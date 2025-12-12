గంజాయి అంతమే లక్ష్యం - పెంచలయ్య ఆశయ సాధనకు యువత కృషి
సేవా కమిటీగా ఏర్పాడి డ్రగ్స్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు - డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న వారిని పోలీసులకు పట్టిస్తున్న యువత - ఇంటింటికి వెళ్లి మాదకద్రవ్యాలపై ప్రజలకు అవగాహన
RDT Youth Committee Leads Awareness Drive Against Drug: మధురఘట్టాల మూటగా నిలవాల్సిన బాల్యం కొన్నేళ్లుగా మత్తుపదార్థాల ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది. కాలేజీలే కాదు స్కూల్ పిల్లలకూ డ్రగ్స్, గంజాయి అలవాటు చేస్తున్న ముఠాలు పెరిగి పోతున్నాయి. సరదా కాస్తా వ్యసనంగా ముదిరి చివరకు డ్రగ్స్ పెడ్లర్స్గా మారుతున్నారు బాధితులు. ఇదే మార్చాలని సంకల్పించారా స్నేహితులు. ఆర్డీటీ సేవా యువత కమిటీగా ఏర్పడి మత్తుపదార్థాల విక్రయం, సరఫరా కట్టడికి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
కామ్రేడ్ పెంచలయ్య ఈ పేరు ఇప్పుడు నెల్లూరు జిల్లా అంతా మారుమోగుతోంది. ఎవరు అతను. ఏం చేశారనేగా మీ సందేహం. ఈయన సమాజానికి మంచి చేయాలని కలలు గన్న వీరుడు. గంజాయికి వ్యతిరేకంగా అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తూ అసువులు బాసిన అమరుడు. ఇప్పుడు ఈ సైనికుడి త్యాగం ఎందరో యువతకు స్ఫూర్తినిస్తోంది.
'పెంచలయ్య అన్న ఆశయాలను, సిద్ధాంతాలని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. అన్నకు జరిగినట్టుగా ఎక్కడ కూడా ఎవరికీ జరగకూడదు. గంజాయి అరికట్టడం ఆర్డీటీ కాలనీ లక్ష్యం. పోలీసులకు టచ్లో ఉంటాం. ర్యాలీ ద్వారా రాష్ట్ర, జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆయన లక్ష్యం, ఆశయం, సిద్ధాంతాలు మేము ముందుకు తీసుకెళ్తాం. పోలీసులు, రాజకీయ నాయకులు, మా గ్రామ ప్రజల సహాయంతో పెంచలయ్య ముందుకు నడిపిస్తాం. గంజాయి, డ్రగ్స్, మాదక ద్రవ్యాలు నివారణకై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. కమిటీ సభ్యులు 50 మంది దాకా ఉన్నారు. మొదట మా కాలనీ మార్చుకుంటాం. మా ఏరియాలో దేని గురించి మేము ఇబ్బంది పడ్డామో, మా నాయకుడు పోరాటం చేశాడో దాని మేము కొనసాగిస్తాం. దీన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి మేము తొలుత మాట్లాడుకుంటాం. సాధ్యమైనంత వరకు మేం చేయగలిగినంత చేస్తాం. యువతనే ఎరగా వేసి వారి చేత గంజాయి అమ్మిస్తున్నారు. వారి భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తున్నారు. పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది తల్లిదండ్రులు గమనిస్తుండాలి. మాదక ద్రవ్యాల నిషేధంపై పిల్లలకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుండాలి.' - యువత
పెంచులయ్య ఆశయం, సిద్ధాంతాల్ని సాధించేందుకు నడుం బిగించారు ఈ యువత. 'గంజాయి అంతం - ఆర్డీటీ కాలనీ యువత పంతం' నినాదంతో ముందుకెళ్తున్నారు. నెల్లూరు జిల్లా ఆర్డీటీ కాలనీ యువత సేవా కమిటీగా ఏర్పాడి గంజాయి వ్యాప్తిపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. యువతను డ్రగ్స్కు దూరంగా ఉంచేలా ప్రయత్నాలు చేపట్టారు. ఇంటింటికి వెళ్లి మాదకద్రవ్యాల దుష్ప్రభావాలపై వివరిస్తున్నారు.
డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో పని చేస్తోంది ఈ సేవా కమిటీ. మాదకద్రవ్యాలు విక్రయిస్తున్న దుర్మార్గుల్ని పోలీసులకు పట్టిస్తోంది. అసాంఘిక కార్యక్రమాల్ని అరికట్టడమే తమ ఆఖరి లక్ష్యమంటున్నారు. పెంచులయ్య హత్యను ముక్తకంఠంతో వ్యతిరేకించిన స్థానికులంతా ఆర్డీటీ కాలనీ యువత చేపట్టిన సేవా కమిటీకి విస్తృత మద్దతు ఇస్తున్నారు. మెుదట తమ కాలనీ మార్చుకోని తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తమ పోరాటం కొనసాగిస్తామని అంటున్నారు.
