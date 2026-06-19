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జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో 200 - మొత్తంగా 400 - మరోసారి పెరగనున్న జీహెచ్​ఎంసీ డివిజన్లు!

మరోసారి డివిజన్ల పునర్విభజన చేయనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం - జీహెచ్‌ఎంసీలో 200లకు పెంచేలా కసరత్తు - పునర్విభజన చేశాకే ఎన్నికలకు వెళ్లాలని భావిస్తోన్న రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్

municipal corporations
Municipal Corporations in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 12:44 PM IST

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Divisions Reorganized in Three Municipal Corporations : ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు (ఓఆర్‌ఆర్‌) పరిధిలోని మూడు కార్పొరేషన్లలో మరోసారి డివిజన్ల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్‌)కు రంగం సిద్ధమైంది. గతంలో ఉన్న హైదరాబాద్‌ మహా నగర పాలక సంస్థ (జీహెచ్‌ఎంసీ)లో ఓఆర్‌ఆర్‌ పరిధిలోని 27 నగరపాలక, పురపాలక సంస్థలను కలిపి మార్చి నెలలో మూడు కార్పొరేషన్లుగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విషయం తెలిసిందే. మార్పులు, చేర్పుల అనంతరం ఏర్పడిన జీహెచ్‌ఎంసీ, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎంఎంసీ), సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (సీఎంసీ)ల పరిధిలో మరోసారి డివిజన్ల పునర్విభజన చేశాకే ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఇందుకు సంబంధించి మున్సిపల్ అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు ప్రారంభించింది.

జనాభా - ఓటర్ల ఆధారంగా డివిజన్లు : తొలుత జీహెచ్‌ఎంసీకి మాత్రమే ఎన్నికలను నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు రాజకీయ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. జీహెచ్‌ఎంసీ పాలక వర్గం గడువు ఫిబ్రవరితో ముగిసిన నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ప్రత్యేకాధికారి జయేశ్ రంజన్ పాలనలో ఉంది. పాలక వర్గం గడువు ముగిశాక అర్బన్‌ కోర్‌ రీజియన్‌ పరిధిలోని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్‌లను జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేసి సరికొత్తగా మూడు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. మూడింటిలో కలిపి ప్రస్తుతం ఉన్న డివిజన్ల సంఖ్య (300)ను మరో వంద పెంచేందుకు కసరత్తు ప్రారంభమైంది. జనాభా, ఓటర్ల సంఖ్య, భౌగోళిక విస్తీర్ణం ప్రాతిపదికన విభజించేందుకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.

మొత్తం 400కు చేరనున్న డివిజన్లు : జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో గతంలో 150 డివిజన్లు ఉంటే వాటిని 300కు పెంచి మూడు కార్పొరేషన్లగా పునర్విభజించారు. ఇప్పుడు వీటికి అదనంగా మరో వంద డివిజన్లను పెంచనున్నారు. మొత్తంగా మూడు కార్పొరేషన్లలో కలిపి 400 మంది కార్పొరేటర్లుగా ఎన్నికవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

municipal corporations
Municipal Corporations in Hyderabad (ETV Bharat)

ప్రస్తుతం జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో 150 డివిజన్లుండగా వీటిని 200కు పెంచేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో చార్మినార్, మలక్‌పేట, బహదూర్‌పురా, గోషామహల్, ఖైరతాబాద్, ముషీరాబాద్, అంబర్‌పేట, యాకుత్‌పురా, కార్వాన్, నాంపల్లి, సికింద్రాబాద్‌ పూర్తిగా ఉన్నాయి. రాజేంద్రనగర్, జూబ్లీహిల్స్, మహేశ్వరం, ఇబ్రహీంపట్నంలోని కొంత ప్రాంతం పాక్షికంగా ఉంది.

పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం : పాతబస్తీ నియోజకవర్గాలు కాకుండా బయటి ప్రాంతంలో ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో మరిన్ని డివిజన్లను కలిపి కొత్త డివిజన్లను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తున్నారు. 200 డివిజన్లలో 101 గెలిచిన పార్టీకి చెందిన వ్యక్తే మేయర్‌ పీఠంపై ఆసీనులవుతారు. దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని డివిజన్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ జరుగుతుందని రాజకీయంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది.

సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ప్రస్తుతం 76 డివిజన్లు ఉన్నాయి. వీటి సంఖ్యను వందకు పెంచనున్నారు. జనాభా ప్రాతిపదికన సైబరాబాద్‌లో జన సాంద్రత చాలా ఎక్కువ. దీంతో ఇక్కడ మరో 24 డివిజన్ల ఏర్పాటు చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో ప్రస్తుతం 74 డివిజన్లు ఉండగా, మరో 26 కలిపి పెంచనున్నారు.

నవంబర్​లోగా ఎన్నికలు : ఈ ఏడాదిలోనే మూడు కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సర్కారు భావిస్తోంది. తొలుత జీహెచ్‌ఎంసీకి నిర్వహించాక సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలిసింది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నికలు నిర్వహించకుండా కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు ఉన్న వాటితో కలిపి జీహెచ్‌ఎంసీకి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారని చెబుతున్నారు. కొత్త కార్పొరేషన్లు ఇంకా ఎన్నికల కోసం సన్నద్ధం కాలేదనే కారణం చూపనున్నట్లు సమాచారం.

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