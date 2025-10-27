ఆర్డీవో సంతకం ఫోర్జరీ చేసి దర్జాగా ఫ్లాట్ల నిర్మాణం - పరిశీలించకుండానే HMDA పర్మిషన్
ఆర్డీవో సంతకం ఫోర్జరీ చేసిన స్థిరాస్తి సంస్థ - అనుమతులు ఇచ్చేసిన హెచ్ఎండీఏ - ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన ఆర్డీవో అనంత రెడ్డి
Published : October 27, 2025 at 12:54 PM IST
Real Estate Company Forged RDO Signature : నగర శివారులో ఫ్లాట్ల నిర్మాణం చేపట్టిన ఓ స్థిరాస్తి సంస్థ, హెచ్ఎండీఏ నుంచి అనుమతుల కోసం ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీవో సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసింది. ఇటీవలే సంస్థ పనులు ప్రారంభించగా, రెవెన్యూ అధికారులకు అనుమానం వచ్చి రికార్డులను పరిశీలించిన క్రమంలో వ్యవసాయయేతర భూమిగా మార్చుకోకుండానే ఆర్డీవో అనుమతిచ్చినట్లు ఫోర్జరీ పత్రాన్ని సృష్టించినట్టు తేలింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీవో అనంతరెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. బాధ్యులపై కేసు నమోదు చేశారు. అది నకిలీ పత్రం అని తెలుసుకోకుండా అనుమతులు ఎలా మంజూరు చేశారని పోలీసులు హెచ్ఎండీఏ అధికారులను ప్రశ్నించినప్పుడు వారు మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారు. మరోవైపు సంస్థ ప్రతినిధులు హయత్నగర్ సమీపంలోని తట్టి అన్నారంలో ఫ్లాట్ల నిర్మాణం సాగిస్తున్నారు.
ధ్రువీకరించుకోకుండా మంజూరు చేస్తున్న అధికారులు : అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలం తట్టి అన్నారంలో 600లకు పైగా ఫ్లాట్లు నిర్మించేందుకు ఓ స్థిరాస్తి సంస్థ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది. రెండు ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని వ్యవసాయేతర భూమిగా మార్చేందుకు ఏడు సంవత్సరాల క్రితం అబ్దుల్లాపూర్మెట్ తహసీల్దార్ కార్యాలయం నుంచి అనుమతులు పొందారు. కానీ ఈ భూమికి పక్కనే ఉన్న మరో ఎకరం భూమికి ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోలేదు.
అయితే కొద్ది నెలల క్రితం మొదట రెండెకరాల భూమిలో లే-అవుట్ వేసి హెచ్ఎండీఏ నుంచి అనుమతులు తీసుకున్నారు. అనంతరం ఎకరం భూమిని నాలా కన్వర్షన్ (వ్యవసాయేతర భూమి) చేయించకుండా ఆర్డీవో సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి హెచ్ఎండీఏకు సమర్పించగా, అనుమతులు మంజూరవ్వడంతో వారు పనులు మొదలు పెట్టారు.
సమాచారం ఇచ్చేందుకు మీనమేషాలు : ఫ్లాట్ల నిర్మాణానికి లే-అవుట్లు ఇచ్చేటప్పుడు హెచ్ఎండీఏ అధికారులు దరఖాస్తులను క్షుణ్నంగా పరిశీలించాలి. రెవెన్యూ అధికారులు, స్టాంప్స్, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ అధికారులతో మాట్లాడాలి. వీటన్నింటిని విస్మరించిన అధికారులు అనుమతులిచ్చారు. ఈ విషయంపై పోలీసులు ప్రశ్నిస్తుంటే మూడు నెలలుగా ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వడం లేదు. ఈ క్రమంలో నిందితుల అరెస్ట్ ఆలస్యమవుతోందని ఇబ్రహీంపట్నం ఏసీపీ కేపీవీ రాజు తెలిపారు. ఫోర్జరీకి పాల్పడ్డ నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని, హెచ్ఎండీఏ అధికారుల అలసత్వముంటే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారమిస్తామన్నారు.
మంజూరుకు కారణం ఇదేనా? : సాధారణంగా ఓ మధ్య తరగతి కుటుంబం వ్యక్తి ఒక ప్లాట్ల్ తీసుకోవడం అనేది పెద్ద కల. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో లేఅవుట్ అధికారులు అండగా నిలబడటం వల్ల కొనుగోలుదారులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఫ్లాట్లు కోనుగోలు, ఆస్తి కోసం, భూ ఆక్రమణ, ఉద్యోగాలు, పోస్టింగుల పొందడం కోసం అధికారుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేస్తున్నారు.
ఇటీవల ఎక్కడ చూసినా ఇదే పనిగా మోసాలు జరుగుతున్నాయి. ఎలాంటి పని చేపట్టడానికైనా అధికారులు అనుమతులు ఇచ్చినట్లు వెంటనే మంజూరు అవుతున్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం కొంత మంది అధికారులు సంతకాలు ఫోర్జరీ చేయడం వల్ల. మరి కొన్నిసార్లు అధికారులే డబ్బుకు ఆశ పడడంతో ఈ పనులు త్వరగా పూర్తవుతున్నాయి. ఇలా అధికారుల సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసిన ఘటనలు ఇటీవల కొన్ని వెలుగులోకి వచ్చాయి.
