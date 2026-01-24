ETV Bharat / state

'ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌' పనులకు ముందుకురాని కాంట్రాక్టర్లు - మళ్లీ టెండర్లు!

ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌ మిగులు పనుల కోసం గుత్తేదారుల నుంచి రాని స్పందన - ప్రస్తుతం నిబంధనలు సడలించి మళ్లీ కొత్తగా టెండర్లను పిలిచేందుకు కసరత్తు

Re-tenders for Integrated Terminal at Vijayawada Airport
Re-tenders for Integrated Terminal at Vijayawada Airport (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
Re-tenders for Integrated Terminal at Vijayawada Airport : విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రూ.470 కోట్లతో చేపట్టిన ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌కు సంబంధించి మిగులు పనుల కోసం గత నెలలో పిలిచిన టెండర్లకు గుత్తేదారుల నుంచి స్పందన రాలేదు. ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ అండ్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్‌(ఈపీసీ) విధానంలో పిలిచిన టెండర్లకు కనీసం ఒక్కరు కూడా ముందుకొచ్చి బిడ్లను దాఖలు చేయలేదు.

మిగులు పనులను మూడు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని టెండరు నిబంధనల్లో పెట్టారు. కీలకమైన దశలో ఉన్న పనులు కావడంతో ఎంత సమయంలో పూర్తి చేయాలనేది నిర్ణయించి, బడ్జెట్‌ అంచనాలు రూపొందించి పనులు చేపట్టడం కష్టమవుతుందని, అందుకే బిడ్లను దాఖలు చేయలేదంటూ గుత్తేదారుల నుంచి అభిప్రాయాలొచ్చినట్టు తెలిసింది.

2022 చివరి నాటికే పూర్తవ్వాల్సి ఉన్నా : ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌ పనులు ఇప్పటికే 80శాతం పూర్తయ్యాయి. వాస్తవంగా 2022 చివరి నాటికే పూర్తవ్వాల్సి ఉన్నా గుత్తేదారు సంస్థ ఎన్‌కేజీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ లిమిటెడ్‌ తీరుతో తీవ్ర జాప్యమైంది. దీంతో మిగిలిన 20శాతం పనుల్లో జాప్యం జరగకుండా ఉండేందుకు ఎన్‌కేజీ ఇన్‌ఫ్రాను భారత విమానయాన సంస్థ(ఏఏఐ) తప్పించేసింది. మిగులు పనుల పూర్తికి మరో కొత్త సంస్థను ఎంపిక చేసేందుకు గత నెలలో టెండర్లను పిలిచి జనవరి 6 వరకూ సమయం ఇచ్చారు. ఎవరూ రాకపోవడంతో మరో ఐదు రోజులు పొడిగించారు. అయినా స్పందన లేకపోవడంతో టెండర్లను రద్దు చేశారు.

కొత్తగా మళ్లీ టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌ : ప్రస్తుతం నిబంధనలు సడలించి మళ్లీ కొత్తగా టెండర్లను పిలిచేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై విజయవాడ విమానాశ్రయం నుంచి నివేదికను సైతం ఏఏఐకి పంపించారు. ఈనెల 27న కొత్తగా మళ్లీ టెండర్‌ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేయనున్నట్టు తెలిసింది. ఈసారి ఈపీసీ విధానంలో కాకుండా ఏఏ పనులు ఎంత మిగిలాయనే దానిని బట్టి టెండర్లు పిలవనున్నారు. ఒక్కో పని ఎంత పూర్తయింది, ఇంకా ఎంత ఉంది, దానికి ఎంత ఖర్చు, సమయం పడుతుందనేది నిర్ణయించి వేర్వేరుగా కేటాయించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయి సౌకర్యాలు : ఒకేసారి 1,200 మంది ప్రయాణికులు వచ్చి వెళ్లేలా ఇంటిగ్రేటెడ్‌ టెర్మినల్‌లో సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు ఇక్కడి నుంచి కార్యకలాపాలు ఆరంభించాలంటే పూర్తిస్థాయిలో దేశీయ, విదేశీ సేవలు నిర్వహించేలా పెద్ద టెర్మినల్‌ కావాలి. అది అందుబాటులోకొస్తే ఒకేసారి 400 మంది అంతర్జాతీయ, 800 మంది స్వదేశీ ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగించొచ్చు.

ఇప్పుడున్న రెండు టెర్మినల్‌ భవనాల్లోనూ ఏరోబ్రిడ్జిలు లేవు. నూతన టెర్మినల్‌లో ఆరు ఏరోబ్రిడ్జిలు, 24 చెక్‌ఇన్‌ కౌంటర్లు, 14 ఇమ్మిగ్రేషన్, 4 కస్టమ్స్‌ కౌంటర్లు, డిపార్చర్, అరైవల్‌ బ్లాకుల్లో బ్యాగేజీ కన్వేయర్లు, అంతర్జాతీయ స్థాయి బ్యాగేజీ హ్యాండ్లింగ్‌ వ్యవస్థ, సెంట్రల్‌ ఏసీ, 24 గంటలూ సీసీటీవీ పర్యవేక్షణతో భద్రతా వ్యవస్థ వంటి అధునాతన సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

ఏటేటా పెరుగుతున్న రద్దీ : విమానాశ్రయంలో ప్రయాణికుల రద్దీ ఏటేటా పెరుగుతోంది. వచ్చే రెండు దశాబ్దాల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా నూతన టెర్మినల్‌ను తలపెట్టారు. 2014కు ముందు ఏడాదికి లక్షన్నర మంది ఉన్న ప్రయాణికుల సంఖ్య 2019 నాటికి 12 లక్షల మందికి చేరింది. ఇక్కడి నుంచి ఏ నగరానికి విమాన సర్వీసులను ఆరంభించినా ఆక్యుపెన్సీ 80 శాతం పైనే. 2017-18 మధ్య విమానాశ్రయం నుంచి 7.5 లక్షల మంది రాకపోకలు సాగిస్తే 2018-19 మధ్య 12 లక్షలకు చేరారు. ఈ స్థాయిలో ప్రయాణికుల వృద్ధి కలిగిన విమానాశ్రయం దేశంలోనే మరొకటి లేదు.

కానీ జగన్‌ పాలనలో మాత్రం విమానాశ్రయం అభివృద్ధిని గాలికొదిలేశారు. పనులపైనా కనీస పర్యవేక్షణ లేదు. ఫలితంగా ప్రయాణికులు గణనీయంగా తగ్గిపోయారు. మళ్లీ చంద్రబాబు సీఎం కావడంతో విజయవాడ నుంచి రాకపోకలు సాగించే వారి సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ఎన్నికలకు ముందు నెలకు 80 వేలలోపే ప్రయాణికులు ఉండగా తాజాగా దాదాపు రెండు లక్షలకు పెరిగారు.

