in Eluru
Ready Made Plants For Rent in Eluru (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 5:02 PM IST

Ready Made Plants For Rent in Eluru At West Godavari District: వివాహాలు, గృహ ప్రవేశాలు, వాణిజ్య సముదాయాల ప్రారంభోత్సవాల సందర్భంగా అలంకరణ మొక్కలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది. మొక్కలు, చిన్నపాటి చెట్ల అలంకరణతో వేదిక అందం రెట్టింపవుతోంది. దీనికి అవసరయ్యే మొక్కలన్నీ కొనుగోలు చేసి తేవాలంటే సాధ్యమయ్యే వ్యవహారం కాదు. ఈ క్రమంలో మొక్కలను అద్దెకు ఇచ్చే పద్ధతి మొదలైంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో దాదాపు అన్ని నర్సరీల నిర్వాహకులు రోజుల లెక్కన, గుత్త ఒప్పందాలు, ఇతర పద్ధతులలో అలంకారప్రాయమైన మొక్కలను అద్దెకు ఇస్తున్నారు.

వీటిని ప్రధానంగా ఇంట్లో, కార్యాలయాల్లో ఏవైనా ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో వీటిని ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. దీని ద్వారా మొక్కలను కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా అద్దె ప్రాతిపదికను తీసుకోవచ్చు. మొక్కలను పూర్తిగా కొనుగోలు చేయడం కంటే అద్దెకు తీసుకోవడం తక్కువ ఖర్చుతో కూడినదై ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మొక్కల నిర్వహణకు సంబంధించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.

అద్దె ప్రాతిపదికన రెడీమేడ్ మొక్కలు: పచ్చని పొదరిల్లులాంటి వేదికలో వివాహ వేడుక నిర్వహించాలని ఏలూరుకు చెందిన ఓ కుటుంబం నిర్ణయించింది. వేదిక అలంకరణ బృందానికి ఈ పని అప్పగించారు. దీని నిర్వాహకుడు నగరంలో ఓ నర్సరీకి వెళ్లి అక్కడ ఆకర్షణీయంగా ఉన్న పలు రకాల మొక్కలను ఎంపిక చేసి ఆ తర్వాత అద్దె ప్రాతిపదికన లారీపై కల్యాణ వేదికకు తరలించారు.

ముఖ్యంగా వేదిక ప్రాంగణమంతా అలంకరణ మొక్కలను ఉంచి, మండపం పైభాగాన్ని వివిధ రకాల పాదులతో ముచ్చటగా తీర్చిదిద్దారు. వస్త్ర, నగల దుకాణాల ప్రారంభోత్సవాలకు వీటిని విరివిగా వినియోగిస్తున్నారని ఏలూరులోని అశోక్‌ నర్సరీ యజమాని శ్రీను వెల్లడించారు. మొక్క రకం, దాని సైజును బట్టి ఒక్కోదానికి రోజుకు రూ.30 నుంచి రూ.50 వరకు అద్దె ఉంటుందని తెలిపారు. పచ్చని మొక్కలు అతిథులకు ఆహ్లాదం పంచడంతోపాటు పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదం చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అద్దె మొక్కలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్​: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో ఉన్న నర్సరీ నిర్వాహకులు ఆటోలో పట్టినన్ని మొక్కలు ఇచ్చి రోజుకు రూ.2,000 నుంచి రూ.3,000 వరకూ అద్దె తీసుకుంటున్నారు. ప్రముఖ నాయకుల పర్యటనలు, సభల్లోనూ అలంకరణ మొక్కలకు వీటికి ఆదరణ దక్కుతుంది. అంతేకాకుండా ఆలయాల్లో నిర్వహించే వేడుకలకు అలంకరణకు ఆయా కమిటీలు ఆన్‌లైన్‌లో ప్రత్యేకంగా కుండీలను కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. వాటిని 2 నెలల ముందే నర్సరీ నిర్వాహకులకు అప్పగించి వివిధ రకాల మొక్కలను పెంచుతున్నారు.

మొక్కలతో ఉన్న కుండీలను తీసుకొచ్చి కార్యక్రమాలు ముగిసే వరకు వినియోగిస్తున్నారు. అనంతరం కుండీలతో సహా మొక్కలను నర్సరీలకు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ రకమైన విధానం ఇరువురు వ్యక్తులకు గిట్టుబాటు అవుతుందని యలమంచిలి శివాలయం కమిటీ సభ్యులు తెలిపారు.

