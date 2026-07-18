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నీట్ రీ ఎగ్జామ్​ : కటాఫ్​ పెరిగే ఛాన్స్​ - 2 లక్షల్లోపు ర్యాంకు వస్తే సీటు గ్యారెంటీ!

నీట్ యూజీ-2026 పునఃప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలతో విద్యార్థుల్లో ఉత్కంఠ -2 లక్షల్లోపు ఆలిండియా ర్యాంకుతోనూ రాష్ట్రంలో సీటు లభిస్తుందని నిపుణుల అంచనా - ర్యాంకు కార్డులను భద్రపరచుకునేందుకు డిజి లాకర్​ను సిద్ధం చేస్తున్న ఎన్​టీఏ

తెలంగాణలో ఎంబీబీఎస్ సీటు కోసం నీట్ 2026 కటాఫ్
RE NEET CUTOFF 2026 to get MBBS Seat InTELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 9:52 AM IST

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Re NEET UG 2026 Cutoff To Seat In TG : నీట్ యూజీ-2026 పునః ప్రవేశ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల కావడంతో జనరల్ కేటగిరీలో తమకు రాబోయే ర్యాంక్ గురించి విద్యార్థుల్లో ఉత్కంఠ మొదలైంది. ఈ ఏడాది 2 లక్షల్లోపు ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ సాధించిన అభ్యర్థులకు రాష్ట్రంలో సీటు లభిస్తుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రాష్ట్రం నుంచి మొత్తం 73,084 మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోగా, వారిలో 65,121 మంది నీట్ ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరయ్యారు. వీరిలో 38,026 మంది అర్హత సాధించారు. ఉత్తీర్ణత శాతం 58.39గా నమోదైంది. 100లోపు ర్యాంకులను పరిశీలిస్తే, ఆరుగురు విద్యార్థులు రాణించారు. వీరిలో ఇద్దరు అమ్మాయిలు, నలుగురు అబ్బాయిలు ఉండటం గమనార్హం.

430 మార్కులొస్తే రాష్ట్రంలోనే సీటు! : గతంలో కటాఫ్ మార్కులు 405గా ఉండగా, ఈసారి అది 430కి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సంవత్సరం అత్యధిక మార్కులు 715గా నమోదయ్యాయి. 10,160 మంది 600 మార్కులను సాధించిన వారున్నారు. ఆల్ ఇండియా కోటాలో 580 మార్కులు దాటిన వారికి సీటు లభించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర కోటా కింద 430 మార్కులు పొందిన వారికి సీటు దొరికే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. గతంలో కంటే రాష్ట్రంలో ఈ సంవత్సరం వందలోపు, వెయ్యిలోపు ర్యాంకులు సాధించిన వారు అధికంగా ఉన్నారు. కానీ ఉత్తీర్ణత శాతం స్వల్పంగా తగ్గింది.

'ర్యాంకును చూసి భయపడొద్దు' : జనరల్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా కోటాలో 20,000 ర్యాంకు సాధించిన వారికి సీటు దక్కే అవకాశం ఉంది. ఇక కేటగిరీల పరంగా వస్తే ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 25,000 నుంచి 1,40,000 వరకు మార్కులు సాధించిన వారికి సీటు దొరకొచ్చని అంచనా. రాష్ట్ర అభ్యర్థులు తమ ర్యాంకు గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని, రాష్ట్రంలో 2 లక్షల వరకు ఆల్ ఇండియా ర్యాంకు సాధించిన వారికి కన్వీనర్ కోటాలో సీటు లభించే అవకాశం ఉందని గత ఫలితాలను విశ్లేషించిన కూకట్‌పల్లి శ్రీ చైతన్య డీన్ శంకర్ రావు అంచనా వేశారు.

నీట్ ర్యాంక్ కార్డుల కోసం డిజి లాకర్ : అభ్యర్థుల ర్యాంక్ కార్డులను భద్రపరుచుకోవడానికి జాతీయ అర్హత పరీక్ష (నీట్)ను నిర్వహించే నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) ఒక డిజి లాకర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీని డిజైన్ తుది దశలో ఉందని ఆ సంస్థ తెలిపింది. ఇది అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, విద్యార్థులు తమ ర్యాంక్ కార్డులను భద్రపరుచుకోగలరని, వాటిని పోగొట్టుకునే ప్రమాదం ఉండదని కేంద్ర సమాచార కమిషన్ (సీఐసీ)కి ఎన్‌టీఏ స్పష్టం చేసింది. సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా 2020 నీట్ విద్యార్థిని అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఎన్‌టీఏ డిజి లాకర్ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది.

వారం తర్వాత రాష్ట్ర ర్యాంకులు! : నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌టీఏ) మరో వారంలోనే రాష్ట్ర ర్యాంకులను వెల్లడించే అవకాశం ఉంది. 15 శాతం ఆల్ ఇండియా కోటా సీట్ల కోసం ‘మెడికల్ కౌన్సెలింగ్ కమిటీ’ (ఎంసీసీ) కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత వారం, పది రోజులకు కాళోజీ హెల్త్ యూనివర్సిటీ మిగితా 85 శాతం సీట్లకు కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తుంది. ఈసారి పెరిగిన ఎంబీబీఎస్ సీట్లతో కలిపి రాష్ట్రంలో ఆ సంఖ్య 9,650కు చేరుకోనుంది​.

రాష్ట్రంలో మొత్తం 36 ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలుండగా, మరో 30 ప్రైవేట్, మైనారిటీ కాలేజీలు, డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయాలున్నాయి. ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో సీట్లన్నీ కన్వీనర్ కోటా కింద ఉండగా, ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో 50 శాతం సీట్లు కన్వీనర్ కోటా కింద లభిస్తాయి. ఈ ఏడాది 1339 మంది తెలుగులో నీట్ పరీక్ష రాశారు.

రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన ఇంజినీరింగ్​ సీట్లు - అదనంగా 15 వేల మంది విద్యార్థులకు ఉపయోగం

నీట్​ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్​ - తెలంగాణలో భారీగా పెరిగిన ఎంబీబీఎస్​ సీట్లు

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