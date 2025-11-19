క్లెయిమ్ చేయని ఆర్థిక ఆస్తులు ఉన్నాయా! - అవి తిరిగి ఎలా పొందాలంటే?
భారత ప్రభుత్వం ‘మీ డబ్బు- మీహక్కు’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం - ఈ క్రమంలో ఐదు ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థలతో 3 నెలల పాటు విస్తృతంగా ప్రచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 5:36 PM IST
RBI UDGAM Portal Facility for Unclaimed Deposits Your Money Your Rights Program: ప్రజలు తమ పేర్లపై ఉన్న క్లెయిమ్ చేయని లేదా మరిచిపోయిన ఆర్థిక ఆస్తులను ఇకపై తిరిగి పొందవచ్చు. అందుకుగానూ భారత ప్రభుత్వం ‘మీ డబ్బు- మీహక్కు’ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దీనిలో బ్యాంకులు, బీమా, ఆర్థిక సంస్థల్లో క్లెయియ్ చేయకుండా నిల్వలుగా ఉండిపోయిన ఆర్థిక ఆస్తులను వారసులు లేదా సంబంధిత వ్యక్తులు సరైన పత్రాలు సమర్పించి తిరిగి వాటిని పొందవచ్చు.
దీనిపై 3 నెలల పాటు ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లా వ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు. సంబంధికులు సరైన క్లెయిమ్ పత్రాలను సమర్పించాలి. తద్వారా ఖాతాల్లో నిల్వలుగా ఉన్న ఆస్తులు, నగదు వంటివి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తిరిగి పొందవచ్చు. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాలో ఈ తరహా నగదు మొత్తం రూ.57.29 కోట్ల నిల్వలు ఉందని అంచనా.
- నిర్వహణలోని లేని బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలను ఆయా బ్యాంకు వెబ్సైట్ లింకుల్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఆర్బీఐ యూడీజీఏఎం పోర్టల్ https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/login లోను కూడా చూడవచ్చు.
కొన్ని సందర్భాల్లో ఆస్తులు పరిపక్వతకు వచ్చిన తర్వాత అవి లబ్ధిదారులకు చేరడం లేదు. బ్యాంకు ఖాతాదారుల మరణం, చిరునామా మార్పు, నామినీ వివరాల్లో లోపం తదితర కారణాలుగా ఉన్నాయి. దీంతో పెద్ద మొత్తంలో నిధులు బ్యాంకు, బీమా, ఆర్థిక సంస్థల్లో క్లెయిమ్ చేయని రూపంలో ఏళ్ల తరబడి ఉండిపోతున్నాయి. బ్యాంకు అకౌంట్, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఉండిపోయిన ఆర్థిక ఆస్తులను ఎలా తీసుకోవాలో వారసులు లేదా కుటుంబ సభ్యులకు అర్థం కాక మిన్నకుండిపోతున్నారు.
ఆర్థిక సంస్థలు సాధ్యమైనంత వరకు లబ్ధిదారులు లేదా చట్టపరమైన వారసులను గుర్తించి వారికి అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నాయి. అయినా కొన్ని సందర్భాల్లో అది సాధ్యం కావడం లేదు. ఈ క్రమంలో భారత ప్రభుత్వం ఐదు ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థలైన ఆర్బీఐ, సెబీ, ఐఆర్డీఏఐ, పీఎఫ్ఆర్డీఏ, ఐఎఫ్పీఎఫ్ఏ తదితర సంస్థలతో కలిసి 3 నెలలపాటు విస్తృతంగా ప్రచారం చేయనున్నాయి. బ్యాంకు వినియోగదారులకు ఇది సదావకాశం కానుంది.
అవగాహన కల్పిస్తాం:
'బ్యాంకు వినియోగదారులు, పౌరులు బ్యాంకుల్లో నిల్వలుగా మిగిలిపోతున్న వాటిని తిరిగి పొందేందుకు మీ డబ్బు-మీ హక్కు కార్యక్రమం ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. క్లెయిమ్ చేయని ఆస్తులను సరైన ధ్రువపత్రాలతో ఎలా తీసుకోవాలో తెలియజేస్తాం. అన్ని పత్రాలతో వచ్చిన వారికి నిర్ధారించి తిరిగి వారి ఆర్థిక ఆస్తులను అందిస్తాం. కలెక్టర్ సైతం క్లెయిమ్ చేయమని ఆస్తులకు సంబంధించి కుటుంబ సభ్యులు, వారసులు సంబంధికులను గుర్తించి ఇచ్చేలా చర్యలు చేపట్టాలి.' - సత్యనారాయణ, లీడ్ బ్యాంకు మేనేజర్
జిల్లాలో కార్యకలాపాలు లేని ఖాతాలు:
- వ్యక్తిగతం నగదు నిల్వలు (రూ. లలో): 3,16,075 (44.82 కోట్లు)
- వర్తక, వ్యాపార సంస్థలు: 11,565 (9.32 కోట్లు)
- ప్రభుత్వ సంస్థలు: 4,611 (3.06 కోట్లు)
