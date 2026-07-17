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'సర్‌' సవరణలో మళ్లీ జల్లెడ - అన్‌కలెక్టబుల్‌ ఓటర్ల వివరాలపై పునఃపరిశీలన

జులై 14 నాటికి అన్‌ట్రేసబుల్‌ జాబితాలో 8.24 లక్షల మంది - శాశ్వత వలసల విభాగంలో 13.34 లక్షలు - సర్‌ గడువు పొడిగింపుతో మరోసారి జల్లెడ పడుతున్న బీఎల్‌వోలు

Review Of Details Regarding Untraceable Voters Under SIR
Review Of Details Regarding Untraceable Voters Under SIR (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:19 PM IST

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Review Of Details Regarding Untraceable Voters Under SIR : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రక్రియలో భాగంగా "అన్‌కలెక్టబుల్‌"గా నమోదు చేసిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలపై ఎన్నికల యంత్రాంగం మరోసారి దృష్టి సారించింది. తొలిదశలో అందుబాటులోకి రాలేదని డిజిటలైజ్‌ చేసిన ఓటర్ల వివరాలను ఇప్పుడు బీఎల్‌వోలు ఇంటింటికీ వెళ్లి తిరిగి పరిశీలిస్తున్నారు. ఎన్నికల సంఘం గడువును ఈ నెల 24 వరకు పొడిగించడంతో, తొలిదశలో జరిగిన లోపాలను సరిదిద్దేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.

అన్‌కలెక్టబుల్‌ జాబితాపై పునఃసమీక్ష : జులై 14 నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 43,39,523 మంది ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు 'అన్‌కలెక్టబుల్‌'గా నమోదయ్యాయి. వీరిలో 8,24,862 మంది అన్‌ట్రేసబుల్‌/ఆబ్సెంట్‌ లేదా ఇంట్లో లేరని, 13,34,877 మంది శాశ్వతంగా ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిపోయారని నమోదు చేశారు. అలాగే 6,39,545 మంది ఇప్పటికే ఇతర ప్రాంతాల్లో ఓటర్లుగా నమోదయ్యారని, 81,811 మంది ఇతర కారణాలతో అందుబాటులో లేరని పేర్కొన్నారు. మరోవైపు 14,58,428 మందిని మృతులుగా నమోదు చేశారు. అయితే గత రెండు రోజులుగా అన్‌ట్రేసబుల్‌గా గుర్తించిన కొంతమంది ఓటర్లు అందుబాటులోకి రావడంతో, బీఎల్‌వోలు వారి వివరాలను సవరించి మళ్లీ పోర్టల్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారు. వలస వెళ్లారని నమోదు చేసిన వారి వివరాలపైనా తిరిగి ధృవీకరణ చేపడుతున్నారు.

హడావుడి ప్రక్రియపై విమర్శలు : ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం ఇంటింటి సర్వే సమయంలో బీఎల్‌వోలు వారి బూత్‌ పరిధిలోని ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు పంపిణీ చేయాలి. ఆ తర్వాత వివరాలు నింపిన పత్రాలను ఓటర్ల నుంచి సేకరించేందుకు మళ్లీ వెళ్లాలి. అయితే ఈ ప్రక్రియ ఎక్కడా పూర్తిస్థాయిలో అమలు కాలేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల బీఎల్‌వోలు ఒక్కసారి కూడా వారి బూత్‌ పరిధిలోని ఇళ్లకు వెళ్ల లేదు. ఈసీ మొదట ప్రకటించిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం జులై 14 నాటికల్లా ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల పంపిణీ, వాటి సేకరణ, డిజిటలైజ్‌ పూర్తి చేయాల్సి ఉండటంతో హడావుడిగా ముగించేశారు. గడువులోగా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలని కలెక్టర్లు ఒత్తిడి చేయటంతో బీఎల్‌వోలు, ఈఆర్‌వోలు వారి వద్ద పెండింగ్‌లో మిగిలిపోయిన పత్రాలకు ఏదో ఒక కారణం చూపించేసి డిజిటైజ్‌ చేసేశారనే విమర్శలున్నాయి.

ఇదిలా ఉండగా, 2002 ఓటర్ల జాబితాలో తమ కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను గుర్తించలేక 'నో మ్యాపింగ్‌' కింద దరఖాస్తులు సమర్పించిన వారికి కూడా ఎన్నికల సంఘం మరో అవకాశం కల్పించింది. ఇప్పుడు పాత ఓటర్ల జాబితాలోని వివరాలను గుర్తించి మ్యాపింగ్‌ పూర్తి చేస్తే, వాటిని పోర్టల్‌లో నవీకరించే అవకాశం ఉంది. దీంతో సర్‌ ప్రక్రియలో మిగిలిన లోపాలను సరిదిద్దుతూ కచ్చితమైన ఓటర్ల జాబితా రూపొందించడమే ఎన్నికల సంఘం లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది.

సర్​ గడువు పొడిగింపు - ఈనెల 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం

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సర్‌ సవరణలో మళ్లీ జల్లెడ
UNTRACEABLE VOTERS DETAILS REVIEW

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